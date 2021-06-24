На прошлой неделе главный ревматолог Москвы Алена Загребнева сообщила, что коронавирус может вызывать аутоиммунные заболевания. Столичные врачи видят у переболевших COVID-19 спустя несколько месяцев после выздоровления дебюты ревматоидного артрита, системной красной волчанки и полимиозитов (системное воспалительное поражение мышечной ткани — прим. ред.). Выяснилось, что похожие наблюдения есть и у петербургских ревматологов.

«Нездоровые» антитела

Как рассказал «Доктору Питеру» Евгений Трофимов, доцент кафедры терапии, ревматологии, экспертизы временной нетрудоспособности и качества медпомощи СЗГМУ им. Мечникова, ревматологи вместе со специалистами ПСПбГМУ им. Павлова еще после первой волны коронавируса взяли у 159 переболевших кровь и были сильно озадачены: у каждого пятого выявили специфичные антитела — маркеры системных аутоиммунных заболеваний: антинуклеарные антитела, антитела к кардиолипину. Таких антител в крови у здоровых не бывает, говорят медики.

- Ни у кого из них прежде не было аутоиммунных заболеваний. Но выявленные антитела не означают, что человек уже заболел — они показывают риск. Это называется постковидный иммунологический синдром. Паниковать не надо, но такие люди нуждаются в медицинском наблюдении. Мы ведем таких пациентов на базе клиники СЗГМУ им. Мечникова, Клинической ревматологической больницы №25 и видим, что у 0,5-1% переболевших ковидом спустя 3-6 месяцев после выздоровления может дебютировать тот же самый ревматоидный артрит или системная красная волчанка, — говорит Евгений Трофимов.

По данным петербургских специалистов, среди заболевших после ковида ревматоидным артритом больше женщин (соотношение примерно 60% на 40%), а также горожан в возрасте 45-55 лет.

- Парадокс в том, что все они болели COVID-19 по-разному. Среди них были и легкие пациенты, и среднетяжелые. Получается, что любая степень тяжести перенесенной инфекции может привести к развитию аутоиммунного заболевания. Это, конечно, в голове не укладывается, — говорит Евгений Трофимов.

Среди симптомов постковида нередко встречается и суставной синдром — в течение полугода после болезни у человека начинают болеть суставы. По словам врача, у 90% пациентов это со временем проходит, но у 10% потом может перерасти в недифференцированный артрит (который не попадает ни в одну из известных категорий воспалительных заболеваний суставов), а далее — в ревматоидный артрит.