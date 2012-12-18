Все экспресс-тесты, вне зависимости от цены и способа работы, основаны на одном принципе — они определяют наличие в моче хорионического гонадотропина человека (ХГЧ). Это гормон, который начинает вырабатываться в женском организме на 7-10 день после того, как оплодотворенная яйцеклетка начинает развиваться. Считается, что при наступлении беременности ХГЧ можно определить уже в первые дни задержки менструального цикла.

В тестах есть специальные вещества, которые улавливают гормон и реагируют на него изменением цвета на полоске или появлением на экране электронного устройства надписи: pregnon или non pregnon («беременна» или «не беременна»).

Почему ложным может быть отрицательный ответ

Если концентрация гонадотропина недостаточна, результат теста может оказаться ложноотрицательным. Так может случиться, когда зачатие произошло незадолго до начала менструации, и ХГЧ еще не успел накопиться в уловимом количестве. Кстати, при сроке больше 12 недель экспресс-тест тоже окажется бесполезен: ХГЧ перестает вырабатываться.

Ложноотрицательным тест может быть при внематочной беременности и угрозе выкидыша. При чрезмерном употреблении жидкости концентрация ХГЧ в моче тоже может уменьшиться, а значит, и результат анализа может оказаться недостоверным. Поэтому перед проведением теста специалисты советуют не пить много жидкости и не использовать мочегонные. Особенно важно это на маленьких сроках, когда женщина делает тест в первые дни после задержки. И лучше всего определять уровень гормона утром.

«На некоторых тестах написано, что время суток, в которое он проводится, не имеет значения, — говорит Юлия Долго-Сабурова. — Как правило, такие тесты позиционируются как высокочувствительные. Но что бы ни говорили в инструкции, через несколько дней после задержки я бы все равно рекомендовала делать тест с утра, поскольку заметное на протяжении всего дня количество ХГЧ появляется в моче где-то к третьей неделе развития эмбриона».

Почему ложным может быть положительный ответ

Помимо ложноотрицательных результатов экспресс-тесты на беременность могут показывать и ложноположительные. Так происходит при приеме препаратов, содержащих ХГЧ, например, стимулирующих овуляцию «Прегнила» и «Профази». По окончании курса лечения с применением этих лекарств высокий уровень ХГЧ может сохраняться до двух недель. Поэтому с тестом придется на этот период повременить. После выкидышей, абортов, удаления внематочной беременности гормон уходит не сразу — какое-то время еще сохраняется в организме, и тесты могут давать ложноположительные ответы.

Показывать беременность там, где ее нет, тест может и при различных опухолевых процессах.