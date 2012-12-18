Юлия Долго-Сабурова
Медицина
Гинеколог НИИ медицинской микологии им. Кашкина СЗМГУ им. Мечникова
Жизнь — бесценна. Женщинам дарована способность созидать жизнь. Моя задача — помогать им ценить и хранить этот дар.vk.com/y.dsaburova
Все экспресс-тесты, вне зависимости от цены и способа работы, основаны на одном принципе — они определяют наличие в моче хорионического гонадотропина человека (ХГЧ). Это гормон, который начинает вырабатываться в женском организме на 7-10 день после того, как оплодотворенная яйцеклетка начинает развиваться. Считается, что при наступлении беременности ХГЧ можно определить уже в первые дни задержки менструального цикла.
В тестах есть специальные вещества, которые улавливают гормон и реагируют на него изменением цвета на полоске или появлением на экране электронного устройства надписи: pregnon или non pregnon («беременна» или «не беременна»).
Почему ложным может быть отрицательный ответ
Если концентрация гонадотропина недостаточна, результат теста может оказаться ложноотрицательным. Так может случиться, когда зачатие произошло незадолго до начала менструации, и ХГЧ еще не успел накопиться в уловимом количестве. Кстати, при сроке больше 12 недель экспресс-тест тоже окажется бесполезен: ХГЧ перестает вырабатываться.
Ложноотрицательным тест может быть при внематочной беременности и угрозе выкидыша. При чрезмерном употреблении жидкости концентрация ХГЧ в моче тоже может уменьшиться, а значит, и результат анализа может оказаться недостоверным. Поэтому перед проведением теста специалисты советуют не пить много жидкости и не использовать мочегонные. Особенно важно это на маленьких сроках, когда женщина делает тест в первые дни после задержки. И лучше всего определять уровень гормона утром.
«На некоторых тестах написано, что время суток, в которое он проводится, не имеет значения, — говорит Юлия Долго-Сабурова. — Как правило, такие тесты позиционируются как высокочувствительные. Но что бы ни говорили в инструкции, через несколько дней после задержки я бы все равно рекомендовала делать тест с утра, поскольку заметное на протяжении всего дня количество ХГЧ появляется в моче где-то к третьей неделе развития эмбриона».
Почему ложным может быть положительный ответ
Помимо ложноотрицательных результатов экспресс-тесты на беременность могут показывать и ложноположительные. Так происходит при приеме препаратов, содержащих ХГЧ, например, стимулирующих овуляцию «Прегнила» и «Профази». По окончании курса лечения с применением этих лекарств высокий уровень ХГЧ может сохраняться до двух недель. Поэтому с тестом придется на этот период повременить. После выкидышей, абортов, удаления внематочной беременности гормон уходит не сразу — какое-то время еще сохраняется в организме, и тесты могут давать ложноположительные ответы.
Показывать беременность там, где ее нет, тест может и при различных опухолевых процессах.
Как избежать ошибки
Кроме того, ложные результаты, как положительные, так и отрицательные, экспресс-тесты могут показывать по «техническим» причинам.
Тест может оказаться некачественным или просроченным. Поэтому всегда необходимо проверять срок годности, герметичность упаковки и не стесняться спрашивать сертификат. Можно использовать только хорошо запакованное устройство и распечатывать его перед непосредственным применением. Нарушение условий хранения тоже может ввести в заблуждение. Чтобы не сомневаться в правильности хранения тестов, лучше покупать их в аптеке.
Несоблюдение инструкции к тесту и использование несвежей мочи тоже могут изменить результат. Но гораздо чаще случается, что в один день тест бывает положительным, а спустя некоторое время становится отрицательным. Но это не ошибка. Так бывает, когда беременность замирает на очень маленьком сроке, и происходит выкидыш. Обычно женщина его и не замечает: все происходит как обычная менструация, только с небольшой задержкой.
Три вида тестов — три степени точности
Есть три группы экспресс-тестов: тест-полоски, планшетные и струйные. Самые популярные из них — тест-полоски. Принцип действия прост: нужно опустить тест-полоску в небольшое количество мочи и через 5-10 минут ответ будет известен. Если вторая полоска окрасилась — тест положительный, не окрасилась — отрицательный. Бывает, что вторая полоска поменяла цвет едва заметно, такой результат считается слабо положительным. И гинекологи советуют повторить пробу через три дня. Тест-полоски самые дешевые, но и менее «правдивые» по сравнению с остальными. Неточность результатов связана с тем, что полоску можно недодержать или передержать.
Планшетные тесты несколько дороже, но считается, что и качество их результатов выше. Тест состоит из двух окошек: в первое нужно пипеткой накапать несколько капель мочи, а во втором через некоторое время появится ответ.
Для струйных тестов отдельно мочу собирать не надо — достаточно подставить устройство под струю мочи, как указано в инструкции. Через несколько минут результат появится на дисплее. Струйные тесты считаются самыми дорогими, но и самыми чувствительными — с их помощью можно определить беременность даже за несколько дней до начала предполагаемой менструации.
Сколько ни тестируйся, а на УЗИ идти надо
– Если тест на беременность проведен по всем правилам и в организме нет никаких внутренних причин, которые могли бы повлиять на его достоверность, не имеет никакого значения, каким типом тестов пользуется женщина: в 99% случаев ему можно верить, — говорит гинеколог Юлия Долго-Сабурова. — В моей многолетней практике было только два или три случая, когда тесты ошибались.
Однако единственным неопровержимым доказательством беременности считается только УЗИ, на котором видно плодное яйцо. А увидеть его можно не раньше, чем через неделю после задержки.
Если в первый-второй день задержки тест на беременность окажется отрицательным, специалист советует повторить его через 3 дня. Если он будет положительным — это несомненный повод обратиться к гинекологу. Если же тест останется отрицательным — его стоит провести еще через три дня. И если он и в третий раз окажется отрицательным, а менструация так и не начнется, нужно как можно скорее обратиться к врачу.
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