Фото №1 - "Сколько у вас было половых партнеров?": 10 признаков, что вам пора сменить гинеколога
Фото
pixabay.com

- Надо помнить, что у вас есть право выбора врача, особенно если вы наблюдаетесь в частной клинике, - говорит акушер-гинеколог, сексолог Ангелина Романовская. - Сейчас много сайтов с рекомендациями и отзывами о работе врачей. Кроме того, многие частные специалисты ведут блоги в Instagram — и это на самом деле не развлечение, а, по сути, вторая работа. Поэтому для начала можно ознакомиться с отзывами — такая информация тоже помогает оценить доктора и понять, работает ли он по принципам доказательной медицины и не назначает ли различных «фуфломицинов».

Читайте также

Если отзывы в интернете не вызвали подозрений или их просто мало, представление о докторе можно получить на первом приеме. Ангелина Романовская поделилась с «Доктором Питером» деталями, на которые надо обратить внимание при общении с врачом и которые помогут понять, что ваш гинеколог «не очень».

  1. Врач должен выглядеть опрятно — чистота халата не должна вызывать сомнений.
  2. Доктор должен обращаться к вам уважительно - по имени-отчеству, а не «девочка моя» или «зайка».
  3. Хороший специалист должен уделить достаточно времени опросу пациентки, особенно на первом приеме. Еще в медвузе всех врачей учат тому, что грамотно собранный анамнез — 50% диагноза. Доктор должен узнать о ваших хронических заболеваниях, образе жизни, истории болезни ближайших родственников, в первую очередь, по женском линии — мамы и бабушки. При этом все его вопросы и комментарии не должны быть оценочными — например, он не должен как-то оценивать ваш выбор партнера, партнерш или повышенный индекс массы тела.
  4. На приеме гинеколог должен вас предупредить о наличии скрытых половых инфекций и способах надежной контрацепции.
  5. Вам не должно быть стыдно. В гинекологии есть много бестактных вопросов — вроде «Сколько у вас было половых партнеров»» или «Когда был последний сексуальный контакт?». Чаще всего их смысл сводится к необходимости обследования на вирус папилломы человека (ВПЧ) или на инфекции, передающиеся половым путем (ИППП). Даже такие вопросы грамотный специалист может задать более корректно.
  6. При осмотре вам не должно быть больно. Есть разные размеры гинекологических зеркал, поэтому всегда есть возможность подобрать подходящее для конкретной пациентки. Задача гинеколога — не вызвать боли и отторжения, а объяснить, что в любых ситуациях лучше идти к врачу, а не гуглить дома симптомы. По сути, гинеколог должен стать доверительным лицом женщины — тем, кому она сможет без стыда рассказать о волнующих ее проблемах со здоровьем.
  7. Мир меняется, и сегодня многие женщины выбирают сначала путь обучения, развития, построения карьеры и только потом рождения детей. И врачу необходимо это учитывать, а не кричать сразу, что давно пора рожать и вы все упустили. При этом доктор должен рассказать женщине о таком понятии, как овариальный резерв — это функциональный резерв яичников, от которого зависит возможность забеременеть и который с годами снижается. Кроме этого, он может рекомендовать сдать анализ на антимюллеров гормон (назначается для оценки фертильности) и рассказать о возможностях врачей-репродуктологов, которые при необходимости могут помочь женщине реализовать свою репродуктивную функцию.
  8. Адекватность гинеколога можно оценить и по количеству анализов и препаратов, назначенных после приема. На крупных конференциях гинекологов сегодня все чаще и чаще обсуждают полипрагмазию - одновременное назначение больному множества лекарств. Считается, что от доктора мы должны уходить с 2-3-максимум 4 выписанными лекарствами. И, конечно, лакмусовой бумажкой может стать назначение врачом кучи БАДов — это не про доказательную медицину.
  9. Любое свое назначение доктор должен четко и доступным языком объяснить — зачем оно нужно и почему без него не обойтись, а также рассказать о плюсах и минусах лечения, побочных эффектах. При этом никаких запугиваний пациентки, что у нее будет рак или она станет бесплодной, тоже быть не должно. Взять тот же ВПЧ (вирус папилломы человека)— если он у женщины выявляется, он действительно может привести к развитию рака шейки матки, а может и не привести.
  10. И последнее. Репродуктивное здоровье тесно связано с сексуальной жизнью. Вы можете рассказать гинекологу о проблемах в сексе, и если в этот момент он начинает выдавать оценочное суждение, надо с ним попрощаться. Также с сексуальными проблемами можно обратиться к другому специалисту — сексологу. При выборе сексолога надо обращать внимание на его медицинское образование — это может быть, к примеру, вузовская кафедра сексологии, психотерапии или психиатрии. Хороший сексолог не будет хайповать на разных «сексуальных» терминах — типа дыхания маткой, а также не будет давать «немедицинских» обещаний — к примеру, будете качать мышцы, станете сексуальной и все проблемы в личной жизни уйдут.

© ДокторПитер

Надежда Крылова