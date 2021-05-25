- Надо помнить, что у вас есть право выбора врача, особенно если вы наблюдаетесь в частной клинике, - говорит акушер-гинеколог, сексолог Ангелина Романовская. - Сейчас много сайтов с рекомендациями и отзывами о работе врачей. Кроме того, многие частные специалисты ведут блоги в Instagram — и это на самом деле не развлечение, а, по сути, вторая работа. Поэтому для начала можно ознакомиться с отзывами — такая информация тоже помогает оценить доктора и понять, работает ли он по принципам доказательной медицины и не назначает ли различных «фуфломицинов».
Если отзывы в интернете не вызвали подозрений или их просто мало, представление о докторе можно получить на первом приеме. Ангелина Романовская поделилась с «Доктором Питером» деталями, на которые надо обратить внимание при общении с врачом и которые помогут понять, что ваш гинеколог «не очень».
- Врач должен выглядеть опрятно — чистота халата не должна вызывать сомнений.
- Доктор должен обращаться к вам уважительно - по имени-отчеству, а не «девочка моя» или «зайка».
- Хороший специалист должен уделить достаточно времени опросу пациентки, особенно на первом приеме. Еще в медвузе всех врачей учат тому, что грамотно собранный анамнез — 50% диагноза. Доктор должен узнать о ваших хронических заболеваниях, образе жизни, истории болезни ближайших родственников, в первую очередь, по женском линии — мамы и бабушки. При этом все его вопросы и комментарии не должны быть оценочными — например, он не должен как-то оценивать ваш выбор партнера, партнерш или повышенный индекс массы тела.
- На приеме гинеколог должен вас предупредить о наличии скрытых половых инфекций и способах надежной контрацепции.
- Вам не должно быть стыдно. В гинекологии есть много бестактных вопросов — вроде «Сколько у вас было половых партнеров»» или «Когда был последний сексуальный контакт?». Чаще всего их смысл сводится к необходимости обследования на вирус папилломы человека (ВПЧ) или на инфекции, передающиеся половым путем (ИППП). Даже такие вопросы грамотный специалист может задать более корректно.
- При осмотре вам не должно быть больно. Есть разные размеры гинекологических зеркал, поэтому всегда есть возможность подобрать подходящее для конкретной пациентки. Задача гинеколога — не вызвать боли и отторжения, а объяснить, что в любых ситуациях лучше идти к врачу, а не гуглить дома симптомы. По сути, гинеколог должен стать доверительным лицом женщины — тем, кому она сможет без стыда рассказать о волнующих ее проблемах со здоровьем.
- Мир меняется, и сегодня многие женщины выбирают сначала путь обучения, развития, построения карьеры и только потом рождения детей. И врачу необходимо это учитывать, а не кричать сразу, что давно пора рожать и вы все упустили. При этом доктор должен рассказать женщине о таком понятии, как овариальный резерв — это функциональный резерв яичников, от которого зависит возможность забеременеть и который с годами снижается. Кроме этого, он может рекомендовать сдать анализ на антимюллеров гормон (назначается для оценки фертильности) и рассказать о возможностях врачей-репродуктологов, которые при необходимости могут помочь женщине реализовать свою репродуктивную функцию.
- Адекватность гинеколога можно оценить и по количеству анализов и препаратов, назначенных после приема. На крупных конференциях гинекологов сегодня все чаще и чаще обсуждают полипрагмазию - одновременное назначение больному множества лекарств. Считается, что от доктора мы должны уходить с 2-3-максимум 4 выписанными лекарствами. И, конечно, лакмусовой бумажкой может стать назначение врачом кучи БАДов — это не про доказательную медицину.
- Любое свое назначение доктор должен четко и доступным языком объяснить — зачем оно нужно и почему без него не обойтись, а также рассказать о плюсах и минусах лечения, побочных эффектах. При этом никаких запугиваний пациентки, что у нее будет рак или она станет бесплодной, тоже быть не должно. Взять тот же ВПЧ (вирус папилломы человека)— если он у женщины выявляется, он действительно может привести к развитию рака шейки матки, а может и не привести.
- И последнее. Репродуктивное здоровье тесно связано с сексуальной жизнью. Вы можете рассказать гинекологу о проблемах в сексе, и если в этот момент он начинает выдавать оценочное суждение, надо с ним попрощаться. Также с сексуальными проблемами можно обратиться к другому специалисту — сексологу. При выборе сексолога надо обращать внимание на его медицинское образование — это может быть, к примеру, вузовская кафедра сексологии, психотерапии или психиатрии. Хороший сексолог не будет хайповать на разных «сексуальных» терминах — типа дыхания маткой, а также не будет давать «немедицинских» обещаний — к примеру, будете качать мышцы, станете сексуальной и все проблемы в личной жизни уйдут.
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