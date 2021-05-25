- Надо помнить, что у вас есть право выбора врача, особенно если вы наблюдаетесь в частной клинике, - говорит акушер-гинеколог, сексолог Ангелина Романовская. - Сейчас много сайтов с рекомендациями и отзывами о работе врачей. Кроме того, многие частные специалисты ведут блоги в Instagram — и это на самом деле не развлечение, а, по сути, вторая работа. Поэтому для начала можно ознакомиться с отзывами — такая информация тоже помогает оценить доктора и понять, работает ли он по принципам доказательной медицины и не назначает ли различных «фуфломицинов».