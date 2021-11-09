Четвертая волна коронавируса в России в разгаре. Ежедневно заболевает более 40 тысяч человек, умирает больше тысячи — и это только по официальной статистике. И если после объявления о введении QR-кодов, кампания по вакцинации в стране разогналась, то к началу ноября ажиотаж явно спал. Так, в Петербурге в конце октября темпы вакцинации резко выросли — с 10 тысяч до 18-20 тысяч введений вакцины в сутки, однако спустя неделю они вновь сократились до 6-11 тысяч в сутки.

Почему же люди не хотят вакцинироваться? Об этом «Доктор Питер» поговорил с практикующим врачом, который с самого начала пандемии лечит ковидных пациентов.