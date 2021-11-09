Четвертая волна коронавируса в России в разгаре. Ежедневно заболевает более 40 тысяч человек, умирает больше тысячи — и это только по официальной статистике. И если после объявления о введении QR-кодов, кампания по вакцинации в стране разогналась, то к началу ноября ажиотаж явно спал. Так, в Петербурге в конце октября темпы вакцинации резко выросли — с 10 тысяч до 18-20 тысяч введений вакцины в сутки, однако спустя неделю они вновь сократились до 6-11 тысяч в сутки.
Почему же люди не хотят вакцинироваться? Об этом «Доктор Питер» поговорил с практикующим врачом, который с самого начала пандемии лечит ковидных пациентов.
Борис Шеляпин
Медицина
Семейный врач, врач общей практики, председатель комиссии по терапии, председатель врачебной комиссии.
- Сейчас многие в растерянности, потому что есть официальная статистика по заболевшим и умершим, пугающая. Но все настолько уже устали пугаться, что не вполне ей доверяют, — говорит Борис Шеляпин. — Неудивительно, что вовсю процветают теории заговора, что нас обманывают, но действительно — заболеваемость высокая. Я это вижу как врач на своем опыте, больницы переполнены. И это не шутки. Люди болеют, тяжело болеют и умирают. Это не чума и не холера, но ковид действительно опаснее, чем банальный грипп. Летом у меня умер пациент 40-летний, осенью пара ребят такого же возраста побывала в больнице в тяжелом состоянии, еле выкарабкались.
Есть проблема, она серьезная и к ней надо соответствующим образом относиться.
Вакцинация нужна?
Борис Шеляпин с начала пандемии продолжает работать практически только с пациентами с коронавирусом, и признается, что на вопрос — привиты вы или нет, почти всегда слышит отрицательный ответ.
- У меня была пара пациентов, которые делали прививку «ЭпиВакКороной», которая — и это уже признано многими — по сути, облегченная. Еще один пациент — после «Спутника», он болел легко, — рассказывает врач. — Но чтобы так вышло, что мне пришлось лечить человека, тяжело заболевшего ковидом после прививки — назначать гормоны, антикоагулянты, такого не было. Вакцинация, что бы ни говорили — она работает, возможно, не как классические вакцины от коклюша, дифтерии, столбняка, но прививка достаточно эффективна и достаточно безопасна, чтобы ее можно было делать.
Другого средства пока нет — вакцинация единственный способ сделать инфекцию управляемой. И это самый простой способ защитить себя.
Борис Шеляпин признает, что ему приходится слышать множество аргументов от пациентов, почему не надо прививаться.
- Вы не представляете, что у меня творится в Whatsapp. Он завален сообщениями и видео о том, насколько опасно делать прививки, почему нельзя вакцинироваться и тому подобными аргументами, — говорит врач. — Считаю, что почвой для возникновения теорий от экономических до мистических и экзотических — например, чипирования — является принуждение к вакцинации и недостаточная информированность — отсутствие знаний и нежелание эти знания получить.
Я — сторонник вакцинации
Петербургский врач рассказал, что сам вакцинирован «Спутником», привита и его супруга.
- Но эта позиция мне далась непросто, — признает Борис Шеляпин. — Я изучал вопрос и читал литературу. В Интернете есть сайты, различные ресурсы, агрегаторы знаний. Часть из них бесплатная. Там можно почитать все, что в мире про ковид пишут. Среди пациентов этого почти никто не делает, да и среди врачей редко.
Современная медицина основывается на доказательной базе и есть агрегаторы знаний, которые собирают эту информацию от ученых со всего мира.
Авторитетные ссылки
Ведущим мировым ресурсом научно-обоснованных данных считается агрегатор исследований uptodate.com, он платный, но вся последняя информация по коронавирусу и COVID-19 — в бесплатном доступе. Похожие ресурсы — medscape.com, pubmed.com, Кокрановская библиотека (cochranelibrary.com).
- Это защита от подделки, эти несколько ресурсов, которые агрегируют информацию, ведущие исследования, — поясняет врач. — Там публикуются в том числе и мета-исследования — когда группа ученых обобщает несколько исследований на одну тему. Эти механизмы и есть защита от предвзятости. Даже если кто-то и захочет продвинуть какую-то идею, выдать несколько «фейковых» исследований с заданным результатом, это будет трудно осуществить, потому что не все согласятся, это будет стоить космических денег — фактически сделать это невозможно. Поэтому более или менее этой информации доверять можно.
Про врачей-антипрививочников
- По поводу тех видео, которые рассылают друг другу противники вакцинации — с эмоциональными речами людей в белых халатах — врачи такие же люди, ничем не отличающиеся от других, — говорит Борис Шеляпин. — Антиваксеров среди врачей столько же, сколько и среди обычных людей. И найти профессоров, докторов и кандидатов, которые расскажут, что прививаться не надо, очень легко. А на выходе мы получаем псевдонаучную информацию и очередное видео в мессенджерах: «Вот видите — это же врачи говорят!» Уникальность нынешней ситуации в том, что информационное поле наполнено полярными точками зрения и ты можешь выбрать любую в качестве аргумента для своей — даже абсурдной — точки зрения. Например, есть множество ресурсов, доказывающих, что Земля плоская.
Почему так много людей против вакцинации?
- Раньше было проще — тоталитарный режим, ограничение доступа к информации, все понятно, никого не спрашивали про вакцинацию, не брали никаких согласий, прививали и все, — говорит Борис Шеляпин. — Но сейчас человек достигает уровня сомнений большого мыслителя и понимает, что истины нет, а есть точки зрения, а ты должен сам выбрать, какой придерживаться. Но ведь это очень тяжело — особенно, если человек по складу ума, деятельности не склонен к мыслительной работе. В этом случае и будет преобладать мистическая точка зрения — теория заговора и прочие. Поэтому и популярна псевдонаучная информация, когда вроде бы логичные вещи тебе говорят люди с какими-то регалиями — и они тебе отзываются. Часто противники вакцинации и вовсе опираются не на официальную информацию, а на слухи, истории соседей и дальних знакомых, псевдоэкспертов.
О том, почему появляются врачи-антипрививочники, высказалась врач анестезиолог-реаниматолог Елена Адкина.
- В вакцинации разбираются те немногие врачи, кто по роду деятельности ею занимается, и отдельные люди (не обязательно врачи), которым просто интересна эта тема, — заявила Елена Адкина в своем блоге
Для того, чтобы число антипрививочников уменьшилось, их надо просвещать, а не грозить уголовным наказанием.
Кстати, об уголовном наказании для врачей-антипрививочников реаниматолог упомянула не просто так. Росздравнадзор предписал сообщать о таких медиках в следственный комитет — предполагается, что им в вину будут вменять распространение заведомо ложной общественно значимой информации с тяжкими последствиями.
Кому и чему верить?
- У нас есть международные агрегаторы знаний, есть карты распространения инфекции по странам в зависимости от вакцинации, есть сайты, где вы можете почитать про ковид и вакцинацию, пользу и риски, — рекомендует врач Борис Шеляпин. — Изучайте информацию, официальные документы, методички Минздрава, говорите с врачами, которым вы доверяете, проводите фактчекинг. Если вам в Интернете кто-то что-то говорит, проверяйте, кто этот человек. А то даже в TikTok появились ряженые в белых халатах, которые говорят вещи, очень далекие от медицины.
Неплохой, но почти невозможный способ — сходить на экскурсию в больницы, реанимацию, морги. Вот где происходит столкновение с реальностью.
Что будет дальше?
- Оптимистичный сценарий — что ковид куда-то исчезнет — маловероятен, — заключает Борис Шеляпин. — Скорее, снизится его социальная значимость — ну вот как про ДТП будем читать о коронавирусе. Да уже и сейчас заметно, что не насколько высок накал, как раньше. Пессимистичный сценарий — что все будет утяжеляться и ухудшаться, появится еще какой-то штамм или не будет просвета между волнами, также выглядит менее вероятным. Я придерживаюсь среднего сценария — волны коронавируса будут постоянно с какой-то регулярностью возникать, причем, практика показывает, что все чаще — между третьей и четвертой волной был всего месяц. Я останавливаюсь на прогнозе, что все будет продолжаться, но все к этому адаптируются — вакцины будут совершенствоваться, система помощи наладится, и мы будем так жить и дальше.
Еще одно мнение
Антонина Обласова
Биология
Биолог, специалист по промышленным биотехнологиямwww.instagram.com/ninavaccina/
- Вакцинация — это способ снижения рисков, а не железобетонная гарантия, — говорит петербургский биолог Антонина Обласова. — Да, привитый МОЖЕТ заболеть, а МОЖЕТ и не заболеть. Вероятность первого события ниже, чем второго. Да, привитый может умереть, а может и не умереть. Вероятность первого события ниже, чем второго.
Проблему создает совершенно некорректная пропаганда вакцинации как панацеи, агитационные утверждения, что привитые не болеют и никогда не умирают. Все это создает завышенные ожидания от вакцинации и горькое разочарования, если они не оправдываются.
Робкие голоса здравого смысла про риски, соотношения шансов и снижения вероятности, которые раздаются от людей, сохранивших рассудок, остаются практически незамеченными на фоне этой вакханалии, либо их народ тоже читает через слово. Отсутствие открытых данных по нашей стране — отдельная проблема. Таким отношением к цифрам власти сами лишают себя главного аргумента!
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