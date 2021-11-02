Встаем раньше, еще до рассвета, чтобы успеть на работу, ложимся позже, чтобы закончить домашние дела и завершить срочный проект. А еще: тратим время отдыха на просмотр сериалов, дольше спим в выходные и постоянно чувствуем себя разбитыми. Все это последствия социального джетлага — когда сбивается режим сна и бодрствования.
Наш организм уникален, он подчиняется циркадным ритмам — ежедневному изменению освещенности, которые вызваны вращением земли. Меняется и наше физиологическое состояние: температура тела, уровень гормонов. Если режим сбит, то организм начинает страдать. У кого-то циркадные ритмы смещаются более, чем на два часа. И это точно не пройдет даром для организма:
станут частыми эпизоды депрессии;
вы будете пить больше кофе и алкоголя;
увеличится риск ожирения;
понизятся когнитивные способности;
раньше проявятся старческие изменения.
- Циркадные ритмы сопровождаются состояниям бодрствования и сна, — говорит магистр медицины, заместитель председателя правления Хроноинститута в Университете имени Зигмунда Фрейда, эксперт Verba Mayer Петер Хаусшильд. — Есть у нас еще и ритм активности и восстановления (BRAC — Basic-Rest-Activity-Cycle). Длится он от получаса до двух часов в течение ночи и вызывает фазы глубокого сна, а также сновидений.
Если с нашей вегетативной нервной системой все в порядке, эти часы она использует для восстановления и повышения работоспособности. В другом случае мы получим снижение жизненного потенциала.
- Если представить наш организм, как «счет в банке», невозможно с него только снимать, предварительно не пополнив, — объясняет Петер Хаусшильд. — Пополнение «счета здоровья» происходит благодаря способности нормально спать.
При нарушении режима сна и бодрствования по любой из причин, организм не успевает восстанавливаться. И чем раньше удастся выявить отклонения, тем более успешно и проще восстановится баланс.
- Если возможности восстановления вегетативной нервной системы ограничены из-за хронической перегрузки, это может стать причиной психологических и физических заболеваний, — говорит Хаусшильд.
Поэтому так важно заметить нарушение циркадных ритмов в самом начале и принять меры. Даже если вы уже в состоянии выгорания, на ранних стадиях вам может помочь немедикаментозное лечение:
сбалансированный рацион из качественных продуктов, которые включают сливочное и оливковое масло, рыбу, мясо, орехи, авокадо;
осознанность питания — концентрируясь на своих ощущениях от еды, вы сможете понимать потребности организма и не переедать;
спокойная физическая активность — три или четыре раза в неделю по 40-50 минут.
Это простые рекомендации на начальной стадии нарушений смогут поддержать ваш организм и восстановить циркадные ритмы. Главное — не пренебрегать здоровым сном.
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