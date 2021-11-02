Встаем раньше, еще до рассвета, чтобы успеть на работу, ложимся позже, чтобы закончить домашние дела и завершить срочный проект. А еще: тратим время отдыха на просмотр сериалов, дольше спим в выходные и постоянно чувствуем себя разбитыми. Все это последствия социального джетлага — когда сбивается режим сна и бодрствования.

Наш организм уникален, он подчиняется циркадным ритмам — ежедневному изменению освещенности, которые вызваны вращением земли. Меняется и наше физиологическое состояние: температура тела, уровень гормонов. Если режим сбит, то организм начинает страдать. У кого-то циркадные ритмы смещаются более, чем на два часа. И это точно не пройдет даром для организма: