В Токио за сутки зарегистрировано 10 случаев заражения коронавирусом. Заболевшие — шесть японцев в возрасте от 30 до 50 лет, двое пожилых мужчин и ребенок младше 10 лет. Такова ковидная статистика на 1 ноября 2021 года, пишет
Причем в Токио практически нет и тяжелых больных — в больницах с ковидом лежит всего 14 человек. Таких цифр в столице Японии не наблюдалось с мая 2020 года. Для справки — население Токио составляет почти 14 млн человек, всего в Японии проживает около 126 млн, население России, для сравнения — порядка 144 млн человек.
Похожая ситуация и в целом по стране, не только в Токио. В понедельник на всей территории Японии было выявлено лишь 86 случаев заражения.
Предыдущая волна коронавируса в Японии была зарегистрирована летом, с пиком в середине августа, когда число заболевших ковидом
Снижение числа заболевших ковидом в Японии связывают с эффективной кампанией по вакцинации, повсеместным ношением масок и тем, что по ночам запрещены массовые мероприятия. Сейчас в Японии полностью вакцинировано около 70% населения.
Для сравнения — за последние сутки в России выявлено 40 402 новых случая коронавируса.
Тем временем
На днях в СМИ появилась информация, что якобы Япония победила коронавирус, отменив вакцины и разрешив использовать антипаразитарный ветеринарный препарат ивермектин, но все подобные заявления оказались ложью.
США и Израиль: приручение ковида
В конце октября 2021 года самый низкий уровень заболеваемости ковидом среди всех штатов США был зарегистрирован
К нормальной жизни возвращается
В середине сентября в сутки в Израиле заболевало COVID-19 более 10 тысяч человек. Сейчас число новых случаев заражения коронавирусом в сутки составляет около 300-400.
В Израиле считают, что «приручить» коронавирус помогли ревакцинация, маски и паспорта вакцинации.
Тревожная Европа
В списке стран-победителей ковида в Европе числятся также Португалия, Мальта и Испания, где вакцинировано более 80% населения. В этих странах фиксируются низкие уровни новых случаев заражения, смертей и госпитализаций.
Тревожной ситуация с заболеваемостью COVID-19 выглядит в Великобритании, Германии и Австрии. В Британии, где были ослаблены ограничения из-за коронавируса, вновь растет заболеваемость.
А что там в Сан-Марино?
В Сан Марино в последней декаде октября ежедневно фиксировалось два-три десятка новых случаев заражения коронавирусом. Но появилась тенденция к росту числа заболевших.
3 ноября в правительстве Сан-Марино
В Китае боятся новой вспышки коронавируса
Китай ждет ухудшения ситуации с заболеваемостью ковидом, пишет
В Хэйхэ, городе с населением 1,3 миллиона человек, который находится на границе с Россией, 29 октября было зарегистрировано 26 случаев заражения — по сравнению с одним случаем двумя сутками ранее.
Нынешняя вспышка в Китае вызвана «дельта»-вариантом, который пришел из-за границы
В Китае сейчас вакцинировано более 75% населения. К концу декабря будут привиты и дети в возрасте от 3 до 11 лет, за исключением тем, кому противопоказана прививка от коронавируса.
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