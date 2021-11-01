В Токио за сутки зарегистрировано 10 случаев заражения коронавирусом. Заболевшие — шесть японцев в возрасте от 30 до 50 лет, двое пожилых мужчин и ребенок младше 10 лет. Такова ковидная статистика на 1 ноября 2021 года, пишет ТАСС.

Причем в Токио практически нет и тяжелых больных — в больницах с ковидом лежит всего 14 человек. Таких цифр в столице Японии не наблюдалось с мая 2020 года. Для справки — население Токио составляет почти 14 млн человек, всего в Японии проживает около 126 млн, население России, для сравнения — порядка 144 млн человек.

Похожая ситуация и в целом по стране, не только в Токио. В понедельник на всей территории Японии было выявлено лишь 86 случаев заражения.

Предыдущая волна коронавируса в Японии была зарегистрирована летом, с пиком в середине августа, когда число заболевших ковидом резко выросло во время летних Олимпийских игр в Токио.

Снижение числа заболевших ковидом в Японии связывают с эффективной кампанией по вакцинации, повсеместным ношением масок и тем, что по ночам запрещены массовые мероприятия. Сейчас в Японии полностью вакцинировано около 70% населения.