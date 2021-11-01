Фото №1 - Как складывается ситуация с COVID-19 в Японии, Китае и других странах, где больше всего привитых
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В Токио за сутки зарегистрировано 10 случаев заражения коронавирусом. Заболевшие — шесть японцев в возрасте от 30 до 50 лет, двое пожилых мужчин и ребенок младше 10 лет. Такова ковидная статистика на 1 ноября 2021 года, пишет ТАСС.

Причем в Токио практически нет и тяжелых больных — в больницах с ковидом лежит всего 14 человек. Таких цифр в столице Японии не наблюдалось с мая 2020 года. Для справки — население Токио составляет почти 14 млн человек, всего в Японии проживает около 126 млн, население России, для сравнения — порядка 144 млн человек.

Похожая ситуация и в целом по стране, не только в Токио. В понедельник на всей территории Японии было выявлено лишь 86 случаев заражения. 

Предыдущая волна коронавируса в Японии была зарегистрирована летом, с пиком в середине августа, когда число заболевших ковидом резко выросло во время летних Олимпийских игр в Токио.

Снижение числа заболевших ковидом в Японии связывают с эффективной кампанией по вакцинации, повсеместным ношением масок и тем, что по ночам запрещены массовые мероприятия. Сейчас в Японии полностью вакцинировано около 70% населения.

Для сравнения — за последние сутки в России выявлено 40 402 новых случая коронавируса.

Тем временем

На днях в СМИ появилась информация, что якобы Япония победила коронавирус, отменив вакцины и разрешив использовать антипаразитарный ветеринарный препарат ивермектин, но все подобные заявления оказались ложью.

Как пишет AP, уровень вакцинации в Японии, наоборот, вырос — прививки препаратами Pfizer, Moderna и AstraZeneca продолжают делать, а врачи и эксперты предостерегли от использования ивермектина для лечения COVID-19, заявив, что он может вызывать побочные реакции и не имеет доказательств эффективности

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США и Израиль: приручение ковида

В конце октября 2021 года самый низкий уровень заболеваемости ковидом среди всех штатов США был зарегистрирован во Флориде — 60 случаев на 100 тысяч жителей. При этом, губернатор Флориды ДеСантис — сторонник «свободного» подхода к вакцинации и противник изоляции.

К нормальной жизни возвращается Израиль. С 1 ноября в стране разрешен въезд иностранных туристов, кинотеатры и театры переполнены, в аудитории университетов вернулись студент, в ресторанах кипит жизнь. И это — всего через шесть недель после пика самой страшной волны COVID-19.

В середине сентября в сутки в Израиле заболевало COVID-19 более 10 тысяч человек. Сейчас число новых случаев заражения коронавирусом в сутки составляет около 300-400.

В Израиле считают, что «приручить» коронавирус помогли ревакцинация, маски и паспорта вакцинации.

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Тревожная Европа

В списке стран-победителей ковида в Европе числятся также Португалия, Мальта и Испания, где вакцинировано более 80% населения. В этих странах фиксируются низкие уровни новых случаев заражения, смертей и госпитализаций.

Тревожной ситуация с заболеваемостью COVID-19 выглядит в Великобритании, Германии и Австрии. В Британии, где были ослаблены ограничения из-за коронавируса, вновь растет заболеваемость.

Хуже всего с вакцинацией и заразившимися в Европе ситуация обстоит в Словении, Болгарии и Румынии. Рост числа заболевших в этих странах называют «эпидемией непривитых».

А что там в Сан-Марино?

В Сан Марино в последней декаде октября ежедневно фиксировалось два-три десятка новых случаев заражения коронавирусом. Но появилась тенденция к росту числа заболевших.

3 ноября в правительстве Сан-Марино планируют рассмотреть предложение вновь ввести требование носить маску в помещении. Сейчас маски в республике отменены.

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В Китае боятся новой вспышки коронавируса

Китай ждет ухудшения ситуации с заболеваемостью ковидом, пишет Reuters. С конца октября в стране растет число заболевших, хоть по сравнению с Россией эти цифры можно назвать «смешными». С 17 по 29 октября в Китае было зарегистрировано около 400 случаев заражения. 

В Хэйхэ, городе с населением 1,3 миллиона человек, который находится на границе с Россией, 29 октября было зарегистрировано 26 случаев заражения — по сравнению с одним случаем двумя сутками ранее.

Нынешняя вспышка в Китае вызвана «дельта»-вариантом, который пришел из-за границы, заявили официальные власти страны.

В Китае сейчас вакцинировано более 75% населения. К концу декабря будут привиты и дети в возрасте от 3 до 11 лет, за исключением тем, кому противопоказана прививка от коронавируса.

Анна Майская