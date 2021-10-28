Через пару дней, 21 октября, Лукашенко заявил на встрече с медиками в Минской клинической больнице, что COVID-19 может быть лекарством от онкологии.

«Ковид не только на данном этапе придавил грипп (то есть не болеют люди гриппом практически), но онкологи подозревают, что и онкология значительно упала не потому, что люди не обращаются. Они это уже заметили. Что-то происходит такое. Я буду рад, если как с гриппом. Потому что все-таки больных ковидом нам легче лечить, чем онкологических. Поэтому дай бог, чтобы ковид был лекарством от онкологических заболеваний», — цитирует государственное агентство БЕЛТА белорусского лидера.

По его словам, любая болезнь протекает прежде всего «в голове» и «зависит о конкретного человека», а потому белорусам не стоит сильно переживать из-за пандемии. «Если ты только начал переживать по поводу этой болезни — умножай [последствия] на десять», — заявил Лукашенко.