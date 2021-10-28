Ковид головного мозга, или Лекарство от онкологии
В Белоруссии отменили обязательный масочный режим спустя неделю после того, как президент Александр Лукашенко
«Если вы к президенту, открыв ногой дверь заходите, то зачем же вы издеваетесь над людьми? Почему людей напрягаем? Почему подняли гвалт на всю страну? Почему милицию мобилизовали на проверки масочного режима? Щупаете везде, даже женщин, не щадя. Уже в Бресте штрафовать начали! Силой, коленом на грудь заставляют вакцинироваться! Людей они начали штрафовать! Кто вам дал право это?! У нас коров по ночам режут и продают в Россию! Справиться не можем. А милиция у него масочников ловит! Принимайте это к неукоснительному исполнению. Никакого давления на людей», — возмущался Лукашенко.
Через пару дней, 21 октября, Лукашенко заявил на встрече с медиками в Минской клинической больнице, что COVID-19 может быть лекарством от онкологии.
«Ковид не только на данном этапе придавил грипп (то есть не болеют люди гриппом практически), но онкологи подозревают, что и онкология значительно упала не потому, что люди не обращаются. Они это уже заметили. Что-то происходит такое. Я буду рад, если как с гриппом. Потому что все-таки больных ковидом нам легче лечить, чем онкологических. Поэтому дай бог, чтобы ковид был лекарством от онкологических заболеваний», — цитирует государственное агентство
По его словам, любая болезнь протекает прежде всего «в голове» и «зависит о конкретного человека», а потому белорусам не стоит сильно переживать из-за пандемии. «Если ты только начал переживать по поводу этой болезни — умножай [последствия] на десять», — заявил Лукашенко.
На следующий день, 22 октября, Минздрав Республики Беларусь отменил обязательный масочный режим, который был введен 9 октября.
Благодаря отмене масочного режима резко снизилась заболеваемость, — иронизируют белорусские врачи. В сутки регистрируют теперь «всего» 1995 новых случаев, а не больше 2000, как было последнее время.
«На этом фоне вам для анализа всего лишь одна цифра. В один из минских моргов только за один выходной день поступило 95 трупов с подтвержденным ковидом, — сообщает белорусский телеграм-канал
Под палаты приспособили столовые
«Минздрав пляшет под дудку главного «вирусолога», — говорят врачи. Но свою оценку ситуации решаются высказать немногие. Реакцию медицинского сообщества решились публично озвучить только два человека.
К белорусам с
«Меня, как и большинство людей, беспокоит и лично коснулась ситуация с COVID-19 в нашей стране. Все чаще я слышу от друзей и знакомых о смерти близких. Прежде так не было, — пишет Войтович. — Я бы хотел ошибаться, но та информация, которая поступает от наших медиков, расходится с официальными цифрами о заболеваемости и смертности от этой инфекции. Известно, что на отдельных участках наблюдается двукратный рост смертности, по сравнению с пиком предыдущей волны».
По словам Ивана Войтовича, в поликлиниках и приемных покоях огромные очереди, мест в больницах не хватает.
«Под палаты в больницах приспосабливают столовые и другие помещения. Есть сигналы из разных регионов о нехватке медицинского кислорода, лекарств. Медики работают на пределе возможностей. Есть дефицит квалифицированных специалистов из-за увольнений и оттока кадров за границу, — говорит Иван Войтович. — Высказывания псевдоспециалистов и некоторые принимаемые на государственном уровне решения очевидно усугубляют и без того крайне неблагополучную ситуацию. Рассчитывать пока на адекватные меры со стороны государства, похоже, не приходится».
Минский профессор Светлана Сорокина обратилась в Генпрокуратуру с просьбой «выполнить прокурорскую проверку и дать правовую оценку действиям Министерства здравоохранения по отмене масочного режима в местах общественного пользования и на транспорте, в том числе городском, в стране в период резкого роста заболеваемости COVID-19».
По словам профессора Сорокиной, в стране перепрофилированы 2/3 коек в стране и 50% — в Минске, учреждения здравоохранения работают на пределе возможностей, смертность от COVID-19 — на максимальном за последние полтора года уровне.
«По ощущениям — болеют очень много, — рассказала «Доктору Питеру» Светлана Сорокина. — Знакомых много, врачей. Умирают. Только что сообщили о смерти сына старшей медсестры, молодой человек, 33 года, умер за 3 дня. Реальных сведений наша статистика не давала и не дает. Люди, процентов 70, маски все же носят. Но сняли и звуковые объявления, и даже листовки в транспорте.
Ждем к 7 ноября рост заболеваемости и смертности».
По словам белорусских медиков, за последний год из страны уехало большое количество их коллег. Едут в основном в Украину, Польшу, Чехию и Германию.
На 27 октября в общереспубликанском банке вакансий было 4457 вакансии для врачей, 2824 — для медсестер, 1051 — для фельдшеров и 1763 — для санитаров. Это значит, что белорусской системе здравоохранения не хватает минимум 10 тысяч медработников, не считая лаборантов, фармацевтов, медицинских регистраторов и прочих.
«Держат в больнице двое суток!»
- Есть еще нюанс. Выписанные больные, — рассказывает профессор Светлана Сорокина. — В субботу, по данным Минздрава, было выписано 2354 человека. Это выходной день, когда, как правило, выписка минимальна, особенно амбулаторных больных. На этом фоне очень интересно резкое уменьшение числа выписанных в понедельник, когда, как правило, как и в пятницу, идет максимальная выписка. В понедельник выписали 1748 человек. Намного меньше, чем в воскресенье, когда поликлиники закрыты. Абсурд налицо.
Версии могут быть разными. Мне кажется, пытаясь поддерживать общее число болеющих на относительно реальном уровне (разница заболевших и выписанных должна хотя бы примерно соответствовать числу развернутых ковидных коек), пытаясь показать снижение численности заболевших, вынуждены уменьшать в отчете и число выписанных больных.
Пациенты рассказывают, что их теперь выписывают из больницы через два-три после госпитализации, чтобы не портить феноменальную коронавирусную статистику. Местные аналитики, сопоставив официальные цифры и заявление министра здравоохранения Дмитрия Пиневича, выяснили рассказал, что в больницах находится на 7 тысяч человек больше, чем всех заболевших COVID-19 в стране. Так, на 16 октября 2021 года по всей Белоруссии больных COVID-19 было 22 565 человек, а в больнице — 29,5 тысячи.
Запретили даже волонтеров
Вероятность заражения сейчас в стране огромна, говорят белорусские врачи: «Никакой дистанционки, никакой изоляции даже больных, про контакты первого уровня все просто забыли. Ситуация несравнимо хуже, чем была во время первой волны, когда дети сидели дома, а люди боялись и не таскались по торговым центрам, и была возможность изоляции для контактов. Вероятность того, что вовремя будет оказана медицинская помощь постоянно снижается. Система здравоохранения захлебывается».
«Я уехала из Минска полгода назад, — говорит врач-терапевт Оксана Д. — Душа болит за коллег, потому что они находятся под сильнейшим прессингом. Если еще год назад нам помогали общественные организации — привозили обеды, СИЗы, развозили медиков по домам после смены в красной зоне, то сейчас нет даже этой помощи. Волонтерское движение теперь считается экстремистским».
Иностранные вакцины — для предателей страны
Белорусы, которые выступают за регистрацию западных вакцин, хотят эмигрировать за рубеж, заявил Лукашенко. «Нам подкидывают эти оппы [оппозиционеры] идею: „Завезите Pfizer, Johnson & Johnson, Moderna“. Для чего? Чтобы они могли привиться, получить паспорт и ехать на Запад инструкции получать», — сказал он.
«В Минске на «горячей линии» говорят, что привезут «Пфайзер», но вакцина будет платной, примерно 70 белорусских рубле (это 2100 российских рублей), — рассказывает Иван из Минска. — Но когда точно она будет, не знают. Китайская вакцина фирмы «Синофарм» была максимум пять дней в некоторых городских поликлиниках, люди стояли за ней в очередях. Сейчас есть только российский «Спутник V».
Сам Лукашенко не прививался. Он заявил, что сделает это только белорусской вакциной. Институт биофизики и клеточной инженерии в 2022 году начнет клинические испытания своей вакцины от COVID-19. Директор Института Андрей Гончаров заявил, что их вакцина будет не векторной, как российский «Спутник V», а инактивированной.
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