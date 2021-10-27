У многих препаратов, применяемых для лечения коронавирусной инфекции, есть огромный перечень противопоказаний и недоказанная эффективность. Поэтому многие постковидные состояния спровоцированы как раз неграмотным лечением, а не самим ковидом, считает профессор Ершов.
Убийственное «лечение»
Антон Ершов
Медицина
доктор медицинских наук, профессор кафедры патофизиологии Первый МГМУ имени И.М. Сеченоваwww.instagram.com/anton.v.ershov
- Некоторые врачи амбулаторного звена назначают своим пациентам антибиотики, антималярийные препараты… Недавно мне рассказали про некий элитный поселок в Краснодарском крае, в котором одна врач наладила целый бизнес по лечению пациентов с ковидом. Мне показали ее схему лечения. Оказалось, она с первого дня заболевания пациентам льет внутривенно сильнейший антибиотик. Внутривенно! У меня впервые в жизни возникло желание подать в суд. Потому что такое «лечение» приводит к колоссальным осложнениям.
Молодым здоровым людям назначают глюкокортикостероиды. Или антикоагулянты. Хотя эти препараты прописаны строго при тяжелом течении заболевания или пациентам из группы риска — и в том, и в другом случае желательна госпитализация. Только под врачебным наблюдением возможно применение данных препаратов.
По словам профессора Ершова, в «схемах лечения» ковида, которые показывают ему пациенты, встречаются «миксы» из 20-30 лекарственных препаратов! Причем многие играют в любимую игру «Сам себе доктор», «назначая» себе алкогольные настойки на прополисе, сушеные мухоморы, барсучий жир, которые также могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем. К примеру, барсучий жир может стать причиной панкреатита и холецистита.
- Вы не представляете, сколько я видел за последнее время лекарственных гепатитов и геморрагических инсультов. Это ужасная статистика, — говорит врач.
Лекарственный (медикаментозный) гепатит — это поражение печени, возникающее из-за токсического воздействия лекарственных препаратов на клетки печени с развитием в них воспаления и даже некроза.
Геморрагический инсульт — кровоизлияние в вещество головного мозга, обусловленное разрывом патологически измененных стенок церебральных сосудов или диапедезом. Смертность от внутримозговых кровоизлияний достигает 40 процентов. Занимает второе место по распространенности среди инсультов (после ишемического).
Многие привитые уже не имеют иммунной защиты
- Кампания по вакцинации проиграна, — считает профессор Ершов. — В том числе и потому, что на рынок выпустили вакцины, чья эффективность никак не доказана и не показана в авторитетных научных журналах («ЭпиВакКорону» и «КовиВак», — при. ред.). «ЭпиВакКорону», насколько я понимаю, вообще потихоньку убирают с рынка.
Еще одна глобальная проблема — недостоверная информация. В статистику Роспотребнадзора по количеству вакцинированных граждан попадают и те, кто привился в декабре прошлого года, в январе, феврале, марте 2021-го. Это смешно. У человека, вакцинированного зимой 2020–2021 года, уже давным-давно нет никакой иммунной защиты. Но Роспотребнадзор все равно включает его в свою статистику.
Длительность иммунитета после прививки — 4-6 месяцев.
В России на сегодня привито 45 % населения, из них две трети можно вычитать смело. Неизвестно также, как считают ревакцинированных, не считают ли одних и тех же людей дважды. Если считают, то такой процент ревакцинированных? Этой цифры мы не знаем. Логики нет ни в чем. Цифры и заявления властей противоречат друг другу. К примеру, сертификаты на прививку действуют год, при этом чиновники Минздрава сначала заявляли, что вакцина «Спутник V» работает два года, сейчас говорят — уже полгода. От непонимания ситуации начинается отторжение, люди ничему не верят.
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