- Некоторые врачи амбулаторного звена назначают своим пациентам антибиотики, антималярийные препараты… Недавно мне рассказали про некий элитный поселок в Краснодарском крае, в котором одна врач наладила целый бизнес по лечению пациентов с ковидом. Мне показали ее схему лечения. Оказалось, она с первого дня заболевания пациентам льет внутривенно сильнейший антибиотик. Внутривенно! У меня впервые в жизни возникло желание подать в суд. Потому что такое «лечение» приводит к колоссальным осложнениям.

Молодым здоровым людям назначают глюкокортикостероиды. Или антикоагулянты. Хотя эти препараты прописаны строго при тяжелом течении заболевания или пациентам из группы риска — и в том, и в другом случае желательна госпитализация. Только под врачебным наблюдением возможно применение данных препаратов.

По словам профессора Ершова, в «схемах лечения» ковида, которые показывают ему пациенты, встречаются «миксы» из 20-30 лекарственных препаратов! Причем многие играют в любимую игру «Сам себе доктор», «назначая» себе алкогольные настойки на прополисе, сушеные мухоморы, барсучий жир, которые также могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем. К примеру, барсучий жир может стать причиной панкреатита и холецистита.

- Вы не представляете, сколько я видел за последнее время лекарственных гепатитов и геморрагических инсультов. Это ужасная статистика, — говорит врач.