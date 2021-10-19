«Ученые и эксперты не проявили себя»
План по вакцинации от коронавируса в России с треском провалился. Минздрав обещал вакцинировать 60% взрослого населения России к сентябрю 2021-го, на деле к октябрю еле набрали 40 %. Как результат — растущая смертность от ковида и неясные перспективы. Виновные в провале прививочной кампании, похоже, уже найдены. Это ученые и врачи, которые якобы не смогли убедить людей вакцинироваться.
«Пора сказать прямо: информационную кампанию по борьбе с коронавирусом и объяснению людям необходимости вакцинации государство проиграло. Это факт: у людей нет доверия к вакцине, на вопросы о том, почему бывают осложнения, почему вакцинированные все равно могут заболеть, никто не отвечает», — заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой в эфире телеканала «НТВ», фрагмент которого он
По его мнению, эксперты из медицинского сообщества оказались не готовы к такой ситуации, выбрали неверную риторику при общении с населением.
«Они подходят к этой кампании, как к разговору участкового врача с каким-то недообследованным пациентом. Мне кажется, народ в России гораздо умнее, и надо разговаривать гораздо глубже и аргументированнее, чем сейчас. Только тогда можно получить какое-то доверие граждан к процедуре вакцинации, — заявил Толстой. — Считаю, что ученые и эксперты не смогли проявить себя в этом направлении: подход „мы сказали, а вы делайте“ не работает. Нужно объяснять людям, приводить доводы, а не пытаться заставить их просто поверить на слово. Только так мы сможем переломить недоверие граждан».
Статистика вакцинации в России
51 537 277 чел. (35.3% от населения, 44.5% взрослого) — привито хотя бы одним компонентом вакцины
47 338 630 чел. (32.4% от населения, 40.8% взрослого) — полностью привито
Темпы вакцинации за последнюю неделю:
273 368 чел. в день (0.19% населения) — кол-во новых привитых в день (+127.9% к прошлой неделе)
79/133/186 — дней до вакцинации 50/60/70% населения с таким темпом
64 — дней до вакцинации 60% взрослого населения (около 69 млн чел.)**
600 157 шт. в день — кол-во всех прививок (первых и вторых)
(По данным
Чувствуют ли они себя виноватыми в провале компании по вакцинации, «Доктор Питер» спросил известных врачей и ученых.
«Проблема в том, что ученых никто не спрашивал»
Константин Северинов
молекулярная биология, генетика
молекулярный биолог, профессор Сколковского института науки и технологий, профессор Ратгерского университета, заведующий лабораториями в Институте молекулярной генетики РАН и Институте биологии гена РАН.www.facebook.com/konstantin.severinov.5
- Мне сложно говорить, на основе чего сделано такое заявление. Государство занимается множеством всяких вещей, но о его деятельности по привлечению экспертов биомедицинского профиля к, безусловно, важной работе по просвещению населения и информирования о преимуществах и возможных рисках вакцинации, мне неизвестно. Например, я занимался просветительской деятельностью на волонтерской основе, звонят люди из СМИ, задают вопросы, я отвечаю. Причем тут государство?
Если же речь идет о правительственных чиновниках, некоторые из которых имеют научные степени, то как раз эти люди стали источником раздрая, так как их заявления были полны несообразностей и несоответствий, которые оставляли народ в состоянии изумления по поводу того, есть ли вирус, или нет его, заражает ли он только китайцев или еще кого, опасен он или нет, и правда ли, что в нашей стране его вот-вот победят, потому что у нас самые лучшие вакцины. Партийная линия сильно менялась в зависимости от конъюнктуры. Поэтому ученые здесь ни при чем. Скорее, проблема в том, что ученых никто не спрашивал.
«Переломить недоверие граждан» гораздо сложнее, чем вызвать у них доверие. Столько было сказано противоречащих, взаимоисключающих друг друга слов, что начать все снова, «с чистого листа», не удастся. Поэтому, я думаю, недоверие граждан переломится только кардинальным ухудшением ситуации, и тогда уже без всяких убеждений станет понятно, что необходимо хоть что-то предпринимать.
«Люди не представляют всего ужаса нашего положения»
Алексей Куприянов
медицина, политика
кандидат биологических наук, независимый аналитик, сооснователь сообщества Watching COVID-2019.ruwww.facebook.com/alexei.kouprianov
- В первую очередь в провале виноваты не «эксперты» и не «ученые». В первую очередь виноваты чиновники Роспотребнадзора, транслирующие на всю страну заведомо ложные данные о масштабах эпидемии и нимало не заботящиеся о том, чтобы граждане получали полную и достоверную информацию. Считанные регионы (от силы полтора десятка) относительно добросовестно отчитываются о выявленных случаях (при том, что с выявлением и отслеживанием цепочек заражения дела у нас обстоят из рук вон плохо, и эти отчеты заведомо неполны). Один регион на всю страну по большей части добросовестно ведет оперативный учет смертности от КОВИД-19 (Петербург, и то в последние недели заметны следы произвольной манипуляции данными). В остальном вся статистика, публикуемая РПН на сайте «Стопкоронавирус.рф» лишь в самых общих чертах соответствует действительности. Цифры по выявленным случаям занижены в неизвестное количество раз, цифры по смертности (здесь у нас хотя бы есть надежные данные по общей смертности, публикуемые Росстатом) — в среднем в 3.6 раза. Граждане не представляют всего ужаса нашего положения и значительного — в разы, порой, в десятки раз — отрыва от других стран в худшую сторону по показателям заболеваемости и смертности. У меня есть все основания полагать, что недооценка реальных масштабов проблемы — результат сознательного сокрытия данных и / или сознательной манипуляции данными в угоду сиюминутным политическим интересам и нелепым амбициям — необходимости провести, во что бы то ни стало, парад и голосование по изменению Конституции летом 2020 года или, например, ПМЭФ, игры Евро-2020 и «Алые паруса» летом 2021 года. Ученые и эксперты здесь совершенно ни при чем.
Невозможно пройти стороной и мимо пропаганды антивакцинаторства и отрицания эффективности усилий, предпринимаемых другими странами в борьбе с эпидемией. По числу умерших на 100 тысяч населения Россия находится на настоящий момент на втором месте, сразу вслед за Перу, в которой эпидемия приняла характер настоящего бедствия. Любая из стран, судьбой которых нас пытаются напугать, пострадала меньше. Страны, отказывающиеся от ограничений, связанных с COVID-19, не устали от ограничений и не сдались — они держат эпидемию под контролем, и добились они этого за счет дистанцирования, масочного режима и вакцинации подавляющего большинства населения. Пропагандистские передачи и тенденциозная подача новостных материалов — вне зоны ответственности ученых и экспертов.
Я понимаю, что для нормализации информационного поля властям придется пойти на большие жертвы. Во-первых, придется признать, что Роспотребнадзор с самого начала эпидемии сознательно вводил всех в заблуждение относительно масштабов бедствия. Во-вторых, придется признать, что эпидемия в России не находится под контролем и, судя по всему, никогда не контролировалась. Пойдут ли власти на такие признания? Кто сможет вступить в доверительный разговор с гражданами в ситуации подрыва доверия к властям в результате систематической фальсификации выборов и всепоглощающей коррупции? Без открытого признания причин поражения информационной кампании мы не сможем выправить ситуацию.
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«Классический перевод с больной головы на здоровую»
Глеб Кузнецов
социология
Руководитель Экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).
- Заявление вице-спикера Госдумы — классический перевод с больной головы на здоровую. Госдума не предприняла ни одного из доступных законодателям инструментов чтобы простимулировать вакцинацию. Более того, предыдущий созыв отказался включать вакцинацию от ковида в национальный календарь прививок. Не сформулированы и не обсуждаются предложения по законодательному оформлению стимулирования или принуждения к вакцинации. Депутаты из страха потерять толику популярности избегают даже обсуждения непростых решений в этой области. А виноваты у них эксперты. Стыдно должно быть и за политическую безответственность, и за попытки возложить ответственность за нее на других.
Все идет единственно возможным способом. Государство должно определиться, хочет ли оно вакцинировать своих граждан или нет. Если нет — то можно продолжать причитать на всех уровнях, что народ плохой и в науку не верит, и требовать не пойми чего от работодателей и экспертов. Если да — то надо принимать решения. В том числе и непопулярные.
«Недоверие к вакцинации усиливалось с каждым заявлением власти»
Василий Власов
Медицина
врач, доктор медицинских наук, профессор НИУ ВШЭ. Вице-президент общества специалистов доказательной медицины. Член комиссии РАН по противодействию фальсификации научных исследований и комиссии по борьбе с лженаукой
- Проблема с низким уровнем вакцинации населения России не имеет никакого отношения к науке и экспертам. Это полная производная неумелой пропаганды, которая, возможно, и не была нацелена на то, чтобы люди не прививались. Подчеркиваю, возможно. Но фактически привела к такому печальному результату.
Достаточно сказать, что вакцина была объявлена как доступная уже в сентябре 2020 года, но фактически она стала таковой только в январе 2021-го. Вакцина была очень ограничено доступна российским гражданам, в то время как преимущественно ее объемы шли на экспорт. Ситуация с недостаточным объемом доступной вакцины сохранялось всю весну 2021 года. В это время в больших городах — в Москве и Санкт-Петербурге — люди постепенно вакцинировались, но в других регионах страны вакцины просто не хватало.
Более того, пропаганда хоть и призывала вакцинироваться, но при этом на всех каналах распространялась информация о побочных эффектах, о смертях от вакцин, которые используются для профилактики новой коронавирусной инфекции. Россияне, которые давно и твердо усвоили, что немецкие автомобили несравненно лучше русских, естественно, скептически относились к предположению, что русская вакцина лучше немецких автомобилей. Это недоверие усилилось из-за ложной статистики по заболеваемости.
Наконец, неоднократно было объявлено, что Россия справляется с инфекцией лучше всех в мире и о том, что эпидемия была «побеждена» сначала летом 2020 года, потом она была «побеждена» в январе и летом 2021 года. В результате мы имеем огромную заболеваемость и очень низкий уровень вакцинации. Сейчас, по сообщениям из регионов, количество вакцинируемых людей увеличивается, но это оказать влияние на текущий подъем заболеваемости уже не может.
«Вранье стоит очень дорого»
Константин Лебединский
Медицина
завкафедрой анестезиологии и реаниматологии СЗГМУ им. Мечникова, главный научный сотрудник ФНКЦ реаниматологии и реабилитологии, президент Федерации анестезиологов и реаниматологов России
- Да, цифры заболеваемости и летальности в стране снова бьют все рекорды. И прививочная компания на самом деле далеко-далеко не дотягивает нас до порога эпидемиологической безопасности. Да, не убедили. Только вот государство ли тут виновато, телевидение, ученые, или эксперты?
Давайте просто оглянемся вокруг: за последние десятилетия мы органично и без всякого насилия привыкли не только умолчанием поддерживать самое разное целесообразное вранье, но и сами активно участвовать в такой лжи во спасение чего-нибудь очень важного. Мы знаем, что неизбежна пенсионная реформа — но говорим, что она не случится, чтобы не потерять избирателей и избежать социального взрыва. Мы стыдливо называем «авариями» катастрофы с гибелью людей (Саяно-Шушенская ГЭС, Ил-112В и многие другие) — чтобы не сеять панику. Мы делаем вид, что верим в чудеса ветхозаветного бога и его упитанных жрецов — потому, что народу нужна хоть какая-нибудь идея. Мы понимаем, что для подъема страны с колен нужно побеждать везде — и принимаем допинг, и возмущаемся, что об этом стало кому-то известно. Мы искренне отвечаем «ихтамнет» — потому что по всему миру необходимо отстаивать реальные геополитические интересы страны. Смеемся над экскурсиями в неказистый Солсбери — потому что измена и предательство не должны в этом мире оставаться безнаказанными. Затираем немного номера наших машин — потому что хорошо водим, а ездить хотим быстро. Живем на доходы, отличающиеся от задекларированных, — потому что надо кормить семью. Ставим не ту оценку на экзамене — потому что это сын старого друга. Мы привычно пишем «два», говорим «три», а «один» держим в уме — потому что именно так нужно сейчас поступить по самым разным и очень важным соображениям, но…
Но когда дело доходит до того, чтобы реально провести медицинское вмешательство (а это всегда риск!) себе или своим родителям, мы, всегда держащие в уме этот непременный фактор целесообразной взаимной лжи, останавливаемся в ступоре. Ведь почти всегда врем, а здесь вранье может стоит очень дорого, и разницу в цене потом никто уже не возместит! Или здесь должны действовать какие-то другие правила? А почему вдруг, и где границы экстерриториальности правды? — нам ведь их никто уже много лет не обозначал… Вот так неожиданно остро частный медицинский вопрос обнажил системный кризис доверия — нет, не к государству, не к власти, не к СМИ и уж тем более не к врачам. Всеобщего взаимного доверия.
Не государство, не СМИ, не Минздрав с Роспотребнадзором, не ученые и не эксперты проиграли эту прививочную кампанию. Мы все вместе ее проиграли, всем обществом, если хотите. Может, пора остановиться — денонсировать коллективный договор взаимной целесообразной лжи? А переходя на простой жизненный язык — перестать всем вместе врать, чтобы верить самим себе и друг другу, в том числе и в самом главном, в том, что касается нашего здоровья и жизни?
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