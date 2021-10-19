- Да, цифры заболеваемости и летальности в стране снова бьют все рекорды. И прививочная компания на самом деле далеко-далеко не дотягивает нас до порога эпидемиологической безопасности. Да, не убедили. Только вот государство ли тут виновато, телевидение, ученые, или эксперты?

Давайте просто оглянемся вокруг: за последние десятилетия мы органично и без всякого насилия привыкли не только умолчанием поддерживать самое разное целесообразное вранье, но и сами активно участвовать в такой лжи во спасение чего-нибудь очень важного. Мы знаем, что неизбежна пенсионная реформа — но говорим, что она не случится, чтобы не потерять избирателей и избежать социального взрыва. Мы стыдливо называем «авариями» катастрофы с гибелью людей (Саяно-Шушенская ГЭС, Ил-112В и многие другие) — чтобы не сеять панику. Мы делаем вид, что верим в чудеса ветхозаветного бога и его упитанных жрецов — потому, что народу нужна хоть какая-нибудь идея. Мы понимаем, что для подъема страны с колен нужно побеждать везде — и принимаем допинг, и возмущаемся, что об этом стало кому-то известно. Мы искренне отвечаем «ихтамнет» — потому что по всему миру необходимо отстаивать реальные геополитические интересы страны. Смеемся над экскурсиями в неказистый Солсбери — потому что измена и предательство не должны в этом мире оставаться безнаказанными. Затираем немного номера наших машин — потому что хорошо водим, а ездить хотим быстро. Живем на доходы, отличающиеся от задекларированных, — потому что надо кормить семью. Ставим не ту оценку на экзамене — потому что это сын старого друга. Мы привычно пишем «два», говорим «три», а «один» держим в уме — потому что именно так нужно сейчас поступить по самым разным и очень важным соображениям, но…

Но когда дело доходит до того, чтобы реально провести медицинское вмешательство (а это всегда риск!) себе или своим родителям, мы, всегда держащие в уме этот непременный фактор целесообразной взаимной лжи, останавливаемся в ступоре. Ведь почти всегда врем, а здесь вранье может стоит очень дорого, и разницу в цене потом никто уже не возместит! Или здесь должны действовать какие-то другие правила? А почему вдруг, и где границы экстерриториальности правды? — нам ведь их никто уже много лет не обозначал… Вот так неожиданно остро частный медицинский вопрос обнажил системный кризис доверия — нет, не к государству, не к власти, не к СМИ и уж тем более не к врачам. Всеобщего взаимного доверия.

Не государство, не СМИ, не Минздрав с Роспотребнадзором, не ученые и не эксперты проиграли эту прививочную кампанию. Мы все вместе ее проиграли, всем обществом, если хотите. Может, пора остановиться — денонсировать коллективный договор взаимной целесообразной лжи? А переходя на простой жизненный язык — перестать всем вместе врать, чтобы верить самим себе и друг другу, в том числе и в самом главном, в том, что касается нашего здоровья и жизни?