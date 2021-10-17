Биолог Баранова назвала уровень антител, который защитит от дельта-штамма

Новая коронавирусная инфекция продолжает мутировать, в мире появляется все больше и больше штаммов. Некоторые ученые уже шутят, что скоро не хватит греческого алфавита, чтобы все эти новые штаммы назвать.
Однако до сих пор считается, что дельта-штамм, который родом из Индии — самый смертоносный и опасный. Анча Баранова называла эту мутацию «тигром среди котиков».
«Великий и ужасный, он отнял территорию у всех остальных „штаммов-котят“. На вакцинированных — рычит, невакцинированных — сразу рвет на ленточки», — именно так описала этот штамм профессор.
Поскольку этот штамм считается самым опасным, то и уровень антител, который от него защитит, должен быть гораздо выше.
Анча Баранова
Биология, медицина
Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США)www.instagram.com/professor.ancha/
«Защитные уровни взялись не с потолка, а из научных работ, опубликованных в других странах, и сопоставления полученных титров нейтрализации с волшебными цифрами BAU, которые теперь, благодаря прекрасному и своевременному распоряжению Росздравнадзора, выдают все компании, тестирующие антитела», —
Справка:
BAU — международные условные единицы, от англ. «binding antibody units» — «единицы связывающих антител». То есть таких, которые предположительно наиболее эффективны для защиты от коронавируса.
Однако старые научные работы по нейтрализации были сделаны не на дельте, а на старом стандартном коронавирусном штамме. Теперь же появились данные эпидемиологические, отражающие текущую ситуацию.
А потому, пишет биолог, «вот вам мой best информированный guess, который неточный, но все же ближе к реальности, чем предыдущий»:
< 200 BAU/мл = скорее на ревакцинацию;
> 200 BAU/мл, но < 320 BAU/мл = некоторая защита от тяжелой формы имеется, степень защиты зависит от того, насколько вы ближе к высоким цифрам;
> 320 BAU/мл = вы пока «окей»;
> 1000 BAU/мл = жизнь прекрасна;
> 2000 BAU/мл = коронавирус сбиваем на подлете одним взглядом!
Однако не стоит забывать, что люди даже с очень высоким титром антител были подвержены заражению новой инфекцией. И речь идет не только о «Дельте».
«Я лично знаю таких людей. Супер-распространителей, бессимптомно выдыхающих огромные концентрации вируса, никто не отменял! Поэтому носим маски, вакцинируемся и не забываем про социальную дистанцию», — заключила Анча Баранова.
Как и куда будет эволюционировать доминирующий штамм коронавируса? Ученые расходятся в оценках. Одни считают, что «потолок» заразности и инфекционности уже достигнут и на Дельте коронавирус остановится, другие, наоборот, ждут появления новых вариантов-мутантов. Так грозит ли миру новый «супермутант?» «Доктор Питер» спросил у генетика Дмитрия Прусса.
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