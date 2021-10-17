Биолог Баранова назвала уровень антител, который защитит от дельта-штамма

Новая коронавирусная инфекция продолжает мутировать, в мире появляется все больше и больше штаммов. Некоторые ученые уже шутят, что скоро не хватит греческого алфавита, чтобы все эти новые штаммы назвать.

Однако до сих пор считается, что дельта-штамм, который родом из Индии — самый смертоносный и опасный. Анча Баранова называла эту мутацию «тигром среди котиков».

«Великий и ужасный, он отнял территорию у всех остальных „штаммов-котят“. На вакцинированных — рычит, невакцинированных — сразу рвет на ленточки», — именно так описала этот штамм профессор.

Поскольку этот штамм считается самым опасным, то и уровень антител, который от него защитит, должен быть гораздо выше.