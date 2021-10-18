«Родители московских школьников пожаловались в СК и прокуратуру на введение в школах обязательного тестирования на COVID-19 при помощи антиген-тестов. Мол, такая процедура вне лабораторных условий ставит под угрозу жизнь и здоровье учеников. Из Германии эти новости смотрятся примерно как: «родители школьников пожаловались на использование бутилированной воды, а не воды, набранной из ближайшей канавы» или там «родители пожаловались, что аппендицит будут лечить под наркозом при помощи скальпеля, а не заговором и травками», — пишет у себя на странице в Фейсбуке Ирина Якутенко.

По словам Якутенко, в немецких школах антиген-тесты делают уже много месяцев минимум по два раза в неделю, причем делают их себе сами школьники, начиная с первого класса. Эта система отлично работает.

Антиген-тест обладает меньшей чувствительностью, чем ПЦР-тест, зато а) результат виден сразу и б) он отлично выявляет тех, кто представляет опасность для окружающих прямо сейчас, отмечает эксперт.

«Собственно, так и происходит: тесты проводятся дважды в неделю, обычно по утрам перед уроками, и если у ученика тест оказывается положительным, его родителям и родителям его соседа по парте звонят, чтобы они забрали детей. Раньше, когда вакцинированных было меньше, а цифры по заболевшим и, главное, госпитализациям были выше, на карантин высаживали пол-класса или целый класс, сейчас в этом нет необходимости. Но чтобы быть уверенным, что это не ложное срабатывание — а такое бывает, например, если у ребенка в носу есть определенная флора, в частности, некоторые разновидности стафилококков, — ребенок в тот же день или на следующий сдает ПЦР-тест. Если он тоже оказывается положительным, заразившийся и его сосед отсиживают полный карантин, если нет — возвращаются в школу. При регулярном и повсеместном применении система отлично работает, выявляя инфицированных на стадии, пока они еще не заразили всех одноклассников».

Дети делают себе тест сами, я это несколько раз видела, и, скажем так, они залезают себе палочкой в нос очень щадяще. И все равно школьные антиген-тесты регулярно выявляют зараженных. Учителям, пожалуй, и правда не стоит делать тесты детям, они могут от усердия перестараться.

«Впрочем, как я понимаю, возмущение родителей вызвало не то, что делать тесты должны учителя (что, действительно, не лучшая идея), а сам факт, что детей будут регулярно тестировать, — говорит Ирина Якутенко. — Но я уже давно перестала удивляться новостям из России, которая, сделав одну из первых вакцин в мире, умудрилась не только привить меньше 30% населения, но еще и выйти на первое место по ежедневным смертям от ковида, обогнав Индию, Бразилию и других безусловных лидеров прошлого».