Увидел себя и закричал от ужаса: у москвича после операции на плече развился синдром Пурфюр дю Пти

Как рассказали в Городской клинической больнице №1 им. Пирогова, пациента доставили к ним из другого лечебного учреждения, где ему накануне прооперировали плечо. На утро после вмешательства мужчина обнаружил странное. Его левый глаз вдруг перестал видеть, а когда другим глазом он посмотрел на себя в зеркало, то закричал от ужаса. Со слов пациента, его левый глаз с расширенным остановившимся зрачком, выйдя из орбиты, буквально выпучился наружу .