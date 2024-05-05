Увидел себя и закричал от ужаса: у москвича после операции на плече развился синдром Пурфюр дю Пти

Как рассказали в Городской клинической больнице №1 им. Пирогова, пациента доставили к ним из другого лечебного учреждения, где ему накануне прооперировали плечо. На утро после вмешательства мужчина обнаружил странное. Его левый глаз вдруг перестал видеть, а когда другим глазом он посмотрел на себя в зеркало, то закричал от ужаса. Со слов пациента, его левый глаз с расширенным остановившимся зрачком, выйдя из орбиты, буквально выпучился наружу.
Врачи срочно созвали консилиум и в итоге приняли решение перевести пациента в Региональный сосудистый центр Первой Градской с подозрением на инсульт. Однако всесторонее обследование не показало острого нарушения мозгового кровообращения.
После этого пациента сразу же перевели в офтальмологическое отделение.
«Но и там врачи поначалу зашли в тупик. С такой патологией здесь никогда не сталкивались. Найти причину странного выпячивания глазного яблока из полости орбиты смогла врач отделения, доктор медицинских наук Наталья Александровна Бакунина. Правда, для этого ей пришлось проштудировать медицинскую литературу», —
Как оказалось, у мужчины развилась редкая патология с экзотическим названием — синдром Пурфюр дю Пти. Этот синдром вызвало раздражение симпатического шейного узла, иннервирующего мышцы глаза.
Врач-офтальмолог офтальмологического отделения ГКБ № 1 имени Н.И. Пирогова, доктор медицинских наук
«Что к этому привело — сама операция на плече или травма, полученная пациентом накануне, сказать сложно. Главное, причина проблемы была найдена, а значит, стало понятно, как пациенту помочь», — говорит врач-офтальмолог Наталья Бакунина.
Далее за дело взялись нейрохирурги, которые выполнили пациенту новокаиновую блокаду раздраженного симпатического шейного узла. После процедуры мужчина признался, что с ним произошло настоящее чудо — выпученный глаз встал на место и в нем даже появилось периферическое зрение.
Контрольное обследование, которое офтальмологи Первой Градской провели мужчине спустя некоторое время, показало: состояние пострадавшего глаза опасений больше не вызывает.