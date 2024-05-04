Кинолог Голубев объяснил, что будет, если ваша собака съест шашлык

Ранее ветеринарный врач объяснил, как правильно осматривать собаку после прогулки и поездок на природу. Чаще всего клещи собаку кусают в голову, живот, шею, с обратной стороны лап. Именно там у животных обычно или самые нежные места, которые отлично кровоснабжаются, или мало шерсти, так что клещу будет легко присосаться.