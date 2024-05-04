Кинолог Голубев объяснил, что будет, если ваша собака съест шашлык

Май — время пикников на природе, дачных посиделок и загородного отдыха. Обязательный атрибут долгих выходных — костер, мангал и шашлык. Запах жареного мяса всегда вызывает приступ аппетита у любителей вкусно поесть. И это касается не только людей, но и их питомцев.
Но собак угощать шашлыком не стоит. В этом уверен президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев, пишет издание
Жирно и токсично
Кинолог подчеркивает, что кормить четвероногого друга жареным мясом опасно из-за токсичности и жирности шашлыка. Такое угощение запросто может вызвать острое отравление, проблемы с пищеварением и даже панкреатит у собаки.
А еще жареное мясо, которое до этого мариновалось в заправках и соусах, может содержать опасные для собак продукты, такие как чеснок и лук, которые могут вызвать анемию и расстройство желудка. Они вредны даже после термической обработки.
Кроме того, в шашлыке собаке могу попасться и кости, а их осколки способны нанести вред кишечнику. Организм животного не способен их переварить ни в вареном, ни в жареном, ни в запеченном виде.
Что еще нельзя давать собаке на пикнике
Виноград и изюм. Они вредны для почек собаки.
Гранат. В нем много танинов и этот фрукт может даже нарушить работу сердца животных.
Мороженое. Собаки не воспринимают лактозу — все может закончиться расстройством кишечника.
Шоколад. Способен вызвать панкреатит или даже гепатит. Эта сладость очень вредна собакам.
Кинолог Голубев советует приносить на пикник полезные лакомства для собаки, такие как сушеные или свежие субпродукты, морковь, яблоки или специализированные лакомства из зоомагазина. Важно предупредить всех гостей о том, что угощать питомца следует только разрешенной для него пищей, чтобы избежать проблем.
Клещи и собака
Ранее ветеринарный врач объяснил, как правильно осматривать собаку после прогулки и поездок на природу. Чаще всего клещи собаку кусают в голову, живот, шею, с обратной стороны лап. Именно там у животных обычно или самые нежные места, которые отлично кровоснабжаются, или мало шерсти, так что клещу будет легко присосаться.
Но недостаточно просто скользнуть взглядом по собаке, надо аккуратно и медленно провести ладонью по голове и шее животного, чтобы почувствовать, не присосался ли клещ. О том, какие бывают методы обработки, чем они различаются и какой способ считается самым эффективным, читайте ЗДЕСЬ.