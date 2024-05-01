Клещ заразил женщину болезнью Лайма и еще четырьмя инфекциями

О том, как опасны могут быть клещи, наверное, знают все. Но многие при этом считают, что их это не коснется, так что пренебрегают и вакцинацией от клещевого энцефалита, и простыми правилами безопасности пребывания на природе. Американка Кайла Зайгельштейн тоже не задумывалась, что с ней может случиться что-то плохое. Много путешествовала, гуляла с друзьями, в том числе в парках, ездила на природу.