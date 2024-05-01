Ваш браузер устарел, поэтому сайт может отображаться некорректно. Обновите ваш браузер для повышения уровня безопасности, скорости и комфорта использования этого сайта.
Обновить браузер

Клещ заразил женщину болезнью Лайма и еще четырьмя инфекциями

29-летняя американка уже 6 лет пытается справиться с последствиями единственного уксуса. История, которую надо знать в преддверии сезона походов и шашлыков.

1 мая 20241
Клещ заразил женщину болезнью Лайма и еще четырьмя инфекциями

О том, как опасны могут быть клещи, наверное, знают все. Но многие при этом считают, что их это не коснется, так что пренебрегают и вакцинацией от клещевого энцефалита, и простыми правилами безопасности пребывания на природе. Американка Кайла Зайгельштейн тоже не задумывалась, что с ней может случиться что-то плохое. Много путешествовала, гуляла с друзьями, в том числе в парках, ездила на природу.

Жизнь Кайлы разделилась на до и после 23 марта 2018 года.

«Я проснулась утром в луже пота, в голове был будто туман, — рассказала молодая женщина журналу People. — Я была полностью дезориентирована, даже не могла добраться до работы. Врач сказал, что это обычная вирусная инфекция, но через неделю лучше не стало: пройти от кровати до ванной для меня было сродни восьмикилометровому забегу»

Кайле становилось все хуже. Ей пришлось уйти с работы, она постоянно сдавала анализы, но диагноза все еще не было. Только было понятно, что в крови очень мало лейкоцитов. Однажды друг семьи сказал, что ее симптомы похожи на болезнь Лайма.

«После этого я обратилась к инфекционисту, и у меня диагностировали не только болезнь Лайма, но и несколько других заболеваний: бабезиоз, бартонеллез, пятнистую лихорадку Скалистых гор и эрлихиоз. Эти инфекции спровоцировали микоплазменную пневмонию, хронический вирус Эпштейна — Барр и ортостатическую гипотензию.

Последующие три года Кайла постоянно принимала антибиотики, боролась с тошнотой и усталостью, а параллельно пыталась понять, где и как ее мог укусить клещ, ведь такой комплекс заболеваний человек может получить только с его укусом. Даже сейчас, спустя шесть лет, она не знает, что произошло.

«Я была в лагере для скаутов. Я знала, что такое болезнь Лайма. Я знала, что нужно осматривать себя после прогулок, понимала, как выглядят первые высыпания. Но я ничего подобного у себя не находила», — говорит пациентка.

Классическое лечение результата не давало. Кайла не могла даже просто стоять: ей нужно было за что-то держаться. Мышцы ослабли настолько, что стакан воды казался неподъемной тяжестью. Обычный прием пищи выматывал настолько, что после него она могла снова проспать 8-10 часов.

Три года назад женщина решила попробовать экспериментальные методы лечения. Сейчас ей немного лучше, но каждый день она борется сама с собой.

«Мне приходится выбирать: сходить в магазин или пообщаться с другом, потому что одновременно оба дела мне не под силу, — говорит Кайла. — Это болезнь, которая разрушает не только тело, но и душу. И это намного сложнее, чем просто боль».

Автор текста:Ирина Себелева
Материалы по теме