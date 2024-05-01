Клещ заразил женщину болезнью Лайма и еще четырьмя инфекциями

О том, как опасны могут быть клещи, наверное, знают все. Но многие при этом считают, что их это не коснется, так что пренебрегают и вакцинацией от клещевого энцефалита, и простыми правилами безопасности пребывания на природе. Американка Кайла Зайгельштейн тоже не задумывалась, что с ней может случиться что-то плохое. Много путешествовала, гуляла с друзьями, в том числе в парках, ездила на природу.
Жизнь Кайлы разделилась на до и после 23 марта 2018 года.
«Я проснулась утром в луже пота, в голове был будто туман, —
Кайле становилось все хуже. Ей пришлось уйти с работы, она постоянно сдавала анализы, но диагноза все еще не было. Только было понятно, что в крови очень мало лейкоцитов. Однажды друг семьи сказал, что ее симптомы похожи на болезнь Лайма.
«После этого я обратилась к инфекционисту, и у меня диагностировали не только болезнь Лайма, но и несколько других заболеваний: бабезиоз, бартонеллез, пятнистую лихорадку Скалистых гор и эрлихиоз. Эти инфекции спровоцировали микоплазменную пневмонию, хронический вирус Эпштейна — Барр и ортостатическую гипотензию.
Последующие три года Кайла постоянно принимала антибиотики, боролась с тошнотой и усталостью, а параллельно пыталась понять, где и как ее мог укусить клещ, ведь такой комплекс заболеваний человек может получить только с его укусом. Даже сейчас, спустя шесть лет, она не знает, что произошло.
«Я была в лагере для скаутов. Я знала, что такое болезнь Лайма. Я знала, что нужно осматривать себя после прогулок, понимала, как выглядят первые высыпания. Но я ничего подобного у себя не находила», — говорит пациентка.
Классическое лечение результата не давало. Кайла не могла даже просто стоять: ей нужно было за что-то держаться. Мышцы ослабли настолько, что стакан воды казался неподъемной тяжестью. Обычный прием пищи выматывал настолько, что после него она могла снова проспать 8-10 часов.
Три года назад женщина решила попробовать экспериментальные методы лечения. Сейчас ей немного лучше, но каждый день она борется сама с собой.
«Мне приходится выбирать: сходить в магазин или пообщаться с другом, потому что одновременно оба дела мне не под силу, — говорит Кайла. — Это болезнь, которая разрушает не только тело, но и душу. И это намного сложнее, чем просто боль».