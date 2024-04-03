Когда обрабатывать собаку от клещей и какой метод самый эффективный: инструкция от ветеринара

Как только сойдет снег, а температура поднимется выше ноля, начинается сезон клещей — именно в этот период они просыпаются и выходят на охоту. Первые укушенные обращаются к врачам даже в марте. Но большинство жалоб все же приходится на апрель, май и первые месяцы лета. Поэтому к сезону надо готовиться заранее.
Ветеринар, кинолог и зоопсихолог сервиса по выгулу и передержке животных «Гульдог»
Максимальная активность клещей проявляется, когда среднесуточная температура воздуха достигает +4 °С и выше, однако пробуждаются они при температуре выше ноля, и даже небольшие ночные заморозки им не страшны, говорит ветеринар.
Конечно, в такую погоду еще мало кто решается отправиться с собакой на долгую прогулку в лес или за город. Однако клещи встречаются и в привычным местах для выгула — на тех же полянках возле дома, где вы играете с питомцем. Поэтому обрабатывать собаку нужно тогда, когда начались стабильные оттепели и на земле стали виднеться островки земли и зелени.
«Встретить клеща можно где угодно, но чаще всего в лесу, траве и кустах. И да, в черте города тоже есть растительность, поэтому ваш питомец может легко подцепить паразита», — предостерегает врач.
Если клещ укусит питомца, то это чревато:
боррелиозом (болезнь Лайма),
эрлихиозом,
пироплазмозом,
бартонеллезом,
анаплазмозом.
Все эти заболевания проходят тяжело, животное может умереть или на всю жизнь остаться на поддерживающей терапии.
Как часто и чем проводить обработку
Проводить обработку от внешних паразитов можно разными средствами. В арсенале магазинов есть капли, спреи, ошейники и таблетки.
«Начнем с капель от блох и клещей. Такой вид обработки подойдет собакам с короткой и длинной шерстью, при этом особое внимание нужно уделить технике нанесения препарата: пипетку с действующим веществом необходимо выдавить на кожу питомца», — говорит Лидия Лисичкина.
Обычно капли наносятся на холку питомца, что может снизить их эффективность. Поэтому сначала раздвиньте шерсть, а потом уже приступайте к процедуре. После этого желательно не гладить животное 2 часа (препарат должен хорошо впитаться), а также полностью не купать собаку: лекарство просто смоется.
Теперь перейдем к спреям от блох и клещей. Данный вид обработки подойдет собакам с любым типом шерсти, однако внимательно изучите инструкцию к препарату. По мнению ветеринара, спрей нельзя считать эффективным: он плохо защищает. Кроме того, у собак часто появляется аллергия, так что лучше выберите альтернативу.
Ошейники от блох и клещей также можно использовать для защиты собак с разным типом шерсти, однако здесь надо быть особо внимательными хозяевам пушистых пород: самоедов, ретриверов, овчарок, пуделей и так далее. Важно контролировать прилегание ошейника к коже, иначе эффекта совсем не будет. Этот вид защиты — дополнительный метод, лучше использовать ошейник вместе с каплями или таблетками.
Таблетки от блох и клещей — это самая эффективная защита от паразитов, которая подойдет любому питомцу, говорит ветеринар. Именно этот способ чаще всего рекомендуют врачи в клиниках и кинологи.
Производители зачастую делают таблетки с мясным вкусом, поэтому собака съедает их без проблем. Конечно, есть и те, кто противятся, тогда можно добавить их в корм или лакомство. Препарат хорошо усваивается и начинает действовать быстро — в этом тоже его плюс.
Срок действия любого лекарства, будь то капли или таблетки, всегда разный, все указано в инструкции. Большинство препаратов активны примерно 30 дней, но есть и те, которые защищают 3 месяца. Это опять же таблетки — еще один весомый аргумент за этот способ обработки.
Важно: каждый препарат подбирается по весу животного. Поэтому внимательно читайте инструкцию до покупки.
Чем лучше всего обрабатывать собаку от клеща: список ветеринара
Лидия Лисичкина выделила несколько наилучших вариантов:
таблетки («Бравекто», «Симпарика», «Фронтлайн НексгарД»),
капли на холку («Прак-тик», «Атакса», «Фронтлайн спот-он», «Адвантикс», «Рольф», «Фиприст»),
ошейники («Форесто», «Килтикс», Beaphar).
Что делать, если к собаке присосался клещ
В идеале нужно воспользоваться специальным инструментом для извлечения паразита.
«Берем пинцет, нить или специальный выкручиватель клещей и фиксируем его ближе к голове (нельзя сдавливать брюшко). Затем делаем два-три вращательных движения, как бы выкручивая его», — говорит ветеринар.
Нельзя заливать паразита маслом или уксусом, в панике он может прыснуть яд, а ваша задача — этого не допустить.
Вы достали клеща — это здорово. Теперь убедитесь, что все лапки при нем, иначе оставаясь под кожей питомца, они обязательно запустят воспалительный процесс. Если все же что-то не так, срочно обратитесь за помощью в клинику.
Вне зависимости от того, справились вы сами или обратились к врачу, пристально наблюдайте за поведением животного в течение первых трех суток: его аппетитом, активностью, жаждой, стулом и цветом мочи. При самых первых тревожных сигналах везите собаку в клинику.
«Берегите своих четвероногих друзей, не пожалейте потратиться в начале сезона на качественные препараты. Поверьте, это точно того стоит», — заключила врач.