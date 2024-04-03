Когда обрабатывать собаку от клещей и какой метод самый эффективный: инструкция от ветеринара

Конечно, в такую погоду еще мало кто решается отправиться с собакой на долгую прогулку в лес или за город. Однако клещи встречаются и в привычным местах для выгула — на тех же полянках возле дома, где вы играете с питомцем. Поэтому обрабатывать собаку нужно тогда, когда начались стабильные оттепели и на земле стали виднеться островки земли и зелени.