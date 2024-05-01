6 вещей, которые надо сделать с вечера, чтобы утром проснуться счастливым

Перед сном запишите от трех до пяти вещей, которые вас радовали в этот день, и сделайте такой список ежедневной привычкой. Исследование показало: простое перечисление жизненных благ может привести к значительному улучшению самочувствия. Еще несколько минут стоит потратить на мысли о людях, которых вы цените, и о том, за что вы им благодарны. Это снизит стресс и поможет уснуть.