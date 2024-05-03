Физиолог Созыкин назвал вид чая, который вредит печени и почкам

Чай из пакетиков очень облегчает жизнь, а в офисе это вообще незаменимая вещь. Но можно ли постоянно пить такой напиток? И что помимо собственно заварки можно обнаружить в чашке?
Кандидат медицинских наук, доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний факультета естественных наук Государственного университета просвещения
«С годами технологии чайного производства совершенствуются. Известные бренды наряду с привычными бумажными пакетиками начали выпускать „элитные“ сорта в пирамидках. Выглядят они презентабельно, к тому же являются более прочными, чем пакетики предыдущего поколения, — говорит физиолог Александр Созыкин. — Однако ученые проверили такой чай с помощью электронной микроскопии и динамического лазерного светорассеивания. Современные исследования выявили, что при заваривании пирамидки выделяют микропластик, который под воздействием высокой температуры распадается на искусственные наночастицы. Этих частиц в сотни миллионов раз больше, чем кусочков микропластика».
По словам эксперта, одна-две чашки подобного чая заметного вреда здоровью не принесут. Однако при регулярном употреблении микропластик накапливается в органах и системах нашего тела.
«Исследования показали, что поражаются в основном кровь, печень и почки. И это может привести к различным онкологическим заболеваниям», — предупреждает Александр Созыкин.
О том, что чайные пакетики содержат микропластик, первыми заговорили итальянские ученые. В 2019 году они провели
Спустя год ученые из Дублинского университета изучали чайные пакетики, изготовленные из смеси целлюлозы и пластика, а также из биоразлагаемых материалов. Было
По словам физиолога Александра Созыкина, необходимо запретить производство таких чайных пакетиков.
«Использование пластика в чайной промышленности недопустимо, — говорит эксперт. — А людям нужно прививать культуру чаепития — вместо пакетированного использовать полезную заварку из листового или гранулированного чая».
Кстати, микропластик содержится и в водопроводной воде. Однако избавиться от него помогает обычное кипячение.
«Кипячение жесткой воды может удалить не менее 80% полистирольных, полиэтиленовых и полипропиленовых частиц размером от 0,1 до 150 микрометра», — пришли к выводу китайские ученые.