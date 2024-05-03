Физиолог Созыкин назвал вид чая, который вредит печени и почкам

«С годами технологии чайного производства совершенствуются. Известные бренды наряду с привычными бумажными пакетиками начали выпускать „элитные“ сорта в пирамидках. Выглядят они презентабельно, к тому же являются более прочными, чем пакетики предыдущего поколения, — говорит физиолог Александр Созыкин. — Однако ученые проверили такой чай с помощью электронной микроскопии и динамического лазерного светорассеивания. Современные исследования выявили, что при заваривании пирамидки выделяют микропластик, который под воздействием высокой температуры распадается на искусственные наночастицы. Этих частиц в сотни миллионов раз больше, чем кусочков микропластика».