Когда речь заходит о чае и головной боли, то вывод звучит парадоксально: напиток может быть как лекарством, так и причиной неприятных ощущений. Все дело в том, что в разном чае содержится разное количество кофеина. Если его выпить слишком много, то человек рискует в итоге столкнуться с резким упадком сил, апатией и даже головной болью.
Кроме того, в чае также есть танины. Это химические вещества природного происхождения, содержащиеся в коре деревьев, фруктах, семенах и некоторых чайных листьях. Если у человека повышена чувствительность к ним или же чая было слишком много за последние сутки, то все это тоже может закончиться головной болью.
И еще одно вещество, которое нельзя оставить без внимания, — это гистамин. Это соединение содержится в некоторых продуктах и напитках, включая красное вино, кефир и чайный гриб. Гистамин вызывает расширение сосудов, увеличивает их проницаемость, стимулирует окончания болевых нервов. Таким образом, он запускает острый воспалительный ответ.
Нельзя точно сказать, сколько кружек чая надо выпить, чтобы спровоцировать головную боль. Здесь все индивидуально, поэтому стоит ориентироваться только на собственные ощущения.
Однако по словам диетолога Маши Дэвис, некоторые виды чая все-таки гораздо чаще становятся причиной головной боли, особенно если выпить слишком много.
Среди них:
матча,
крепкий черный чай,
молочный улун,
черный чай с бергамотом.
Есть чай, который помогает нервной системе расслабиться — человек успокаивается, следовательно, уходят головная боль и напряжение.
В этом списке:
мятный чай,
лавандовый чай,
чай с ромашкой,
имбирный чай,
чай с куркумой.
«Важно отметить, что индивидуальная реакция на чай может различаться, и то, что подходит одному человеку, может не подойти другому. Например, если вы принимаете лекарства, то некоторые виды травяного чая могут усугубить всасывание активных компонентов. Но о всех нюансах вам должен сказать лечащий врач», —
Что произойдет с организмом, если каждый день пить зеленый чай
Зеленый чай, черный и улун происходят из одного и того же растения — Camellia sinensis. При производстве зеленого чая листья сразу же пропаривают, чтобы предотвратить ферментацию и сохранить их зеленый цвет. Эксперты рассказали, какие чудесные изменения ждут тех, кто будет употреблять этот напиток каждый день.