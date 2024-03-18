Когда речь заходит о чае и головной боли, то вывод звучит парадоксально: напиток может быть как лекарством, так и причиной неприятных ощущений. Все дело в том, что в разном чае содержится разное количество кофеина. Если его выпить слишком много, то человек рискует в итоге столкнуться с резким упадком сил, апатией и даже головной болью.