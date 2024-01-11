Полный список лекарств, которые нельзя запивать молоком, чаем, кофе и соком

Антибиотики из группы тетрациклинов (демеклоциклин, миноциклин и др.) и их производные (глицилциклины, в том числе тигециклин) — при одновременном употреблении с молоком эффективность лекарства снижается на 65-83%, при этом повышается риск антибиотикорезистентности.

Ципрофлоксацин (антибиотик из группы фторхинолонов) с молоком теряет эффективность на 30-36%.

Соталол — при употреблении с молоком всасывается на 30% меньше, а с другими молочносодержащими блюдами эффективность препарата снижается на 40%.

Люмефантрин — взаимодействуя с молоком, лекарство растворяется быстрее, а значит, повышается риск развития нежелательных реакций.

Фенитоин — связываясь с белками молока, лекарство снижает эффективность на 50%.

6-меркаптопурин — из-за казеина, который содержится в молоке, препарат менее эффективен.

Бисфосфонаты (этидроновая и алендроновая кислоты) — при взаимодействии с молоком образуют соединения, которые не всасываются в кишечнике, а значит, терапия не принесет должного результата.

Слабительные (бисакодил) — употребление молока с таблеткой слабительного снижает кислотность желудка, что может привести к растворению оболочки. Это повышает риск раздражения слизистой желудка и боли в животе.

Флекаинид — с молоком хуже всасывается, а значит, терапия менее эффективна.

Кетопрофен — при употреблении с молоком эффективность препарата снижается.

Набуметон — с молоком быстрее растворяется, что может вызвать нежелательные реакции.

Меркаптопурин — из-за молочного фермента ксантиноксидазы снижается всасываемость препарата.

Эстрамустин — молоко снижает эффективность лечения на 63%, препятствуя всасыванию лекарства.

Омепразол — с молоком хуже усваивается, что отражается на результатах терапии.

Ранитидин — молоко снижает абсорбцию препарата, а значит, и эффективность лечения.

Амилорид — при употреблении с молоком лекарство хуже всасывается.

Спиронолактон — нельзя употреблять с молоком, так как лекарство хуже усваивается.