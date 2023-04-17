Мешает спать, вызывает привыкание и еще 5 мифов о кофеине, в которые давно пора перестать верить

Остеопороз и кофеин. Если пить кофе в очень больших дозах (более 740 мг/ день), то из организма с мочой будет выходить больше кальция и магния. Однако ученые выяснили: любовь к продуктам с кофеином не увеличит риск потери костной массы, особенно если вы получаете достаточно кальция. Компенсировать потери минералов можно, добавив две столовые ложки молока. Единственное исключение — пожилые люди: у них кофеин повышает риск перелома шейки бедра, поэтому в день лучше потреблять не более 300 мг кофеина.