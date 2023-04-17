Мешает спать, вызывает привыкание и еще 5 мифов о кофеине, в которые давно пора перестать верить

Кофеин содержится не только в кофе. Есть это бодрящее вещество и в чае, и в коле, и в какао-бобах. Добавляют его и в энергетики, и даже в некоторые болеутоляющие препараты, лекарства от простуды, таблетки для похудения.
Миф №1. Кофеин вызывает привыкание
Отчасти это так. Кофеин стимулирует нашу нервную систему и со временем от него может развиться легкая зависимость. Однако кофеин, к счастью, не угрожает вашему здоровью и жизни, в отличие от сигарет, наркотиков или спиртного.
Если вы захотите на какое-то время ограничить продукты с кофеином, появятся неприятные симптомы: головная боль, небольшая тревожность, чувство усталости. Однако без особых стараний уже через пару дней это состояние пройдет.
Миф №2. Кофеин — главный виновник бессонницы
Кофеин заслужено получил репутацию главного помощника для тех, кому придется провести ночь без сна. И по этой же причине считается, что это вещество может принести вам немало неприятных мгновений, когда вы будете ворочаться в постели, пытаясь уснуть.
Но наш организм не только быстро усваивает кофеин, он так же быстро избавляется от него. Уже через 5-7 часов из тела выводится примерно 50% поступившего кофеина, через 8-10 часов — 75%. Поэтому пара чашек кофе с утра и не позднее чем за 6 часов до отхода ко сну ничего плохого не сделают. Если, конечно, у вас нет особой восприимчивости к кофеину.
Миф №3. Кофеин доведет до рака, остеопороза и болезней сердца
Разберемся по порядку.
Остеопороз и кофеин. Если пить кофе в очень больших дозах (более 740 мг/ день), то из организма с мочой будет выходить больше кальция и магния. Однако ученые выяснили: любовь к продуктам с кофеином не увеличит риск потери костной массы, особенно если вы получаете достаточно кальция. Компенсировать потери минералов можно, добавив две столовые ложки молока. Единственное исключение — пожилые люди: у них кофеин повышает риск перелома шейки бедра, поэтому в день лучше потреблять не более 300 мг кофеина.
Сердечно-сосудистая система. Кофе действительно может повысить давление, однако в умеренных количествах он, напротив, укрепит сердце. Сам по себе кофеин не связан с нарушениями сердечного ритма или повышенным уровнем холестерина.
Рак. Риск развития онкологических заболеваний кофеин не повышает, даже напротив — может иметь защитное действие.
Миф №4. Кофеин нельзя женщинам, которые планируют беременность
Большинство исследований говорят об отсутствии связи между умеренным потреблением кофеина и проблемами с зачатием, выкидышами или преждевременными родами. Главное — беременным и тем, кто хочет завести ребенка, пить и есть в сумме меньше 200 мг кофеина в сутки.
Миф №5. Кофеин обезвоживает организм
Это вещество действительно обладает мочегонным действием. Но в напитках с кофеином жидкость также присутствует, она и компенсирует потери при мочеиспускании.
Миф №6. Кофеин помогает протрезветь
Есть люди, которые любят смешивать спиртное с кофе и полагают, что такие коктейли помогают дольше оставаться трезвым. Однако скорость вашей реакции после алкоголя снижается — вне зависимости от того, добавили вы что-то с кофеином в свой стакан или нет. Да и от похмелья кофе вас не спасет (подробнее об этом можно узнать ЗДЕСЬ).
Миф №6. Кофеин не полезен для здоровья
Кофеин может сделать вас более внимательным и энергичным. Ученые подтвердили: это вещество помогает дольше не терять когнитивные способности с возрастом. Некоторым людям кофеин помогает справиться с головной болью и улучшает симптомы астмы. Есть исследования, которые указывают, что это вещество снижает риск развития болезни Паркинсона, заболеваний печени, колоректального рака, диабета 2-го типа, старческого слабоумия.