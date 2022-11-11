На вкус и цвет: чем заменить кофе для бодрости по утрам и не навредить организму

Если в силу разных причин необходимо уменьшить потребление кофе или вообще исключить его из рациона, всегда встает вопрос: чем заменить бодрящий напиток? Не навредят ли заменители кофе и какие выбрать?