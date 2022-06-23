Восстановить микрофлору, повысить иммунитет и еще 3 причины заменить кофе на цикорий
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Цикорий рекомендуют пить людям, которые любят кофе, но хотят уменьшить употребление кофеина. По разным причинам, но в основном из-за проблем со здоровьем — при нарушениях работы ЖКТ, повышенном давлении, болезнях сердца, почек, при бессоннице и глаукоме. Для приготовления кофезаменителя без кофеина используют корень цикория.

Для справки

Родиной цикория считается Средиземноморье, а в России до XVIII века это растение из семейства астровых считалось обычным сорняком.

Сейчас оно растет и культивируется в Евразии, Северной Африке, Северной и Южной Америке, Австралии и Новой Зеландии.

Как рассказала «Доктору Питеру» гастроэнтеролог-гепатолог Ольга Аришева, в отличие от кофе цикорий можно пить в любое время дня и ограничения по количеству не такие строгие.

Ольга Аришева
Ольга Аришева
медицина

Врач гастроэнтеролог-гепатолог Городской клинической больницы им. В.В. Виноградова (Москва), кандидат медицинских наук

- Цикорий можно пить как утром, так и в вечернее время, потому что он не бодрит. Рекомендуется выпивать не более 5-6 чашек в сутки, — пояснила доктор.

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Гастроэнтеролог перечислила основные полезные свойств напитка:

1. Помогает восстановить микрофлору

В составе цикория есть инулин — натуральный пребиотик, который необходим для размножения полезных бактерий в кишечнике. Инулин также снижает риск диабета и способствует нормализации углеводного и липидного обмена.

2. Повышает иммунитет

Цикорий обладает антиоксидантными свойствами, помогает укреплять мембраны клеток и повышает иммунитет. Все это благодаря содержащимся в нем витаминам С, Е, А, В1, В2, В5 и В6.

3. Помогает очищать организм

Рибофлавин, тиамин и аскорбиновая кислота в составе цикория благоприятно влияют на печень и почки и помогают очистить организм.

4. Уменьшает воспаление

Такое вещество как полифенол (его также много в зеленом чае) способствует снижению воспалительных процессов, помогает облегчить симптомы артрита и рекомендован при заболеваниях кишечника.

5. Защищает от анемии

Профилактику болезни обеспечивает железо, которым богат цикорий.

Жидкий или растворимый — какой полезнее

По словам врача-гастроэнтеролога, особой разницы между жидким и растворимым цикорием нет — они равноценны. Отличие лишь в том, что первый используется обычно в кулинарии, а второй — для приготовления напитков.

С чем не стоит сочетать цикорий

Как и кофе, цикорий хорошо сочетается с молоком и сливками. Особых ограничений по сочетанию с конкретными продуктами, по словам доктора, тоже нет.

Однако все же стоит отказаться от этого напитка во время лечения антибиотиками.

- Компоненты, входящие в состав цикория, мешают усваиваться лекарственным веществам и нейтрализуют действие антибиотиков, — подчеркнула гастроэнтеролог.

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Кому противопоказан цикорий

  1. Людям с аллергией на березу. Другим аллергикам следует употреблять цикорий с осторожностью, так как возможны аллергические реакции — вплоть до отека Квинке.

  2. Беременным и детям до года, потому что никаких исследований о возможных побочных эффектах напитка не проводилось.

  3. При обострении заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Анастасия Романова