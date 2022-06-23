Восстановить микрофлору, повысить иммунитет и еще 3 причины заменить кофе на цикорий

5 причин полюбить цикорий

Гастроэнтеролог перечислила основные полезные свойств напитка:

1. Помогает восстановить микрофлору

В составе цикория есть инулин — натуральный пребиотик, который необходим для размножения полезных бактерий в кишечнике. Инулин также снижает риск диабета и способствует нормализации углеводного и липидного обмена.

2. Повышает иммунитет

Цикорий обладает антиоксидантными свойствами, помогает укреплять мембраны клеток и повышает иммунитет. Все это благодаря содержащимся в нем витаминам С, Е, А, В1, В2, В5 и В6.

3. Помогает очищать организм

Рибофлавин, тиамин и аскорбиновая кислота в составе цикория благоприятно влияют на печень и почки и помогают очистить организм.

4. Уменьшает воспаление

Такое вещество как полифенол (его также много в зеленом чае) способствует снижению воспалительных процессов, помогает облегчить симптомы артрита и рекомендован при заболеваниях кишечника.

5. Защищает от анемии

Профилактику болезни обеспечивает железо, которым богат цикорий.

Жидкий или растворимый — какой полезнее

По словам врача-гастроэнтеролога, особой разницы между жидким и растворимым цикорием нет — они равноценны. Отличие лишь в том, что первый используется обычно в кулинарии, а второй — для приготовления напитков.

С чем не стоит сочетать цикорий

Как и кофе, цикорий хорошо сочетается с молоком и сливками. Особых ограничений по сочетанию с конкретными продуктами, по словам доктора, тоже нет.

Однако все же стоит отказаться от этого напитка во время лечения антибиотиками.