Восстановить микрофлору, повысить иммунитет и еще 3 причины заменить кофе на цикорий

Цикорий рекомендуют пить людям, которые любят кофе, но хотят уменьшить употребление кофеина. По разным причинам, но в основном из-за проблем со здоровьем — при нарушениях работы ЖКТ, повышенном давлении, болезнях сердца, почек, при бессоннице и глаукоме. Для приготовления кофезаменителя без кофеина используют корень цикория.
Для справки
Родиной цикория считается Средиземноморье, а в России до XVIII века это растение из семейства астровых считалось обычным сорняком.
Сейчас оно растет и культивируется в Евразии, Северной Африке, Северной и Южной Америке, Австралии и Новой Зеландии.
Как рассказала «Доктору Питеру» гастроэнтеролог-гепатолог Ольга Аришева, в отличие от кофе цикорий можно пить в любое время дня и ограничения по количеству не такие строгие.
Врач гастроэнтеролог-гепатолог Городской клинической больницы им. В.В. Виноградова (Москва), кандидат медицинских наук
- Цикорий можно пить как утром, так и в вечернее время, потому что он не бодрит. Рекомендуется выпивать не более 5-6 чашек в сутки, — пояснила доктор.
5 причин полюбить цикорий
Гастроэнтеролог перечислила основные полезные свойств напитка:
1. Помогает восстановить микрофлору
В составе цикория есть инулин — натуральный пребиотик, который необходим для размножения полезных бактерий в кишечнике. Инулин также снижает риск диабета и способствует нормализации углеводного и липидного обмена.
2. Повышает иммунитет
Цикорий обладает антиоксидантными свойствами, помогает укреплять мембраны клеток и повышает иммунитет. Все это благодаря содержащимся в нем витаминам С, Е, А, В1, В2, В5 и В6.
3. Помогает очищать организм
Рибофлавин, тиамин и аскорбиновая кислота в составе цикория благоприятно влияют на печень и почки и помогают очистить организм.
4. Уменьшает воспаление
Такое вещество как полифенол (его также много в зеленом чае) способствует снижению воспалительных процессов, помогает облегчить симптомы артрита и рекомендован при заболеваниях кишечника.
5. Защищает от анемии
Профилактику болезни обеспечивает железо, которым богат цикорий.
Жидкий или растворимый — какой полезнее
По словам врача-гастроэнтеролога, особой разницы между жидким и растворимым цикорием нет — они равноценны. Отличие лишь в том, что первый используется обычно в кулинарии, а второй — для приготовления напитков.
С чем не стоит сочетать цикорий
Как и кофе, цикорий хорошо сочетается с молоком и сливками. Особых ограничений по сочетанию с конкретными продуктами, по словам доктора, тоже нет.
Однако все же стоит отказаться от этого напитка во время лечения антибиотиками.
- Компоненты, входящие в состав цикория, мешают усваиваться лекарственным веществам и нейтрализуют действие антибиотиков, — подчеркнула гастроэнтеролог.
Кому противопоказан цикорий
Людям с аллергией на березу. Другим аллергикам следует употреблять цикорий с осторожностью, так как возможны аллергические реакции — вплоть до отека Квинке.
Беременным и детям до года, потому что никаких исследований о возможных побочных эффектах напитка не проводилось.
При обострении заболеваний желудочно-кишечного тракта.