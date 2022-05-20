Кофе и молоко или творог

- Кофеин практически нивелирует всю пользу кальция, то есть не дает ему усваиваться организмом, — рассказала врач-генетик-метаболист, нутрициолог Светлана Перес. — Все мы знаем, что молоко — не самый богатый кальцием продукт, но тем не менее пренебрегать даже этим количеством микроэлемента не стоит.

Если вы хотите получать пользу от молочных продуктов, старайтесь не сочетать их с кофе во время одного приема пищи (творога и йогуртов это тоже касается).