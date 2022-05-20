Польза кофе доказана учеными, этот напиток стимулирует перистальтику желудочно-кишечного тракта, считается хорошим антиоксидантом, желчегонным средством, но только при умеренном употреблении (1-2 чашки в день).
Но также кофе не следует употреблять одновременно с некоторыми продуктами и жидкостями.
Как же правильно пить кофе, чтобы получить от него пользу, а не вред? С какими продуктами его лучше не сочетать?
сертифицированный клинический генетик-метаболист, нутрициолог, эксперт Академии врачей UniPro
Кофе и молоко или творог
- Кофеин практически нивелирует всю пользу кальция, то есть не дает ему усваиваться организмом, — рассказала врач-генетик-метаболист, нутрициолог Светлана Перес. — Все мы знаем, что молоко — не самый богатый кальцием продукт, но тем не менее пренебрегать даже этим количеством микроэлемента не стоит.
Если вы хотите получать пользу от молочных продуктов, старайтесь не сочетать их с кофе во время одного приема пищи (творога и йогуртов это тоже касается).
- Тоже самое относится и к кунжутному молоку, которое является чемпионом по содержанию кальция на 100 мл, — поясняет врач. — Польза от кальция сводится к минимуму при употреблении кофе на кунжутном молоке, то же самое касается и других ореховых напитков, но доля кальция в них меньше.
- Между сырниками и кофе лучше выдержать паузу минимум в один час, —
Кофе и алкоголь
- Кофеин маскирует алкогольную интоксикацию, оказывая бодрящее действие на организм, — рассказала Светлана Перес. — Но употребление кофе после спиртного крайне перегружает печень, и без того работающую на пределе из-за действия продуктов распада алкоголя. Также, сочетая кофе и алкоголь, вы рискуете выпить лишнего, но почувствовать это не сразу, а только утром. Похмелье будет ощущаться гораздо сильнее — алкоголь не успеет переработаться из-за повышенной нагрузки на печень.
Кофе и мясо
- Кофеин препятствует усвоению железа, которого довольно много содержится в мясных продуктах, особенно в красном мясе и субпродуктах. Правильно приготовленные мясные блюда не принесут никакой пользы, если вы будете пить кофе после их употребления.
Также стоит пить кофе отдельно от продуктов, которые входят в топ-10 по содержанию железа:
куриная печень (85 г в готовом виде) — 10 мг;
говяжья печень (100 г в готовом виде) — 6,8 мг;
белая фасоль (1 стакан в готовом виде) — 8 мг;
чечевица (1 стакан в готовом виде) — 6 мг;
шпинат (100 г в готовом виде) — 5 мг;
семена чиа (2 ст. л.) — 4,4 мг;
кунжут (3 ст. л.) — 4 мг;
горький шоколад с содержанием 75-80% какао (28 г) — 3,5 мг;
черная фасоль (1 стакан в готовом виде) — 3 мг;
курага (50 г) — 3 мг;
Особенно стоит воздержаться от кофе людям с явным дефицитом железа, железодефицитной анемией. Употребление кофе ухудшит ситуацию.
Кофе и витамины
- Кофе рекомендуется пить задолго ДО и намного ПОЗЖЕ приема витаминов, которые назначают врачи, — объясняет врач. — Кофеин мешает нормальному усвоению витаминов в необходимом для организма количестве. В первую очередь это касается витаминов:
D, А, Е, РР (никотиновая кислота) и группы В.
и микроэлементов:
кальция,
железа,
калия,
цинка.
«Кофейная поломка»
- Есть генетические особенности усвоения кофе, — обращает внимание генетик-метаболист. — Носители «поломок» цитохрома CYP1A2, который расщепляет кофеин, будут более чувствительны к избыточному употреблению кофе. Для таких людей 1-2 чашки в день — это предел нормы.
Также врач напоминает, что кофе должен быть натуральным, зерновым, желательно свежемолотым и свежеприготовленным.
- Только тогда кофе будет полезен, а не вреден, — резюмирует Светлана Перес.