вредные продукты
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Токсичный (toxic) — это понятие стало очень популярным для описания людей, отношений и даже политики и действий некоторых государств. Но в изначальном смысле модное сейчас слово означает ядовитый, то есть способный вызвать отравление, содержащий токсины. И как нельзя лучше оно подходит к тому, что мы кладем в свою тарелку.

Профессор-токсиколог напомнил читателям «Доктора Питера», какие продукты токсичны для организма и назвал 7 из них, от которых надо полностью отказаться.

Михаил Кутушов
Михаил Кутушов
медицина

врач-токсиколог, профессор, Академик ЕАЕН (г. Ганновер, Германия); член-корр. РАЕН, член-корр. Международной Академии Авторов научных Изобретений и Открытий

- Токсичных продуктов в современном мире очень много, — признает профессор-токсиколог Михаил Кутушов. — Особенно много их производит пищевая промышленность. Всё упаковано, пропитано консервантами, красителями — чтобы люди обратили внимание, купили.

Абсолютные продукты, которых нужно избегать

  • рафинированное масло (оно подвержено обработке),

  • полусладкое вино,

  • обезжиренные молочные продукты,

  • фруктовые соки,

  • очищенные злаки — шлифованный рис, дробленые крупы, каши быстрого приготовления,

  • маргарин,

  • газировки.

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- Также нельзя есть много соленой и копченой пищи, — предупреждает врач. — Их можно употреблять в минимальных количествах и буквально 1-2 раза в неделю.

Другие вредные продукты, по мнению токсиколога — колбасы, сырные продукты, чипсы и пережаренная еда.

- Перегретое масло накапливает канцерогены, особенно, если в нем жарилось много еды, — говорит Михаил Кутушов. — Можно представить, насколько это опасно.

Токсиколог также категорически против употребления в пищу глутамата натрия (Е621).

- Он усиливает вкус любого блюда, но тем не менее, я рекомендую избегать глутамата, потому что он очень сильно воздействует на нервную систему, — объясняет эксперт.

Вредной и токсичной едой врач назвал супы, лапшу и пюре быстрого приготовления, которые часто берут с собой в поездки.

 — Это вредная и даже токсичная еда, потому что реальных продуктов там нет в составе, только имитаторы этих продуктов. Также такая пища вызывает привыкание и этим приносит еще больше вреда, — пояснил Михаил Кутушов.

Токсиколог предлагает выбирать для домашнего стола продукты местного и домашнего производства.

- В них больше витаминов, они более натуральные, безопаснее промышленных продуктов, а значит дают пользу организму, — отмечает эксперт.

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Ранее врач-эндокринолог Зухра Павлова объяснила, в чем опасность жареной еды — вред здоровью наносят конечные продукты гликирования (КПГ), которые образуются в поджаристой корочке. По ее словам, в среднем человек может безболезненно для себя переработать примерно 15 тысяч единиц КПГ. Все, что выше этого — портит наше здоровье, ускоряет старение.

- Вот, например, воспетый в американских сериалах жареный бекон — это просто бомба с продуктами КПГ. В 100 граммах такой поджарки — более 90 тысяч КПГ, 6 дневных норм! А если его просто приготовить в микроволновке, то количество КПГ снизится ровно в 10 раз, — объяснила Зухра Павлова. — В сосиске, просто вареной в воде — КПГ много, более 7 тысяч. А в жареной — уже более 11 тысяч.

Анна Майская