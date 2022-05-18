Токсичный (toxic) — это понятие стало очень популярным для описания людей, отношений и даже политики и действий некоторых государств. Но в изначальном смысле модное сейчас слово означает ядовитый, то есть способный вызвать отравление, содержащий токсины. И как нельзя лучше оно подходит к тому, что мы кладем в свою тарелку.
Профессор-токсиколог напомнил читателям «Доктора Питера», какие продукты токсичны для организма и назвал 7 из них, от которых надо полностью отказаться.
врач-токсиколог, профессор, Академик ЕАЕН (г. Ганновер, Германия); член-корр. РАЕН, член-корр. Международной Академии Авторов научных Изобретений и Открытий
- Токсичных продуктов в современном мире очень много, — признает профессор-токсиколог Михаил Кутушов. — Особенно много их производит пищевая промышленность. Всё упаковано, пропитано консервантами, красителями — чтобы люди обратили внимание, купили.
Абсолютные продукты, которых нужно избегать
рафинированное масло (оно подвержено обработке),
полусладкое вино,
обезжиренные молочные продукты,
фруктовые соки,
очищенные злаки — шлифованный рис, дробленые крупы, каши быстрого приготовления,
маргарин,
газировки.
- Также нельзя есть много соленой и копченой пищи, — предупреждает врач. — Их можно употреблять в минимальных количествах и буквально 1-2 раза в неделю.
Другие вредные продукты, по мнению токсиколога — колбасы, сырные продукты, чипсы и пережаренная еда.
- Перегретое масло накапливает канцерогены, особенно, если в нем жарилось много еды, — говорит Михаил Кутушов. — Можно представить, насколько это опасно.
Токсиколог также категорически против употребления в пищу глутамата натрия (Е621).
- Он усиливает вкус любого блюда, но тем не менее, я рекомендую избегать глутамата, потому что он очень сильно воздействует на нервную систему, — объясняет эксперт.
Вредной и токсичной едой врач назвал супы, лапшу и пюре быстрого приготовления, которые часто берут с собой в поездки.
— Это вредная и даже токсичная еда, потому что реальных продуктов там нет в составе, только имитаторы этих продуктов. Также такая пища вызывает привыкание и этим приносит еще больше вреда, — пояснил Михаил Кутушов.
Токсиколог предлагает выбирать для домашнего стола продукты местного и домашнего производства.
- В них больше витаминов, они более натуральные, безопаснее промышленных продуктов, а значит дают пользу организму, — отмечает эксперт.
Ранее врач-эндокринолог Зухра Павлова объяснила, в чем опасность жареной еды — вред здоровью наносят конечные продукты гликирования (КПГ), которые образуются в поджаристой корочке. По ее словам, в среднем человек может безболезненно для себя переработать примерно 15 тысяч единиц КПГ. Все, что выше этого — портит наше здоровье, ускоряет старение.
- Вот, например, воспетый в американских сериалах жареный бекон — это просто бомба с продуктами КПГ. В 100 граммах такой поджарки — более 90 тысяч КПГ, 6 дневных норм! А если его просто приготовить в микроволновке, то количество КПГ снизится ровно в 10 раз, —