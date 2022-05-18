- Также нельзя есть много соленой и копченой пищи, — предупреждает врач. — Их можно употреблять в минимальных количествах и буквально 1-2 раза в неделю.

Другие вредные продукты, по мнению токсиколога — колбасы, сырные продукты, чипсы и пережаренная еда.

- Перегретое масло накапливает канцерогены, особенно, если в нем жарилось много еды, — говорит Михаил Кутушов. — Можно представить, насколько это опасно.

Токсиколог также категорически против употребления в пищу глутамата натрия (Е621).

- Он усиливает вкус любого блюда, но тем не менее, я рекомендую избегать глутамата, потому что он очень сильно воздействует на нервную систему, — объясняет эксперт.

Вредной и токсичной едой врач назвал супы, лапшу и пюре быстрого приготовления, которые часто берут с собой в поездки.

— Это вредная и даже токсичная еда, потому что реальных продуктов там нет в составе, только имитаторы этих продуктов. Также такая пища вызывает привыкание и этим приносит еще больше вреда, — пояснил Михаил Кутушов.

Токсиколог предлагает выбирать для домашнего стола продукты местного и домашнего производства.

- В них больше витаминов, они более натуральные, безопаснее промышленных продуктов, а значит дают пользу организму, — отмечает эксперт.