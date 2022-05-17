- Очень часто корень проблемы уходит в детство , в воспитание и в те примеры, которые девочка видела в своей семье, — уверена эксперт «Доктора Питера» психолог Элена Гамаюн. — Архетипичные семейные системы накладывают серьезный отпечаток на судьбу человека.

Чаще всего к психологу обращаются те женщины, которые с детства сталкивались с ситуацией, когда мужчина оказывался недостойным человеком. Еще одна «пострадавшая» группа — это женщины из неполных семей , где была только одна мама.

- Все эти примеры ребенок берет во взрослую жизнь, при этом копирует неосознанно, но постепенно привлекает к себе недостойных, — считает Элена Гамаюн.