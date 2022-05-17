И красивая, и умная, и хозяйственная, все при ней, но личная жизнь не складывается, постоянно встречает не тех мужчин — такую историю можно услышать довольно часто. Некоторые женщины буквально притягивают к себе неудачников. Даже если на первый взгляд мужчина кажется вполне себе достойным кандидатом — развязка всегда будет одинаковой.
Все проблемы из детства
- Очень часто корень проблемы уходит в детство, в воспитание и в те примеры, которые девочка видела в своей семье, — уверена эксперт «Доктора Питера» психолог Элена Гамаюн. — Архетипичные семейные системы накладывают серьезный отпечаток на судьбу человека.
Чаще всего к психологу обращаются те женщины, которые с детства сталкивались с ситуацией, когда мужчина оказывался недостойным человеком. Еще одна «пострадавшая» группа — это женщины из неполных семей, где была только одна мама.
- Все эти примеры ребенок берет во взрослую жизнь, при этом копирует неосознанно, но постепенно привлекает к себе недостойных, — считает Элена Гамаюн.
«Самая обаятельная и привлекательная» на новый лад
Еще одна проблема кроется в заниженной самооценке. В семье могли быть замечательные отношения, девочку хвалили, отец обожал свою «принцессу». Но принцесса выросла и тащит в дом неудачников.
- Девушка могла столкнуться с травмирующей ситуацией, которая «сбила» ей прицел, занизила отношение к себе, например, над ней посмеялся парень, серьезно обидели в школе или институте, попался коллега-абьюзер, — перечислила причина психолог Гамаюн.
Эксперт признает, что тема самооценки очень непростая. И очень часто требует проработки вместе с опытным психологом. Надо найти причину проблемы, обсудить ее, с помощью специальной практики справиться с ней. Но существуют способы и домашней самотерапии, которыми поделилась Элена Гамаюн.
- Я называют эту практику-аудионастрой — «я достойна», это техника самопрограммирования, — объяснила Гамаюн. — Если человеку 100 раз сказать, что он свинья, он с большой долей вероятности захрюкает.
Действует программирование и наоборот. Если вы сто раз скажете, что вы молодец, вы станете себя чувствовать хорошо. Хотя мозг сразу на веру информацию принимать не будет, поэтому придется потрудиться.
Настрой «Я достойна»
Напишите на листке качества и вещи, за которые вы хотите себя похвалить, которыми вы гордитесь. Это может быть умение вкусно варить кофе, улыбаться прохожим, кормить бездомных кошек, не унывать и так далее. Их должно набраться не менее двадцати.
Добавьте к списку того, чего вы достойны: любви, уважения, занимать высокую должность — всего, чего вы хотите от жизни.
После этого включите приятную музыку, встаньте перед зеркалом, прикрепите лист с перечисленными достижениями и желаниями и озвучьте этот список, глядя себе в глаза.
Закройте глаза, сложите руки на сердце и три раза повторите, что вы этого достойны.
- Эффект проявится не сразу, но уже спустя две недели вы заметите результат, к вам начнут относиться с уважением, делать комплименты, — говорит Элена Гамаюн.
Выполнять настрой необходимо два раза в день: утром перед работой и вечером перед сном.
- Но все это сработает, если рядом с женщиной нет абьюзера: мужа, который к ней плохо относится, коллеги, который постоянно унижает, — предупреждает эксперт. — А если такие условия есть, лучше, все же, обратиться к специалисту.
Может ли женщина сделать из мужчины неудачника
Очень часто можно услышать, что женщина сама виновата, что муж стал неудачником, потому что до встречи с ней все у него было хорошо.
- Если женщина встретила успешного мужчину, было бы странно предположить, что он может из-за нее стать неудачником. Вообще, теория о том, что женщина во всем виновата — ошибочная и вредная, — говорит психолог Гамаюн.
Эксперт предположила, что мужчину могут уволить с работы, но устроиться на новую ему помешает не женщина, а скорее его личные качества, которые не позволяют ему легко менять что-то в жизни.
- Если вы хотите, чтобы мужчина преуспевал, поддерживать его боевой настрой, помогайте ему — это называется коучинговый подход, — советуют Элена Гамаюн. — Если где-то появились проблемы, «поднимайте позитивные якоря», напоминайте ему о тех моментах, когда он был успешен, где он оказался лучшим. И ни в коем случае нельзя вешать «негативные якоря», говорить, что он неудачник, что у него всегда все так.
Это забирает у человека энергию силы, не позволяет получать в жизни успех. Если вы не в состоянии скорректировать свое поведение, то в этом случае, опять же, помощь специалиста будет не лишней.
Превращение из неудачника в успешного человека
Многие женщины уверены, что в их силах изменить человека, даже если на первый взгляд он им кажется слабым и неуспешным. Очень часто из уст в уста передаются истории о бездомных, пьющих мужчинах, которых подобрали, отмыли и отогрели теплом своего сердца, и стали такие мужчины успешными и благодарными.
- Человек может измениться, только если он этого хочет, тогда меняют внутренние убеждения, круг общения, среда обитания, — говорит Элена Гамаюн. — Но чаще мы сталкиваемся с ситуацией, когда женщина хочет что-то изменить, а мужчина доволен тем, что у него есть, считает, что с ним все хорошо. При такой ситуации у человека нет мотивации что-то переделывать в своей жизни и убеждениях.