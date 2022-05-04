К сожалению, очень мало людей на свете обладают адекватной самооценкой: кто-то склонен себя постоянно критиковать и принижать собственные заслуги, а кто-то, напротив, мнит себя центром Вселенной и абсолютно глух к критическим замечаниям.
Между тем, здоровая самооценка очень важна — как и для собственного ментального благополучия, так и для нормальных отношений с окружающими. Психолог Михаил Лабковский рассказал о признаках, что с вашей самооценкой все хорошо.
Вы не пытаетесь залезть в чужую голову
Нередко люди, которые испытывают проблемы с самооценкой, пытаются играть в «экстрасенсов»: прочитать чужие мысли, подумать за собеседника и решить, что же он «на самом деле» имел в виду. Однако человек со здоровой самооценкой, напоминает Лабковский, ориентируется только на то, что ему прямо говорят.
Ваша вина не превышает тяжесть ситуации
Человек, который трезво оценивает себя, не будет убиваться из-за того, что наступил кому-то случайно на ногу — он будет испытывать вину ровно до того момента, пока не попросит прощения. А в случае, если он совершит действительно серьезный проступок, он сделает все для того, чтобы исправить ситуацию — но не будет думать, что степень его вины «компенсирует» ущерб.
Вы разрешаете себе быть небезупречным
Никто не идеален — и человек с нормальной самооценкой это осознает. В определенных ситуациях нужно позволять себе быть уязвимым и испытывать обычные человеческие чувства: гнев, разочарование, скорбь. Тот, у кого нет проблем с самооценкой, не будет требовать от себя выглядеть на 20 лет моложе и быть самым-самым во всех областях.
Вам невозможно навязать стыд
Уязвимость перед манипуляциями — явный признак проблем с самооценкой. Человеком, у которых таких проблем нет, вообще нельзя управлять с помощью оценивания: ему все равно на успехи «сына маминой подруги», ему нестрашно спросить, если он чего-то не знает или в чем-то не уверен.
Комплименты и похвала вам приятны
Вы испытываете смущение, когда вас хвалят или вам говорят комплименты? Это значит, что с самооценкой у вас не все в порядке. Еще один тревожный признак — зависимость от похвалы и комплиментов, отмечает Лабковский в своем телеграм-канале.
Вы не сравниваете себя с другими
Люди со здоровой самооценкой не ощущают себя участниками непонятной гонки и не пытаются никому ничего доказать. Они просто не думают о том, чтобы сравнить себя с кем-либо.
Вы добры к себе
Наконец, человек с нормальной самооценкой не будет себя корить и гнобить почем зря, ему не стыдно за свои естественные реакции и эмоции. Кроме того, такие люди умеют себя поддержать и возвращать ресурсное состояние за короткое время.
Кстати
Но что делать, если вы поняли, что с самооценкой у вас не все в порядке? По словам психологов, путь к адекватной самооценки начинается с самопознания. Подробнее об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.