К сожалению, очень мало людей на свете обладают адекватной самооценкой: кто-то склонен себя постоянно критиковать и принижать собственные заслуги, а кто-то, напротив, мнит себя центром Вселенной и абсолютно глух к критическим замечаниям.

Между тем, здоровая самооценка очень важна — как и для собственного ментального благополучия, так и для нормальных отношений с окружающими. Психолог Михаил Лабковский рассказал о признаках, что с вашей самооценкой все хорошо.