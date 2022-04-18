То есть если вы начнете копировать модель поведения такого человека, думая, что так действительно проще жить, то ничего хорошего из этого не выйдет. Да, сперва негативные эмоции могут как бы «впасть в спячку». Но это не отменяет того, что они будут копиться.

Общение с таким человеком может спровоцировать сильный стресс. Например, вы будете постоянно раздражены, вам будет казаться, что у него в жизни все хорошо, а у вас — нет, что за вселенская несправедливость? Или же вы начнете чувствовать себя полным неудачником. Ведь у кого-то же все получается, он не переживает из-за «ерунды», а я чуть что, то сразу расстраиваюсь (хотя потеря работы или разрыв отношений — это очень даже весомые причины, из-за которых вы можете грустить и переживать). Общение с «позитивным токсиком» может привести к развитию депрессии.

Важная деталь: если вы постоянно в стрессе, организм изнашивается на 40% быстрее, предупреждают врачи. Как негативные эмоции могут буквально разрушить наше здоровье, можно прочитать ЗДЕСЬ.