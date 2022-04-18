Наверняка у вас есть хоть один человек в окружении, который постоянно радуется всему. Безусловно, позитивный взгляд на жизнь — это правильно и хорошо, но до тех пор, пока он не становится «чересчур». Есть люди, которые как будто бы запрещают себе и окружающим грустить. Как бы плохо вам не было, они будут это отрицать, убеждая, что мир вокруг прекрасен, несмотря на то, что вы расстались с любимым человеком (потеряли хорошую работу; у вас умерла собака, в которой вы души не чаяли; нужное подчеркнуть).
Доктор философских наук, психолог. Профессор университета Северного Иллинойса
«Токсичный позитив — это такая своеобразная вера в то, то независимо от того, насколько сложная или даже ужасная ситуация с вами произошла, вы обязаны сохранять исключительно позитивный настрой, отрицая все негативные эмоции: страх, грусть, разочарование, боль», — рассказывает эксперт.
У «позитивных токсиков» всегда хорошее настроение. Только не путайте это с оптимизмом! Оптимисты не занимаются тем, что всегда смотрят на мир сквозь розовые очки. Они не навязывают свою любовь к жизни другим людям, стараясь их переубедить, что им сейчас не плохо. И да, если оптимисты хотят плакать и грустить, они делают это, позволяя себе проживать эмоции.
Как распознать токсичный позитив
Токсично-позитивные люди скрывают свои истинные эмоции от других. Они всегда слишком веселы, слишком улыбчивы и любезны;
Как только такие люди начинают ощущать дискомфорт, то сразу же стараются много шутить, говорить о всякой ерунде, резко уходя от темы, которую вы обсуждали;
Они обесценивают свои и ваши эмоции, не давая вам прожить свои чувства. Одна из любимых фраз: «Все могло быть еще хуже»;
Не любят говорить про разочарования, грустные моменты, обиды, упорно навязывая: все хорошо, все идет так, как должно быть;
Стараются постоянно улыбаться;
Начинают стыдить других людей, когда те выражают свои негативные эмоции: гнев, страх, недоумение, грусть.
Почему общение с такими людьми опасно
Когда человек постоянно подавляет свои эмоции, то это вгоняет организм в сильный стресс. Он не понимает, почему естественные реакции усиленно игнорируют, не позволяя чувствовать то, что происходит на самом деле. Из-за этого у «позитивного токсика» может резко повыситься давление, увеличиться частота сердечных сокращений. Еще одна опасность такого подавления эмоций — это проблема с метаболизмом. Организм начинает замедлять все реакции, из-за чего человек начинает набирать вес. В некоторых случаях все может закончиться ожирением.
Страдают и отношения с семьей, второй половинкой, друзьями, коллегами. Люди рано или поздно начинают чувствовать, что вы с ними не честны, а к навязыванию излишней радости относятся с опаской или с раздражением. Начинает разрушаться доверие — та основа, на которой строится любой тип отношений,
То есть если вы начнете копировать модель поведения такого человека, думая, что так действительно проще жить, то ничего хорошего из этого не выйдет. Да, сперва негативные эмоции могут как бы «впасть в спячку». Но это не отменяет того, что они будут копиться.
Общение с таким человеком может спровоцировать сильный стресс. Например, вы будете постоянно раздражены, вам будет казаться, что у него в жизни все хорошо, а у вас — нет, что за вселенская несправедливость? Или же вы начнете чувствовать себя полным неудачником. Ведь у кого-то же все получается, он не переживает из-за «ерунды», а я чуть что, то сразу расстраиваюсь (хотя потеря работы или разрыв отношений — это очень даже весомые причины, из-за которых вы можете грустить и переживать). Общение с «позитивным токсиком» может привести к развитию депрессии.
Важная деталь: если вы постоянно в стрессе, организм изнашивается на 40% быстрее, предупреждают врачи. Как негативные эмоции могут буквально разрушить наше здоровье, можно прочитать ЗДЕСЬ.