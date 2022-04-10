А может, это временная апатия?

- Временная апатия, связана с какой-то конкретной причиной, — считает Татьяна Порицкая. — Ее происхождение более-менее ясно. Она проявляется в определенных ситуациях и быстро забывается при смене обстановки. Часто она может сама по себе пройти при смене обстановки, либо исчезновении проецирующих факторов. При недовольстве жизнью в целом ситуация другая.

В случае недовольства жизнью в целом, человек говорит что-то вроде «как меня достала такая жизнь», «вечно жизнь ко мне несправедлива», «со мной всегда так» и т.д. Во время каких-то незначительных проблем человек использует другую формулировку: «у нас всегда здесь так», «этот отчет отнимает от меня кучу сил». Присутствует больше конкретики в словах.

Важно, что одна и та же ситуация может провоцировать у разных людей разные по масштабу проблемы. Кто-то просто затрудняется в решении поставленной задачи. А у кого-то ситуация воскрешает уже имеющиеся проблемы и усугубляет состояние. Все зависит от истории жизни человека и особенностей его личности в целом.