Бывает, нужно что-то спросить по поводу своего здоровья, а к врачу не записаться или вообще непонятно, к какому конкретно специалисту надо идти. «Доктор Питер» продолжает вместе с врачами отвечать на вопросы читателей в рубрике «Вопросы доктору».

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«С утра болят ноги. Когда встаю утром с кровати, как будто наступаю на битое стекло. Такое состояние длится около 5 минут и потом все проходит. Что это может быть?» — спрашивает Сергей, 41 год.

Отвечает врач-невролог высшей категории Ольга Лисенкова.