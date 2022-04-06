Можно ли «подсесть» на мелатонин

- Люди очень часто при проблемах со сном самостоятельно, следуя рекламе или совету друзей начинают прием мелатонина. Я не считаю проблемой прием этого препарата, потому что он практически не дает побочных действий, но очень часто прием мелатонина отодвигает по времени или полностью заменяет обращение за реально эффективной помощью, — говорит профессор Владимир Подхомутников. — Мелатонин не вызывает физиологической зависимости, но можно «подсесть» на него психологически. В таком случае, не приняв таблетку, человек начинает переживать, что это ухудшит его сон. И сон действительно ухудшается.

Согласно доказательной медицине, мелатонин не рекомендован для лечения бессонницы из-за отсутствия достоверных данных о его эффективности.

- Но важно отметить, что и другие препараты не рекомендованы для длительного лечения нарушений сна, — говорит профессор Подхомутников. — Когда бессонница выраженная и длится долго — основным и наиболее эффективным способом лечения является когнитивно-поведенческая терапия бессонницы. Это комплексный немедикаментозный подход, состоящий из нескольких консультаций со специалистом (очных или онлайн). Основан метод на современных представлениях о регуляции сна и наших знаниях о механизмах, поддерживающих нарушения сна при бессоннице. Он включает специальные техники, направленные на поведения, связанное со сном, а также работу с тревогой именно в отношении сна, изменение представлений, поддерживающих нарушения сна.