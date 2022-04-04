Если смотреть на цифры статистики, кажется, что где-то в Японии обнаружили дерево с молодильными яблоками. По данным за 2019 год, средняя продолжительность жизни в Японии у женщин составила 87,45 лет, мужчин — 81,41. Более 300 человек по всей стране превысили порог в 110 лет. Для сравнения, в России в этом же 2019 году женщины в среднем жили до 78,17 лет, мужчины — 68,24.

Некоторые отмахнуться, мол, дело в питании, именно из Японии по всему миру разлетелась мода на суши — свежие морепродукты в сочетании с рисом и морской капустой. Но как оказалось, секрет долгожительства вовсе не в рыбе, а в мясе.

Недавно японский врач Хидэки Вада опубликовал книгу «70 лет — поворотный пункт на пути старения человека», где назвал две основные причины старения. Одна из них связана с активностью, другая — с типом питания.