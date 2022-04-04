Горчичники

- Как местно-раздражающая, тепловая, отвлекающая терапия, горчичники ранее широко применялись для лечения простуды, но сейчас есть более эффективные медикаментозные средства и другие методы физиотерапевтического воздействия. Так что свою актуальность этот метод тоже потерял, — считает Валентин Шишкин.

Синяя лампа

- Прогревающая лампа — метод старый, но иногда его используют при травмах и ушибах, растяжениях, для усиления кровотока, — говорит врач. — Но вот лечить простуду синей лампой может быть опасно. В структуре респираторных заболеваний чисто простудных сейчас стало гораздо меньше — люди живут более комфортно, носят качественную одежду. Чаще же встречаются острые вирусные инфекции. И вот для их лечения синюю лампу применять не стоит. Это может быть даже опасно.

Дело в том, что вирусы любят, когда усиливается кровообращение, а когда уже развился процесс — отек, воспаление — прогревание может даже усилить, усугубить его, и даже притормозит работу иммунной системы, сделает ее менее эффективной. Как результат — вполне могут развиться опасные гнойные осложнения.

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