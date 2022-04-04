Совершенно дикие методы лечения, вроде лоботомии и кровопускания, давно считают варварскими. На смену устаревшим способам лечения и диагностики приходят новые — медицина развивается, появляются современные фармакологические препараты, оборудование и исследования. Но есть методы лечения, которые применяют до сих пор, хотя нередко они могут не только не помочь, но и навредить. Подробнее об этом рассказали эксперты. Критике подверглись не только банки и синяя лампа, но и физиотерапия.
семейный врач, пульмонолог, аллерголог, терапевт, педиатр, лимфолог, отоларинголог, иммунолог, клинический психолог
Кровопускание
- Кровопускание раньше широко применялось при гипертонической болезни и гипертонических кризах, — рассказал «Доктору Питеру» врач-универсал Валентин Шишкин. — Сейчас этот, мягко говоря, варварский способ, потерял актуальность. Правда, иногда пациенты мне рассказывают, что в некоторых поселках, где нет возможности провести адекватную лекарственную терапию (ну нет лекарств!), такие древние методы для купирования гипертонии и гипертонических кризов иногда используются. Но важно — этот способ не потерял свою актуальность как альтернативное лечение так называемых эритроцитозов — заболеваний, связанных с повышенной выработкой эритроцитов.
Горчичники
- Как местно-раздражающая, тепловая, отвлекающая терапия, горчичники ранее широко применялись для лечения простуды, но сейчас есть более эффективные медикаментозные средства и другие методы физиотерапевтического воздействия. Так что свою актуальность этот метод тоже потерял, — считает Валентин Шишкин.
Синяя лампа
- Прогревающая лампа — метод старый, но иногда его используют при травмах и ушибах, растяжениях, для усиления кровотока, — говорит врач. — Но вот лечить простуду синей лампой может быть опасно. В структуре респираторных заболеваний чисто простудных сейчас стало гораздо меньше — люди живут более комфортно, носят качественную одежду. Чаще же встречаются острые вирусные инфекции. И вот для их лечения синюю лампу применять не стоит. Это может быть даже опасно.
Дело в том, что вирусы любят, когда усиливается кровообращение, а когда уже развился процесс — отек, воспаление — прогревание может даже усилить, усугубить его, и даже притормозит работу иммунной системы, сделает ее менее эффективной. Как результат — вполне могут развиться опасные гнойные осложнения.
Банки
- Да, есть терапия банками, хоть она и не относится к традиционной медицине, но смысл ее довольно глубокий, — говорит семейный врач. — Хоть банками почти сейчас никто не пользуется и врачи их не назначают, я думаю, метод может стать актуальным при пересмотрении его действия. Банки, безусловно, устарели, но они могут работать как иммуностимулирующий неспецифический метод для лечения хронических заболеваний (но, конечно, НЕ простуды и, конечно, НЕ пневмонии). Дело в том, что банки как тепловая процедура даже опасны, когда у человека поднялась температура тела или есть развитие какого-то гнойного очага в организме.
Аутогемотерапия
Это подкожное или внутримышечное введение пациенту собственной крови, взятой из вены. Нередко в шприц добавлялся антибиотик.
- Ранее аутогемотерапия применялась для лечения хронических гнойных заболеваний — фурункулез или пневмония, но сейчас применяется крайне редко, — рассказывает Валентин Шишкин. — Больше как исключение, потому что сейчас есть большой спектр антибиотиков для лечения гнойных воспалительных заболеваний различной локализации.
Варварские методы в психиатрии
Лоботомия
Эту операцию раньше применяли в психиатрических клиниках.
- Это метод старинный, древний — историческое варварство, — считает врач Валентин Шишкин. — Пациенты после такого лечения превращались буквально в «овощ», деградировали до уровня животного, но, правда, уже не страдали от того психического заболевания, от которого проходили лечение — например, шизофрении. Сейчас же применяют фармакологическое воздействие для лечения психиатрических патологий.
Инсулиновый шок
- Пациент после введения больших доз инсулина оказывался в предкоматозном состоянии, и в какой-то момент мозг испытывал жесткий дефицит глюкозы (пациенты сильно страдали при этом), — рассказывает Валентин Шишкин. — Таким образом лечили различные психиатрические заболевания — этот метод сейчас не используется из-за опасности летального исхода (такие случаи бывали).
Превентивная аппендэктомия
- Какое-то время в Германии широко применялась превентивная аппендэктомия, — отмечает врач. — Всем детям при наступлении определенного возраста удаляли аппендикс. Считалось, что это рудиментарный орган. Сейчас выяснилось, что у этого скопления лимфоидной ткани в кишечнике есть весьма важная роль. Также аппендикс имеет серьезное влияние на микрофлору. Так что сейчас применяется это лечение только в случае гнойного воспаления или более тяжелых форм аппендицита, — рассказал врач Валентин Шишкин.
Дуоденальное зондирование
- Раньше применялся метод так называемого дуоденального зондирования, — говорит Валентин Шишкин. — Собиралась желчь для различных исследований — и пациенту приходилось длительное время лежать с зондом, который находился в двенадцатиперстной кишке и торчал изо рта. Процедура была крайне болезненная. Она давала большое количество информации (на то время) в плане заболеваний глистной природы — в частности, лямблиоза, описторхоза. Сейчас этот метод вытеснили иные современные исследования — эндоскопические.
Провокационные пробы
- Их использовали, например, для постановки диагноза «бронхиальная астма» с препаратами, вызывающими бронхообструкцию, — говорит Валентин Шишкин. — Сейчас современные исследования позволяют зафиксировать даже минимальные изменения со стороны проводимости легочной ткани и благодаря им мы можем не подвергать пациента риску развитию тяжелых (а иногда и жизнеугрожающих) состояний.
Физиотерапия
Этот метод лечения до сих пор прописывают врачи при самых разных недугах — от насморка до радикулопатий. Но есть мнение, что лечение это сродни плацебо.
Генеральный директор и главный врач частной скорой помощи «Coris»
- Физиотерапия как метод «лечения» не действует или может быть действует, но не понятно как, потому что доказать эффективность физиотерапии так никому и не удалось, — считает известный врач Лев Авербах. — Цель физиотерапии в развитых странах — помочь пациенту восстановиться после какого-то тяжелого заболевания, травмы или операции. Это целый комплекс мер реабилитации, который разрабатывается, как правило, индивидуально, в соответствии с нуждами конкретного пациента.
А российская физиотерапия исходит из принципа: «сделаем вам что-нибудь, чтобы помогло от всего». Ведь мало кому хочется вести здоровый образ жизни, правильно питаться, заниматься физкультурой и закаляться. Куда проще выпить «волшебную таблеточку» или в нашем случае — полежать-погреться.
Практически у всех физиотерапевтических методов нет доказательной базы, поэтому их нельзя воспринимать всерьез.
- Доказательная медицина вовсе не против физиотерапии в её цивилизованном понимании — массаж, ЛФК и программы реабилитации, — отмечает Лев Авербах. — К тому же, доказательная медицина «уверена», что терапия и профилактика заболеваний заключается в изменении образа жизни: здоровом питании, физической активности, отказе от вредных привычек и соблюдении правил гигиены.
УВЧ-терапия
- Это одна из самых популярных методик советской физиотерапии, — говорит Лев Авербах. — Она заключается в воздействии высокочастотного электромагнитного поля, по сути — тепла, на организм пациента. Заявляется, что УВЧ-терапия усиливает иммунные процессы и оказывает противовоспалительное действие. Для доверчивых граждан звучит многообещающе, только в международной литературе и практике нет упоминаний о том, что электромагнитные поля, то есть тепло, хоть как-то борются с воспалительными процессами любой этиологии.
Эффективность УВЧ-терапии не доказана, а вот риск получить ожог вполне реален.
Электрофорез
- Многим знаком из детства такой метод лечения, как электрофорез, — рассказывает врач. — Сфера его применения велика: ЛОР-заболевания, заболевания ЖКТ, сердечно-сосудистой системы и, конечно, болезни опорно-двигательного аппарата (список можно продолжить). Суть электрофореза заключается в введении лекарственных веществ не инвазивным способом, то есть через кожу в «нужную» точку, прямо туда, где болит. Делается это посредством электрического тока.
Но, к счастью или к сожалению — эпидермис что попало через кожу не пропускает. Если ток двигает молекулы лекарственного вещества, то не дальше наружного кожного покрова, потому что начинает работать барьерная функция кожи.
В качестве положительного эффекта, например, при болях в спине, срабатывает отвлекающий маневр — на больное место электрофорез воздействует как слабый анестетик (такой же эффект оказывают обезболивающие мази и препараты с ментолом).
Кроме кратковременного обезболивающего эффекта электрофорезу нечего нам предложить. Если пациента мучают боли в спине, а врач назначил ему 10 сеансов электрофореза, вероятнее всего, с пациентом все в порядке.
ВЛОК
- ВЛОК (внутрисосудистое лазерное облучение крови) — очень популярный российский физиотерапевтический метод, применяемый для улучшения состояния крови, — рассказывает Лев Авербах. — Клиники, исповедующие советскую физиотерапию, рекламируют ВЛОК как средство, которое поможет забеременеть, повысить антимикробную сопротивляемость организма и противостоять огромному числу болезней от герпеса до ИБС.
Но доказательств эффективности ВЛОК нет. Непонятно, как лазер воздействует на кровь, и к каким последствиям это может привести.
- Физиотерапевтические методы, применяемые в России, не имеют доказательной базы, которая соответствовала бы современным международным требованиям. Методы лечения могут использовать физические факторы, но при этом у них должна быть доказательная база.