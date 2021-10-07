Следить за здоровьем сердца крайне важно, чтобы не пропустить начало развития сердечно-сосудистых заболеваний. Именно поэтому нужно знать в том числе не о самых очевидных симптомах и признаках, которые сигнализируют о нездоровом сердце.

Ком в горле

Так проявляться может ишемическая болезнь сердца, приводящая к инфаркту. Если сдавливание чувствуется во время движения — ходьбы или физической нагрузки, и проходит во время отдыха — это особенно опасно. Визит к кардиологу обязателен. Он назначит углубленное обследование.

Храп и прерывистый сон

Храп и связанные со сном проблемы, такие как бессонница и апноэ (расстройство, при котором во время сна нарушается дыхание), могут иметь прямую связь с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Храпящие — в большей зоне риска получить инфаркт, нежели курильщики, считают ученые.

У людей, которые страдают от апноэ, в два раза увеличивается риск развития сердечной аритмии, а вероятность сердечной недостаточности — на 140%.