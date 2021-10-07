Следить за здоровьем сердца крайне важно, чтобы не пропустить начало развития сердечно-сосудистых заболеваний. Именно поэтому нужно знать в том числе не о самых очевидных симптомах и признаках, которые сигнализируют о нездоровом сердце.
Ком в горле
Так проявляться может ишемическая болезнь сердца, приводящая к инфаркту. Если сдавливание чувствуется во время движения — ходьбы или физической нагрузки, и проходит во время отдыха — это особенно опасно. Визит к кардиологу обязателен. Он назначит углубленное обследование.
Храп и прерывистый сон
Храп и связанные со сном проблемы, такие как бессонница и апноэ (расстройство, при котором во время сна нарушается дыхание), могут иметь прямую связь с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Храпящие — в большей зоне риска получить инфаркт, нежели курильщики, считают ученые.
У людей, которые страдают от апноэ, в два раза увеличивается риск развития сердечной аритмии, а вероятность сердечной недостаточности — на 140%.
Одышка
Необъяснимая одышка при минимальных физических нагрузках, и даже в состоянии покоя или во время сна (когда ощущение дефицита воздуха будит вас среди ночи) может указывать на развивающееся сердечное заболевание.
Чаще такой симптом как одышка при заболеваниях сердца встречается у женщин.
Обильное потоотделение
Если на вас «нападает» потливость не в спортзале или во время пробежки, а когда вы сидите перед телевизором, это может быть признаком, что ваше сердце работает с нагрузкой.
Потливость может говорить и о других заболеваниях. Например, быть симптомом переизбытка гормонов щитовидной железы. Кроме сильной потливости, на заболевание может указывать излишняя эмоциональность, проблемы со сном, увеличение веса без очевидных причин.
Боль в челюсти
Многие уверены, что о проблемах с сердцем говорит боль слева или в центре груди, а также в плече. Но нередко одним из признаков стенокардии может быть боль в шее или челюсти.
У женщин этот симптом проявляется чаще, чем у мужчин. Если боль в челюсти или шее долго не проходит, то стоит проконсультироваться с врачом.
Постоянный кашель
Кашель — обычно симптом инфекционных заболеваний — простуды, гриппа, ковида. Но непрекращающийся кашель с выделением слизи также может быть признаком скопления жидкости в легких, что свидетельствует о сердечной недостаточности (дисфункции левого желудочка сердца).
Если вас также беспокоят такие симптомы, как усиленная одышка (независимо от физических нагрузок), нервная слабость с периодами повышенной тревожности и головокружение, срочно пройдите обследование у кардиолога.
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