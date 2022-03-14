- Некоторые пациенты чувствуют сердцебиение даже при пульсе 60-70-80 ударов в минуту в состоянии покоя. Это означает, что у человека психоэмоциональное перенапряжение, — поясняет врач. — Лекарства и врачи здесь особо помочь не могут. Надо просто самостоятельно работать со своими эмоциями. Тут помогут успокоительные средства — любые.

И очень важен уход от стресса, рекомендует эксперт.

- Важно обратить внимание на информационный поток, который идет к вам, — говорит кардиолог. — Его нужно гасить, его нужно прерывать. Я советую не смотреть никакие новости — от слова «совсем». Смотрите развлекательные передачи, добрые фильмы, читайте хорошие книги.

Кардиолог напоминает, что важно измерять пульс в состоянии покоя.

- Если вы ходите, двигаетесь, пульс 120 — это норма, и делать в таком случае ничего не надо, — отмечает Анна Кореневич.