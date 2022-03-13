Что, кому и зачем переливают?

Эритроциты переливают при анемии. Она может быть врожденной или возникнуть из-за массивной кровопотери, когда человек быстро лишается 25–30% крови. Критическим считается состояние, при котором гематокрит — объем красных кровяных клеток — опускается ниже 25%, а уровень гемоглобина — железосодержащего белка в эритроцитах — снижается до 70–80 граммов на литр.

Показанием для переливания тромбоцитов считается резкое уменьшение их количества в крови — ниже 50 тыс. единиц. А также геморрагический синдром, который проявляется кровоизлияниями на коже и слизистых, кровотечениями, которые угрожают жизни человека.

Сразу несколько показаний есть и для переливания плазмы . Помимо опять-таки кровопотери, это ДВС-синдром и коагулопатия, при которых из-за проблем со свертываемостью крови возрастает риск кровотечения.

Переливания плазмы требуют серьезные ожоги, гнойные воспаления.

Донорская плазма также требуются пациентам с гемофилией — врожденным нарушением свертываемости крови, возникающим из-за мутаций в генах.