Переливание крови широко используется в современной медицине. Процедуру назначают при обильных кровопотерях, например, при операциях или серьезных травмах, акушерских кровотечениях у беременных женщин и рожениц, ожогах и ряде хронических заболеваний. Важно подчеркнуть, что цельную кровь напрямую от донора, сегодня уже не переливают. В сосудистое русло реципиента (человека, принимающего кровь) вводят отдельные ее компоненты.
Чаще всего эритроциты, чуть реже — тромбоциты или только плазму. Показания к процедуре зависят от того, какие именно элементы необходимо восполнить. «Доктор Питер» узнал подробности о переливании и появлении «золотой» крови у Рамили Голубенко, кандидата медицинских наук, гематолога «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге.
Что, кому и зачем переливают?
Эритроциты переливают при анемии. Она может быть врожденной или возникнуть из-за массивной кровопотери, когда человек быстро лишается 25–30% крови. Критическим считается состояние, при котором гематокрит — объем красных кровяных клеток — опускается ниже 25%, а уровень гемоглобина — железосодержащего белка в эритроцитах — снижается до 70–80 граммов на литр.
Показанием для переливания тромбоцитов считается резкое уменьшение их количества в крови — ниже 50 тыс. единиц. А также геморрагический синдром, который проявляется кровоизлияниями на коже и слизистых, кровотечениями, которые угрожают жизни человека.
Сразу несколько показаний есть и для переливания плазмы. Помимо опять-таки кровопотери, это ДВС-синдром и коагулопатия, при которых из-за проблем со свертываемостью крови возрастает риск кровотечения.
Переливания плазмы требуют серьезные ожоги, гнойные воспаления.
Донорская плазма также требуются пациентам с гемофилией — врожденным нарушением свертываемости крови, возникающим из-за мутаций в генах.
По каким признакам выбирают доноров крови?
Залогом успешного переливания крови является совпадение донора с реципиентом по группе крови и резус-фактору. Иногда значение имеют и другие антигены. Всего существуют 35 классификаций крови по антигенам. Самые распространенные — АВО (первая, вторая, третья и четвертая группы), а также система «Резус».
На мембране красных кровяных телец насчитывается более трех сотен различных антигенов. Это молекулы, отвечающие за генерирование специальных белков. В системе «Резус» главным является антиген D. Его наличие определяет принадлежность к положительным резус-факторам, а отсутствие — к отрицательным.
К слову, у 85% людей по всему миру резус-фактор положительный.
Перед переливанием врачи проверяют кровь на совместимость. Разрешение на процедуру дают, если эритроциты донора не склеиваются с плазмой реципиента. Такая проверка крайне важна.
Если перелить человеку кровь «чужой» группы — последствия могут быть фатальными из-за реакции иммунной системы организма.
При этом в редких случаях даже полностью совпадающая по группе и резус-фактору кровь может не подойти из-за наличия антигенов другого типа на поверхности эритроцитов.
Универсальный донор
При переливании эритроцитов универсальными донорами считаются люди с группой крови 0 (первая) и отрицательным резусом D. Это достаточно редкая комбинация: она встречается лишь в 6,45% случаев. Существуют и универсальные реципиенты. У них четвертая группа крови и положительный резус D. Таких людей в мире насчитывается около 5,95%.
Что мы знаем о золотой группе крови?
Что касается «золотой» группы крови, о которой пишут некоторые СМИ — есть информация, что это уникальная кровь с нулевым резус-фактором — Rhnull. В мире насчитывается всего около 43 человек с «золотой кровью».
- Сама я с этим феноменом никогда не встречалась, хотя занималась трансплантацией костного мозга около 10 лет. До сих пор мы были уверены, что группа крови передается от родителей, и она не может быть нулевой — говорит Рамиля Голубенко.
Делать какие-либо утверждения по этому поводу сложно, но из данных научного исследования можно говорить о том, что эта кровь универсальна. Ее можно перелить любому человеку с отрицательным резусом.
Но есть и обратная сторона: людям «с золотой кровью» можно переливать только их тип крови. Кроме того, у таких людей выше риски осложнений после различных медицинских манипуляций. В особенности, после пересадки органов и во время беременности. Обычно обладатели «нулевого» резуса сдают свою же кровь для хранения, чтобы затем иметь возможность воспользоваться ею в экстренной ситуации.
А кому еще нужен запас собственной крови?
Стоит отметить, что сдавать собственную кровь «про запас» приходится не только людям с «золотой» кровью. От осложнений после переливания часто страдают люди с заболеваниями крови, которым несколько раз переливают даже кровь своей группы и резуса.
Дело в том, что при переливании, как правило, учитываются только основная группа крови и резус. А вот на наличие других антигенов на эритроцитах обращают меньше внимания. Хотя они также способны вырабатывать антитела, что затем оборачивается для пациента осложнениями. В таких случаях врачи используют разные методы очищения крови и индивидуальный подбор донора.