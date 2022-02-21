Постковид — это целый комплекс симптомов, которые могут проявляться спустя несколько недель после перенесенного заболевания. Кто-то жалуется на сбои в работе желудочно-кишечного тракта, другие не могут справиться с одышкой, третьих беспокоит непроходящая астения.

Согласно определению ВОЗ, чаще всего «долгий ковид» у взрослых проявляется через 3 месяца после первых симптомов заражения и длится не менее двух месяцев. Иногда симптомы заболевания не исчезают и после выздоровления или проявляются даже спустя полгода после перенесенного COVID-19.

Оказывается, что усталость, головная боль и неврологические проблемы, мучающие человека, переболевшего ковидом, могут появляться из-за изменений клеток крови. Об этом рассказал главный гематолог Петербурга.