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Постковид — это целый комплекс симптомов, которые могут проявляться спустя несколько недель после перенесенного заболевания. Кто-то жалуется на сбои в работе желудочно-кишечного тракта, другие не могут справиться с одышкой, третьих беспокоит непроходящая астения.

Согласно определению ВОЗ, чаще всего «долгий ковид» у взрослых проявляется через 3 месяца после первых симптомов заражения и длится не менее двух месяцев. Иногда симптомы заболевания не исчезают и после выздоровления или проявляются даже спустя полгода после перенесенного COVID-19.

Оказывается, что усталость, головная боль и неврологические проблемы, мучающие человека, переболевшего ковидом, могут появляться из-за изменений клеток крови. Об этом рассказал главный гематолог Петербурга.

Андрей Новицкий

Андрей Новицкий

медицина

главный гематолог по Санкт-Петербургу, главный врач СПб ГБУЗ «Городская больница № 15», д.м.н.

Изменения в клетках крови

- Как показали проведенные исследования, у пациентов с коронавирусной инфекцией развивается ряд изменений со стороны клеток крови, — говорит врач-гематолог Андрей Новицкий, — Это касается и их формы, и размеров, и внутреннего состава. В частности, наблюдается нарушение деформируемости эритроцитов. Это способность эритроцитов обратимо менять свою форму при прохождении сосудов с диаметром меньше их собственного.

Чем это грозит

Врач отмечает, что нарушение деформируемости эритроцитов может приводить к нарушениям микроциркуляции, в том числе тромботическим нарушениям, гипоксии, вызывать ряд симптомов, которые проявляются у пациентов с коронавирусной инфекцией в острый и отдаленный период.

- У части пациентов изменения крови (изменения формы, размеров эритроцитов, лейкоцитов, моноцитов) исчезают после выздоровления, а у части сохраняются спустя даже длительный период, — обращает внимание врач.

Как проявляется

Именно эти бессимптомные изменения со стороны клеток крови у пациентов могут приводить к ряду длительно существующих неблагоприятных симптомов. Это могут быть

  • хроническая головная боль,

  • тахикардия,

  • ряд неврологических нарушений — в том числе вегетативные расстройства,

  • нарушение когнитивных способностей,

  • астения.

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Как найти и решить проблему

Гематолог Андрей Новицкий рекомендует сдать анализ крови после перенесенного COVID-19. А тем пациентам, у которых обнаружатся морфологические изменения со стороны клеток крови после выписки, стоит соблюдать ряд практических рекомендаций.

- Во-первых, необходимо наблюдаться у врачей, пока анализ крови не придет в норму, — советует Андрей Новицкий. — Во-вторых, учитывая опасность гипоксического состояния, рекомендовано больше бывать на свежем воздухе, активно двигаться — для улучшения оксигенации, то есть насыщения кислородом организма. Или как вариант — получить несколько сеансов гипербарической оксигенации в мягких режимах — в рамках восстановительного реабилитационного лечения.

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Другие последствия ковида — тромбы и одышка

Ранее «Доктор Питер» составил чек-лист, список всех симптомов «ковидного хвоста», чтобы понять как коронавирус подействовал на органы дыхания, сердечно-сосудистую, нервную, эндокринную и пищеварительную системы.

Врачи отмечают, что одно из самых опасных последствий перенесенного ковида — образование тромбов - особенно для пациентов с варикозным расширением вен. После ковида варикоз становится так называемой «миной замедленного действия». В любой момент вена может затромбироваться, рассказал хирург-флеболог Градской больницы имени Н. И. Пирогова Армен Авакян.

Еще одно неприятное последствие ковида — непроходящая одышка. Она может возникнуть от длительного лежания из-за болезни и отсутствия нормального движения. Врач-пульмонолог Олег Абакумов назвал еще 4 возможные причины одышки после COVID-19, а также рассказал про обследования, необходимые для постановки диагноза.

Анна Майская