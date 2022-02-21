Постковид — это целый комплекс симптомов, которые могут проявляться спустя несколько недель после перенесенного заболевания. Кто-то жалуется на сбои в работе желудочно-кишечного тракта, другие не могут справиться с одышкой, третьих беспокоит непроходящая астения.
Согласно
Оказывается, что усталость, головная боль и неврологические проблемы, мучающие человека, переболевшего ковидом, могут появляться из-за изменений клеток крови. Об этом рассказал главный гематолог Петербурга.
Андрей Новицкий
медицина
главный гематолог по Санкт-Петербургу, главный врач СПб ГБУЗ «Городская больница № 15», д.м.н.
Изменения в клетках крови
- Как показали проведенные исследования, у пациентов с коронавирусной инфекцией развивается ряд изменений со стороны клеток крови, — говорит врач-гематолог Андрей Новицкий, — Это касается и их формы, и размеров, и внутреннего состава. В частности, наблюдается нарушение деформируемости эритроцитов. Это способность эритроцитов обратимо менять свою форму при прохождении сосудов с диаметром меньше их собственного.
Чем это грозит
Врач отмечает, что нарушение деформируемости эритроцитов может приводить к нарушениям микроциркуляции, в том числе тромботическим нарушениям, гипоксии, вызывать ряд симптомов, которые проявляются у пациентов с коронавирусной инфекцией в острый и отдаленный период.
- У части пациентов изменения крови (изменения формы, размеров эритроцитов, лейкоцитов, моноцитов) исчезают после выздоровления, а у части сохраняются спустя даже длительный период, — обращает внимание врач.
Как проявляется
Именно эти бессимптомные изменения со стороны клеток крови у пациентов могут приводить к ряду длительно существующих неблагоприятных симптомов. Это могут быть
хроническая головная боль,
тахикардия,
ряд неврологических нарушений — в том числе вегетативные расстройства,
нарушение когнитивных способностей,
астения.
Как найти и решить проблему
Гематолог Андрей Новицкий рекомендует сдать анализ крови после перенесенного COVID-19. А тем пациентам, у которых обнаружатся морфологические изменения со стороны клеток крови после выписки, стоит соблюдать ряд практических рекомендаций.
- Во-первых, необходимо наблюдаться у врачей, пока анализ крови не придет в норму, — советует Андрей Новицкий. — Во-вторых, учитывая опасность гипоксического состояния, рекомендовано больше бывать на свежем воздухе, активно двигаться — для улучшения оксигенации, то есть насыщения кислородом организма. Или как вариант — получить несколько сеансов гипербарической оксигенации в мягких режимах — в рамках восстановительного реабилитационного лечения.
Другие последствия ковида — тромбы и одышка
Ранее «Доктор Питер» составил чек-лист, список всех симптомов «ковидного хвоста», чтобы понять как коронавирус подействовал на органы дыхания, сердечно-сосудистую, нервную, эндокринную и пищеварительную системы.
Врачи отмечают, что одно из самых опасных последствий перенесенного ковида — образование тромбов - особенно для пациентов с варикозным расширением вен. После ковида варикоз становится так называемой «миной замедленного действия». В любой момент вена может затромбироваться, рассказал хирург-флеболог Градской больницы имени Н. И. Пирогова Армен Авакян.
Еще одно неприятное последствие ковида — непроходящая одышка. Она может возникнуть от длительного лежания из-за болезни и отсутствия нормального движения. Врач-пульмонолог Олег Абакумов назвал еще 4 возможные причины одышки после COVID-19, а также рассказал про обследования, необходимые для постановки диагноза.
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