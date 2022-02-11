— Высокий холестерин «не болит», но приводит к развитию инсульта, инфаркта миокарда, поражению артерий нижних конечностей. Поэтому важно знать правила, которые позволят держать холестерин под контролем.

Пока вы молоды и здоровы, сосуды будут справляться с высоким уровнем холестерина, но со временем это приведет к проблемам. Одна из которых — холестериновые бляшки.

Для начала необходимо объяснить, что такое холестериновые (атеросклеротические бляшки). В стенке сосудов происходит отложение холестерина, вследствие чего образуются бляшки, препятствующие нормальному току крови. Стенки сосудов становятся грубее и жестче, а просвет сосуда становится меньше. Такое состояние называют атеросклерозом, который ведет к ишемической болезни.

Атеросклеротические бляшки способны увеличиваться в размерах, разрываться, на их поверхности могут образовываться язвочки и тромбы и это уже ведет к развитию тяжелых осложнений — инфаркта миокарда, инсульта, гангрены нижних конечностей и других опасных патологий. По мере роста бляшек просвет артерии может оказаться полностью перекрытым.

Образовавшиеся атеросклеротические бляшки не «рассосутся». Чудодейственных таблеток и капельниц нет. Но! Можно замедлить процесс увеличения бляшек в размерах и предотвратить опасные осложнения