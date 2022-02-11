Есть тысячи советов на тему того, что надо делать и что надо есть, если хочешь снизить уровень холестерина. И все вроде бы знают, что холестерин — это что-то очень вредное. Но как именно высокий холестерин вредит организму? Кто в особенной группе риска? И значит ли это, что любой холестерин плох? На эти вопросы отвечают врачи.
Екатерина Племянникова
Медицина
Врач-кардиолог, сомнолог, терапевт, врач функциональной диагностики, кандидат медицинских наук.
Кому стоит переживать за уровень холестерина
- Холестерин является жизненно необходимым веществом для организма, он есть у каждого. Однако есть несколько факторов, при которых холестерина становится слишком много:
Гиподинамия — недостаток движения;
Неправильное питание;
Курение;
Злоупотребление алкоголем;
Хронический стресс;
Нарушения сна — прежде всего апноэ;
Ожирение;
Сахарный диабет;
Гипотиреоз;
Ишемическая болезнь сердца.
Инна Жевагина
Медицина
Заведующая отделением артериальной гипертонии, кардиолог высшей категории, липидолог, кандидат медицинских наук
— Высокий холестерин «не болит», но приводит к развитию инсульта, инфаркта миокарда, поражению артерий нижних конечностей. Поэтому важно знать правила, которые позволят держать холестерин под контролем.
Пока вы молоды и здоровы, сосуды будут справляться с высоким уровнем холестерина, но со временем это приведет к проблемам. Одна из которых — холестериновые бляшки.
Для начала необходимо объяснить, что такое холестериновые (атеросклеротические бляшки). В стенке сосудов происходит отложение холестерина, вследствие чего образуются бляшки, препятствующие нормальному току крови. Стенки сосудов становятся грубее и жестче, а просвет сосуда становится меньше. Такое состояние называют атеросклерозом, который ведет к ишемической болезни.
Атеросклеротические бляшки способны увеличиваться в размерах, разрываться, на их поверхности могут образовываться язвочки и тромбы и это уже ведет к развитию тяжелых осложнений — инфаркта миокарда, инсульта, гангрены нижних конечностей и других опасных патологий. По мере роста бляшек просвет артерии может оказаться полностью перекрытым.
Образовавшиеся атеросклеротические бляшки не «рассосутся». Чудодейственных таблеток и капельниц нет. Но! Можно замедлить процесс увеличения бляшек в размерах и предотвратить опасные осложнения
Лечится ли атеросклероз?
Частично — да, но только с помощью операций: шунтирования и эндоваскулярных (внутрисосудистых) методик лечения.
Утверждение, будто бы атеросклеротические бляшки способны «рассасываться» — миф.
Статины (лекарства, которые применяют для нормализации уровня холестерина) помогают нормализовать уровень холестерина и минимизировать опасные осложнения атеросклероза, такие как инфаркты и инсульты, но у них, как и у любых препаратов, есть показания и противопоказания к назначению. Поэтому назначить статины может только доктор и принимать препараты нужно строго под наблюдением врача-кардиолога.
По каким симптомам можно определить атеросклероз?
Если бляшки поражают сосуды сердца, пациент чувствует давящую боль в груди, часто появляется ощущение «нехватки воздуха».
Если очаг атеросклероза находится в сосудах головного мозга, пациент жалуется на нарушение внимания, памяти и зрения; наблюдается шаткость походки. Закупорка сосудов головного мозга приводит к инсульту.
Если бляшки находятся в сосудах ног, человеку становится больно ходить. Сначала боль, чаще всего это боль в икроножных мышцах, появляется через 500 метров, потом через 200 метров, а затем пациент вынужден делать длительные остановки — боль не проходит по 10-15 минут. Самое опасное последствие закупорки сосудов нижних конечностей — гангрена. Единственным выходом потом будет ампутация.
Риск каких болезней повышается при атеросклерозе:
Инфаркт;
Инсульт;
Ишемия головного мозга;
Воспалительные процессы в ЖКТ;
Почечная недостаточность;
Нарушения кровообращения конечностей.
Атеросклеротический процесс не ограничивается сосудами только одного органа, он происходит в артериях всего организма с разной интенсивностью.
Холестерин и тромбы
Атеросклероз и тромбоз — это процессы, которые связаны между собой. Причины тромбоза артерий — чаще всего случаи повреждения, разрыва атеросклеротической бляшки.
Процесс образования атеросклеротической бляшки протекает не быстро, поэтому у пациента есть время обратить внимание на признаки заболевания. Примерно такие же симптомы, но гораздо более выраженные, наблюдаются при внезапной закупорке артерий тромбом.
«Забиваться» атеросклерозом или тромбом может абсолютно любая артерия в теле. И в зависимости от того, какую часть тела эта артерия снабжает кровью, и насколько она крупная, и проявляются определенные признаки.
Что сделать прямо сейчас, чтобы в будущем не страдать от холестериновых бляшек?
Ограничьте продукты животного прохождения с высоким содержанием холестерина: жирное мясо, субпродукты, жирные молочные продукты и цельное молоко, яичный желток.
Контролируйте уровень сахара и не злоупотребляйте сладким и мучным. Паштет, пальмовое и сливочное масло, майонез, жирный сыр, газировка и алкоголь очень плохо влияют на ваши сосуды.
Занимайтесь спортом. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями рассчитать допустимый уровень физической нагрузки должен специалист.
Сдайте липидограмму — проверьте свой уровень холестерина, даже если у вас нет жалоб.
Измеряйте артериальное давление.
Контролируйте уровень кальция и баланс питательных веществ в организме.
Откажитесь от вредных привычек.
Про питание
Для людей с повышенным холестерином существуют принципы правильного питания. Они помогут задержать развитие атеросклероза и уменьшить вероятность наступления серьезных сосудистых заболеваний:
Мясо лучше заменить на рыбу, птицу и/или бобовые (фасоль, чечевица, горох). Красное мясо рекомендуется употреблять не чаще 2-х раз в неделю. Субпродукты (печень, почки, мозги) лучше исключить из рациона.
Во время приготовления пищи используйте льняное, кукурузное, подсолнечное, оливковое и соевое масла. Максимальная порция масла — 2 ст. л. в день.
Употребление кондитерских и мучных изделий нужно сократить до минимума (одна порция в неделю).
Лучше выбирать молочную продукцию с низким содержанием жира, но не обезжиренную.
Для поддержания хорошего самочувствия нужно съедать не менее 400 г фруктов и овощей, не учитывая картофель.
Овощные салаты заправляйте маслами (без майонеза и сметаны).
Добавьте в рацион каши и хлеб грубого помола. В каши можно добавлять различные фрукты, сухофрукты и орехи.
Будут полезны морепродукты: мидии, морские гребешки, моллюски (но не креветки) и морская капуста.
Пищу лучше готовить на пару, отваривать или запекать. При приготовлении сократите количество соли и сахара.
Необходимо полностью исключить алкоголь.
Важно: считается, что жирная еда провоцирует выработку «вредного» холестерина, но это не совсем так. 80% холестерина вырабатывает печень, а с пищей поступает всего 20-25%. Поэтому употреблять в умеренных количествах животные жиры безопасно для организма. Гораздо больше вреда приносит, например, сахар.
Ирина Юзуп
Медицина
Кандидат медицинских наук, врач-педиатр, нутрициолог, специалист в области интегративной и превентивной медицины. Член ассоциации врачей превентивной медицины.
Почему холестерин организму все-таки нужен
- В последнее время сформировалось мнение, будто бы холестерин — это абсолютное зло, с которым обязательно нужно бороться. Благодаря недобросовестной рекламе этот миф существует в умах наших не просвещенных граждан.
Помните рекламный ролик растительного масла, в котором на бутылке написано «Без холестерина»? Его там вообще-то априори быть не должно.
Зачем нашему организму холестерин? С участием холестерина происходит образование клеточных мембран и желчных кислот, витамина D, гормонов эстрогенов, прогестерона, тестостерона. Кроме того, холестерин защищает эритроциты крови от действия гемолитических ядов.
Холестерин — не самостоятельное вещество в нашем организме. Он не растворим в воде. Чтобы продвигаться по крови, холестерин связывается с определенными белками, образуя белково-жировые (липидные) комплексы, называемые липопротеидами (ЛП).
Известно несколько разновидностей ЛП. Среди них — хиломикроны, ЛП очень низкой плотности (ЛПОНП), ЛП промежуточной плотности (ЛППП), ЛП низкой плотности (ЛПНП), ЛП высокой плотности (ЛПВП).
ЛПВП транспортируют холестерин в печень. Они считаются антиатерогенными, то есть препятствуют развитию атеросклероза. Холестерин, входящий в их состав, навали «хорошим». А холестерины типов ЛПОНП и ЛПНП считаются «плохими» — именно они провоцируют развитие атеросклероза.
Однако важно помнить: имеют значение не только повышение уровня «плохого» холестерина, но и снижение уровня «хорошего» и повреждения эндотелия — внутренней выстилки сосудов.
Нельзя сказать, что ЛЛВП холестерин абсолютно безвреден. Раньше вообще считалось, что чем больше «хорошего» холестерина, тем лучше. Однако исследования последних лет доказали, что люди с экстремально высоким уровнем ЛПВП значительно больше подвержены риску преждевременной смерти, чем те, у кого его уровень в пределах нормы.
Так что для здоровья важно соотношение ЛПВП и ЛПНП в крови человека.
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