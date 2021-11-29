- Это типичная ситуация, — говорит профессор Ольга Бокерия. — Но бывают и наследственные гиперхолестеринемии, когда у 15-летнего подростка сосуды забиты бляшками, и такой подросток может перенести инфаркт. Есть племена в Африке, у которых уровень холестерина низкой плотности держится ниже 1,8 ммоль/литр благодаря образу жизни.

Действительно, если человек занимается физкультурой, следит за своим весом, правильно питается, видимые признаки атеросклероза могут отодвинуться ближе к преклонному возрасту или вообще не появиться. Но это не самое частое явление.