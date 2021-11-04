Холестерин — органическое вещество, природный жирорастворимый спирт. Он входит в состав клеточной стенки, образуя ее структурность и участвуя в транспорте веществ внутрь клетки и обратно. Высокий холестерин опасен тем, что долгое время вы можете не замечать никаких симптомов. Или же принимать их за другие болезни .

При высоком уровне холестерина в кровеносных сосудах могут образовываться жировые отложения. Через какое-то время эти отложения разрастаются, затрудняя прохождение крови по артериям. Иногда они могут внезапно разорваться и образовать сгусток, вызывающий сердечный приступ или инсульт, пишет издание Express.

Где может болеть

Однако наше тело может «сообщить» нам о повышенном холестерине в крови. В этом случае вы ощущаете боль, которая не проходит в течение нескольких дней . Могут болеть:

кисти и ступни;

поясница;

шея;

челюсть;

верхняя часть живота;

грудина.

Боль не острая, а ноющая и/или тупая. Иногда могут быть просто очень неприятные ощущения. При этом ничего другого вас может не беспокоить.

В одном из исследований, опубликованном в Национальной медицинской библиотеке США Национальных институтов здоровья, эксперты выясняли связь между болью в пояснице и высоким уровнем холестерина в крови. В эксперименте приняли участие 258 367 человек в возрасте от 40 до 64 лет. Все они проходили ежегодный медицинский осмотр, итоги которого были переданы ученым.