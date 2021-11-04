Холестерин — органическое вещество, природный жирорастворимый спирт. Он входит в состав клеточной стенки, образуя ее структурность и участвуя в транспорте веществ внутрь клетки и обратно. Высокий холестерин опасен тем, что долгое время вы можете не замечать никаких симптомов. Или же принимать их за другие болезни.
При высоком уровне холестерина в кровеносных сосудах могут образовываться жировые отложения. Через какое-то время эти отложения разрастаются, затрудняя прохождение крови по артериям. Иногда они могут внезапно разорваться и образовать сгусток, вызывающий сердечный приступ или инсульт, пишет издание
Где может болеть
Однако наше тело может «сообщить» нам о повышенном холестерине в крови. В этом случае вы ощущаете боль, которая не проходит в течение нескольких дней. Могут болеть:
кисти и ступни;
поясница;
шея;
челюсть;
верхняя часть живота;
грудина.
Боль не острая, а ноющая и/или тупая. Иногда могут быть просто очень неприятные ощущения. При этом ничего другого вас может не беспокоить.
В одном из исследований, опубликованном в Национальной медицинской библиотеке США Национальных институтов здоровья, эксперты выясняли связь между болью в пояснице и высоким уровнем холестерина в крови. В эксперименте приняли участие 258 367 человек в возрасте от 40 до 64 лет. Все они проходили ежегодный медицинский осмотр, итоги которого были переданы ученым.
Результат показал: почти все испытуемые, которые страдали от болей в пояснице, имели холестерин низкой плотности (ЛПНП), который также называют «плохим» холестерином.
Справка:
Холестерин делят на: LDL или липопротеид низкой плотности (ЛПНП), его называют «плохим» холестерином. Липопротеид высокой плотности (ЛПВП) или HDL — называют «хорошим».
Последствия высокого холестерина
Если у человека повышен уровень холестерина в крови, то это может привести к следующим заболеваниям:
блокада артерий головного мозга;
повышение кровяного давления;
образование бляшек;
снижение половой активности;
Кому нужно проверяться в первую очередь
По данным Национального института сердца, легких и крови (NHLBI) в США, первый скрининг на холестерин должен проводиться в возрасте от 9 до 11 лет, а затем повторяться каждые пять лет. Эксперты института также рекомендуют проверять уровень холестерина каждые 1-2 года мужчинам в возрасте от 45 до 65 лет и женщинам в возрасте от 55 до 65 лет. Люди старше 65 лет должны проходить тесты на холестерин ежегодно.
За уровнем холестерина пристально должны следить женщины, принимающие гормональные контрацептивы, мужчины старше 35 лет, женщины в период менопаузы, люди с ожирением и сахарным диабетом, те, кто имеет вредные привычки и люди с симптомами системного атеросклероза.
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