Изжога связана с забросом содержимого желудка в пищевод. Если неприятные ощущения возникают изредка и быстро проходят, то, скорее всего, беспокоиться не о чем. Однако есть признаки, говорящие о том, что за «невинной» изжогой может скрываться нечто более серьезное,
8 тревожных признаков, что пора рассказать об изжоге врачу:
Изжога не проходит;
Симптомы изжоги становятся более серьезными или частыми;
Тяжело и больно глотать;
Изжога вызывает рвоту;
Вы неожиданно похудели;
При приеме безрецептурных препаратов из группы антацидов (они сорбируют часть кислоты и снимают болезненные ощущения) более двух недель симптомы изжоги сохраняются;
Симптомы изжоги не уходят даже после приема рецептурных лекарств;
Появилась серьезная охриплость голоса или хрипы.
Что может скрываться за сильной изжогой
Изжога считается самым распространенным симптомом гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ), но далеко не единственным. В списке также отрыжка, трудности или болезненность при глотании, чувство горечи или кислый привкус во рту.
Кроме того, изжога бывает симптомом других заболеваний.
Рак
Точнее рак пищевода или гортани. Если изжогу не лечить, со временем кислота, поступающая из желудка в пищевод, может повредить слизистую оболочку и привести к развитию пищевода Барретта, который называют предраковым состоянием (при этом заболевании плоский эпителий слизистой оболочки пищевода начинает замещаться цилиндрическим, которого быть там не должно — прим. ред.).
Язвенная болезнь
Это заболевание часто принимают за обычную изжогу, которая может быть на самом деле одним из проявлений язвы. Кроме изжоги, при язвенной болезни встречаются также другие симптомы — тошнота, рвота, жгучая боль и обесцвечивание стула из-за кровотечения.
Диафрагмальная грыжа
Такая грыжа возникает, когда из-за слабости диафрагмы брюшная часть пищевода или желудка смещаются в грудную полость. Такая проблема нередко встречается у людей старше 50 и не всегда требует лечения. Но если она сопровождается регулярной изжогой, возможны направление на операцию или назначение курса терапии.
Инфаркт
Изжога бывает и при сердечном приступе. Общее правило: если не уверены, срочно обращайтесь за медпомощью. В списке распространенных симптомов инфаркта также стеснение и боль в груди, учащенное сердцебиение, холодный липкий пот, тошнота. При изжоге жалуются на жгучую боль в груди, горечь и боль, которая усиливается, когда ложишься, боль в горле после обильной и острой еды.
Проблемы с органами дыхания
Кислота из желудка может попасть в легкие и потенциально стать причиной ряда респираторных проблем. От безобидного кашля, заложенности носа или охриплости голоса до таких заболеваний, как астма, ларингит или пневмония.
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