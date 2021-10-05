Изжога связана с забросом содержимого желудка в пищевод. Если неприятные ощущения возникают изредка и быстро проходят, то, скорее всего, беспокоиться не о чем. Однако есть признаки, говорящие о том, что за «невинной» изжогой может скрываться нечто более серьезное, пишет The Sun.

8 тревожных признаков, что пора рассказать об изжоге врачу:

Изжога не проходит; Симптомы изжоги становятся более серьезными или частыми; Тяжело и больно глотать; Изжога вызывает рвоту; Вы неожиданно похудели; При приеме безрецептурных препаратов из группы антацидов (они сорбируют часть кислоты и снимают болезненные ощущения) более двух недель симптомы изжоги сохраняются; Симптомы изжоги не уходят даже после приема рецептурных лекарств; Появилась серьезная охриплость голоса или хрипы.

Что может скрываться за сильной изжогой

Изжога считается самым распространенным симптомом гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ), но далеко не единственным. В списке также отрыжка, трудности или болезненность при глотании, чувство горечи или кислый привкус во рту.

Кроме того, изжога бывает симптомом других заболеваний.

Рак

Точнее рак пищевода или гортани. Если изжогу не лечить, со временем кислота, поступающая из желудка в пищевод, может повредить слизистую оболочку и привести к развитию пищевода Барретта, который называют предраковым состоянием (при этом заболевании плоский эпителий слизистой оболочки пищевода начинает замещаться цилиндрическим, которого быть там не должно — прим. ред.).