- У инфаркта есть типичные проявления: боль за грудиной. Существуют ли нетипичные симптомы?

- Действительно, к типичные проявлениям острого инфаркта миокарда можно отнести жгучие или давящие боли в сердце с иррадиацией (отдачей) в левую лопатку, плечо и предплечье. Этим болям, как правило, предшествуют быстрая ходьба, физическая или психоэмоциональная перегрузки. Важным отличием острого инфаркта миокарда является сопутствующие нарастающей по интенсивности боли слабость, одышка, холодный липкий пот, невозможность найти положение тела для уменьшения боли, отсутствие эффекта от применения обезболивающих препаратов.

К нетипичным признакам острого инфаркта миокарда можно отнести «астматическую форму», которая сопровождается сухим кашлем, удушьем, ощущением сдавленности грудной клетки.

- Наши читатели рассказывали, что у них инфаркт начинался с длительной икоты. Возможно ли это?

- Икота — это непроизвольное сокращение диафрагмы и межреберных мышц. Такое проявление маловероятно, возможно, это было совпадение.