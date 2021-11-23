По словам кардиолога Татьяны Чернушенко, крепость и эластичность сосудов закладываются с рождения.
Татьяна Чернушенко
кардиология
Врач-кардиолог Городской поликлиники №52 филиал №1 (Москва), врач общей практики, член Российского кардиологического общества (РКО) и Европейского общества кардиологов (ESC), к.м.н.
- Эластичность сосудов позволяет сдерживать скачки давления, влияет на общее самочувствие, участвует в иммунном ответе. Для нормальной работы системы кровообращения в целом необходимо постоянно следить за состоянием стенок сосудов, постоянно укреплять их. Тогда, возможно, человеку удастся избежать или замедлить такие серьезные заболевания как атеросклероз, варикозное расширение вен, тромбофлебит, — напоминает доктор Чернушенко.
Как понять, что сосуды слабые?
По словам кардиолога, специфичных признаков нарушения эластичности сосудов нет — сосуды «не болят». Но некоторые косвенные симптомы могут указать, что с состоянием сосудов может быть не все в порядке. Если вы заметите хотя бы один из этих симптомов, доктор советует проконсультироваться со специалистом:
Бледность кожи при отсутствии анемии;
Холодные руки и ноги в теплом помещении, когда человек не замерз;
Периодическое онемение пальцев рук и ног;
Появление сосудистых звездочек на теле, ногах, руках;
Головокружение при смене положения тела — например, при подъеме из положения лежа;
Необъяснимая рассеянность или неловкость движений;
Невнятная речь, трудности с построением фразы;
Склонность к частым простудам;
Появление синяков и гематом при незначительных ушибах.
12 способов укрепить сосуды без лекарств
В первую очередь обратите внимание на свой образ жизни, питание. Отказ от вредных привычек и ведение здорового образа жизни позволяют укрепить не только стенки сосудов, но и сердечно-сосудистую систему в целом.
Регулярно посвящайте время физической активности, тренировкам, прогулкам на свежем воздухе. Если человек физически не активен, его кровообращение не будет стабильным, организм будет подвержен частым ОРВИ, ткани и органы будут страдать от гипоксии и нехватки полезных веществ.
Попробуйте закаливающие процедуры — например, обливание холодной водой или контрастный душ. На холоде сосуды сужаются, а при последующем согревании — расширяются. Такая тренировка — один из самых эффективных способов укрепления сосудов, сохранения их эластичности. Причем, тот же контрастный душ тренирует не только капилляры, но также вены и артерии.
Откажитесь от фастфуда и слишком большого количества кофе — они дают противоположный эффект. Здоровая еда — не означает безвкусная. Оливковое масло, лимонный сок и куркума способны и улучшить кровообращение, и придать блюду особый вкус.
Добавьте в рацион особые продукты. Например, против хрупкости сосудов поможет употребление 2-3 раз в неделю горсточки грецких орехов (благодаря содержанию омега-3 полиненасыщенных жирных кислот и витамина E этот орех — прекрасный источник строительного материала для стенок сосудов). Гранаты/гранатовый сок при регулярном употребление помогают в борьбе с атеросклерозом, способствуют повышению уровня гемоглобина, который насыщает кровь кислородом. Есть и другие продукты, обладающие защитным действием на капилляры: богатые витамином C овощи и фрукты, молоко, гречка, бобовые, зелень (особенно щавель), рыба и морепродукты. Полезны отвары различных ягод, особенно шиповника, клюквы, черноплодной рябины.
Делайте ванночки с травами для ног. Они активизируют кровоток, защищая от варикоза. Для тренировки эластичности сосудистой стенки лучше даже чередовать теплую ванночку с обливаниями прохладной водой.
При расширенных сосудах на лице можно протирать кожу кубиком льда (для стимуляции сужения сосудов), а после умыться теплой водой, чтобы заставить сосуды расшириться. Процедуры необходимо чередовать 5-10 минут. Для этих же целей подойдет настой петрушки, которая богата витамином С. Сок петрушки благотворно воздействует на сосуды, укрепляя их.
Не поднимайте тяжести;
Не перегревайтесь под солнечными лучами, в бане/сауне;
Носите удобную обувь, чтобы она не сдавливала сосуды ног;
Откажитесь от тесной одежды, особенно с резинками — тугие носки, манжеты рукавов и брюк.
Не отказывайте себе в легком ручном массаже — он тоже стимулирует кровообращение и улучшает общее состояние. Но важно помнить, что при варикозе и тромбофлебите массаж вообще противопоказан, вибромассаж и лимфодренажный массаж, напротив, вредны для сосудистой стенки.
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