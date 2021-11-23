- Эластичность сосудов позволяет сдерживать скачки давления, влияет на общее самочувствие, участвует в иммунном ответе. Для нормальной работы системы кровообращения в целом необходимо постоянно следить за состоянием стенок сосудов, постоянно укреплять их. Тогда, возможно, человеку удастся избежать или замедлить такие серьезные заболевания как атеросклероз, варикозное расширение вен, тромбофлебит, — напоминает доктор Чернушенко.

Как понять, что сосуды слабые?

По словам кардиолога, специфичных признаков нарушения эластичности сосудов нет — сосуды «не болят». Но некоторые косвенные симптомы могут указать, что с состоянием сосудов может быть не все в порядке. Если вы заметите хотя бы один из этих симптомов, доктор советует проконсультироваться со специалистом: