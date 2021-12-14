завтрак польза
Фото
Unsplash

Завтрак, как уже давно известно — самый важный прием пищи. Также давно известно, что высокий уровень холестерина в крови — одна из главных угроз для человеческого здоровья.

Издание Express перечисляет варианты завтраков, которые помогут снизить уровень холестерина.

Причины, по которым растет уровень холестерина в крови:

  • Неправильное питание

  • Стресс

  • Недосып

  • Курение

  • Избыток сахара в рационе

Читайте также

Тосты из хлеба из непросеянной муки

По словам специалистов, хлеб из непросеянной муки — один из лучших вариантов для завтрака. Дело в том, что в этом продукте очень много клетчатки. Благодаря этому тост из такого хлеба поможет снизить риск появления болезней сердца и сосудов, а также понизит уровень холестерина.

При этом крайне важно проверять состав хлеба на процентное содержание клетчатки и жиров. Кроме того, врачи рекомендуют низкоуглеводный хлеб.

Читайте также

Цельнозерновые злаки и отруби

Причина та же: большое количество пищевых волокон в составе.

По оценкам специалистов, от 5 до 10 граммов растворимой клетчатки в день может понизить уровень холестерина.

Однако, предупреждают эксперты, перед покупкой злаков важно проверить их пищевую ценность и посмотреть, не переборщил ли производитель с сахаром, жиром и солью в составе.

Читайте также

Другие варианты завтрака, которые помогут снизить уровень холестерина:

  • Миндальное молоко

  • Мякоть авокадо

  • Яйцо без желтка

  • Стакан апельсинового сока

Овсяная каша

Овсянка богата пищевыми волокнами. Они, в свою очередь, могут присоединяться к липопротеинам в пищеварительном тракте и выводить их из организма.

Всего 3 грамма клетчатки в день поможет снизить уровень холестерина на 8-23 процента. Важно отметить, что только чашка овсяных хлопьев содержит 4 грамма клетчатки.

Однако другие специалисты считают, что с овсянкой на завтрак стоит быть аккуратней. Так, от нее точно стоит отказаться людям с синдромом раздраженного кишечника.

Читайте также

Другие продукты с высоким содержанием клетчатки

  • Гречка

  • Сухофрукты

  • Орехи

  • Лук

  • Кукуруза

  • Баклажаны

  • Рябина

  • Киви

  • Груша

Кстати

Порой уровень холестерина никак не получается снизить. О причинах такого явления рассказала кардиолог Анна Кореневич, подробнее об этом читай ЗДЕСЬ.

Дарья Балясникова