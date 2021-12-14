Завтрак, как уже давно известно — самый важный прием пищи. Также давно известно, что высокий уровень холестерина в крови — одна из главных угроз для человеческого здоровья.
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Причины, по которым растет уровень холестерина в крови:
Неправильное питание
Стресс
Недосып
Курение
Избыток сахара в рационе
Тосты из хлеба из непросеянной муки
По словам специалистов, хлеб из непросеянной муки — один из лучших вариантов для завтрака. Дело в том, что в этом продукте очень много клетчатки. Благодаря этому тост из такого хлеба поможет снизить риск появления болезней сердца и сосудов, а также понизит уровень холестерина.
При этом крайне важно проверять состав хлеба на процентное содержание клетчатки и жиров. Кроме того, врачи рекомендуют низкоуглеводный хлеб.
Цельнозерновые злаки и отруби
Причина та же: большое количество пищевых волокон в составе.
По оценкам специалистов, от 5 до 10 граммов растворимой клетчатки в день может понизить уровень холестерина.
Однако, предупреждают эксперты, перед покупкой злаков важно проверить их пищевую ценность и посмотреть, не переборщил ли производитель с сахаром, жиром и солью в составе.
Другие варианты завтрака, которые помогут снизить уровень холестерина:
Миндальное молоко
Мякоть авокадо
Яйцо без желтка
Стакан апельсинового сока
Овсяная каша
Овсянка богата пищевыми волокнами. Они, в свою очередь, могут присоединяться к липопротеинам в пищеварительном тракте и выводить их из организма.
Всего 3 грамма клетчатки в день поможет снизить уровень холестерина на 8-23 процента. Важно отметить, что только чашка овсяных хлопьев содержит 4 грамма клетчатки.
Однако другие специалисты считают, что с овсянкой на завтрак стоит быть аккуратней. Так, от нее точно стоит отказаться людям с синдромом раздраженного кишечника.
Другие продукты с высоким содержанием клетчатки
Гречка
Сухофрукты
Орехи
Лук
Кукуруза
Баклажаны
Рябина
Киви
Груша
Кстати
Порой уровень холестерина никак не получается снизить. О причинах такого явления рассказала кардиолог Анна Кореневич, подробнее об этом читай ЗДЕСЬ.
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