Тосты из хлеба из непросеянной муки

По словам специалистов, хлеб из непросеянной муки — один из лучших вариантов для завтрака. Дело в том, что в этом продукте очень много клетчатки. Благодаря этому тост из такого хлеба поможет снизить риск появления болезней сердца и сосудов, а также понизит уровень холестерина.

При этом крайне важно проверять состав хлеба на процентное содержание клетчатки и жиров. Кроме того, врачи рекомендуют низкоуглеводный хлеб.