полезные свойства имбиря
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По словам специалистов, особенно острожными с имбирем следует быть тем, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом — к примеру, гастрит или язва желудка. Он обладает раздражающим действием, поэтому может сказаться на слизистой оболочке органов ЖКТ и обострить симптомы болезни. Также надо отказаться от целебного корня при высокой температуре — согревающие свойства имбиря могут только усилить жар.

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Чем полезен имбирь

Вся ценность этого растения — в корне. Его целебную силу использовали еще в средневековой Европе, чтобы защититься от чумы.

В корне имбиря масса полезных веществ. В нем есть минералы магний, фосфор, кальций, железо, цинк, калий, хром, марганец, кремний, а также витамины А, В1, В2, В3, С, Е и К. Также богат он такими аминокислотами, как лейцин, валин, изолейцин, треонин, лизин, метионин, фенилаланин и триптофан.

Благодаря такому составу и согревающему эффекту имбирь считается хорошим средством против вирусов, а благодаря потогонному и отхаркивающему действию — помощником в лечении простуды, больного горла, кашля. А, например, имеющийся в растении триптофан может улучшать качество сна, так как из него потом в организме синтезируется гормон сна мелатонин.

«Неспроста приносят маринованный имбирь в японских ресторанах. Считается, что он защитит от паразитов, которые могут встретиться в сырой рыбе. Но и это не все: женщинам принимать имбирь полезно при беременности для облегчения симптомов токсикоза. А у мужчин это растение может стимулировать потенцию за счет прилива крови к интимным зонам», — добавляют специалисты портала «Здоровое питание».

А недавно ученые доказали, что имбирь помогает эффективно сжигать висцеральный жир. Исследование показало, что регулярное употребление этой пряности снижает массу тела, уменьшает соотношение талии и бедер и понижает уровень глюкозы в крови.

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Как правильно есть имбирь

Эксперты назвали два способа употребления корня:

  • Можно жевать кусочек корня, чтобы полезные компоненты всасывались в слизистую оболочку полости рта и предотвращали распространение инфекции.

  • Можно заваривать нарезанный тонкими ломтиками имбирь в кипятке, как чай. По желанию добавляют корицу, гвоздику. Дать напитку настояться, а потом уже в чашку положить кусочек лимона и мед.

3 ошибки

Ранее врачи назвали ошибки при заваривании чая с имбирем, которые могут серьезно уменьшить его полезные свойства.

  1. Срезать кожуру, в которой содержится множество полезных веществ. Рекомендуется просто отрезать кусочек корня имбиря, промыть егои при необходимости почистить щеточкой.

  2. Не заваривать корень в прохладной или слишком горячей воде. Оптимальная температура — когда из воды начинают подниматься пузырьки воздуха.

  3. Не настаивать долго напиток — достаточно 10-15 минут.

Анастасия Романова