Чем полезен имбирь

Вся ценность этого растения — в корне. Его целебную силу использовали еще в средневековой Европе, чтобы защититься от чумы.

В корне имбиря масса полезных веществ. В нем есть минералы магний, фосфор, кальций, железо, цинк, калий, хром, марганец, кремний, а также витамины А, В1, В2, В3, С, Е и К. Также богат он такими аминокислотами, как лейцин, валин, изолейцин, треонин, лизин, метионин, фенилаланин и триптофан.

Благодаря такому составу и согревающему эффекту имбирь считается хорошим средством против вирусов, а благодаря потогонному и отхаркивающему действию — помощником в лечении простуды, больного горла, кашля. А, например, имеющийся в растении триптофан может улучшать качество сна, так как из него потом в организме синтезируется гормон сна мелатонин.

«Неспроста приносят маринованный имбирь в японских ресторанах. Считается, что он защитит от паразитов, которые могут встретиться в сырой рыбе. Но и это не все: женщинам принимать имбирь полезно при беременности для облегчения симптомов токсикоза. А у мужчин это растение может стимулировать потенцию за счет прилива крови к интимным зонам», — добавляют специалисты портала «Здоровое питание».

А недавно ученые доказали, что имбирь помогает эффективно сжигать висцеральный жир. Исследование показало, что регулярное употребление этой пряности снижает массу тела, уменьшает соотношение талии и бедер и понижает уровень глюкозы в крови.