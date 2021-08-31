Укрепить иммунную систему

Мексиканские ученые выяснили, что чеснок может стимулировать различные типы клеток, которые напрямую связаны с нашим иммунитетом. Поэтому он способен улучшить защитные функции организма. При этом, полезен не только свежий чеснок, но и экстракт выдержанного чеснока. Это установили уже американские ученые, исследование провели на 120 добровольцах, половине из них давали экстракт чеснока, второй половине — плацебо. В группе, которая принимала экстракт, люди или не болели, или довольно быстро выздоравливали.

Использовать в качестве противомикробного средства

Чеснок способен бороться с 9 из 24 распространенных бактериальных инфекций и с 1 из 10 грибов — парапсилозом кандида. Масштабное исследование провели ученые из Ирландии. Но они же и предупредили, что на чеснок надейся, а сам не плошай. Овощ можно использовать как дополнительную, а не основную терапию. Отказываться от прописанных врачами лекарств категорически не стоит.