Мазать нос чесноком, есть чеснок на завтрак, обед и ужин, вешать мелко нарезанный чеснок на шею. Чего только не делают с этим пряным овощем. Но есть и те, кого раздражает запах чеснока, вкус и даже вид. Мы решили разобраться, на чьей же стороне правда, и как не навредить себе чрезмерным увлечением чесночной профилактикой.
Укрепить иммунную систему
Мексиканские ученые выяснили, что чеснок может стимулировать различные типы клеток, которые напрямую связаны с нашим иммунитетом. Поэтому он способен улучшить защитные функции организма. При этом, полезен не только свежий чеснок, но и экстракт выдержанного чеснока. Это установили уже американские ученые, исследование провели на 120 добровольцах, половине из них давали экстракт чеснока, второй половине — плацебо. В группе, которая принимала экстракт, люди или не болели, или довольно быстро выздоравливали.
Использовать в качестве противомикробного средства
Чеснок способен бороться с 9 из 24 распространенных бактериальных инфекций и с 1 из 10 грибов — парапсилозом кандида. Масштабное исследование провели ученые из Ирландии. Но они же и предупредили, что на чеснок надейся, а сам не плошай. Овощ можно использовать как дополнительную, а не основную терапию. Отказываться от прописанных врачами лекарств категорически не стоит.
Улучшить память
Исследование провели на Медицинском факультете Университета Тафтса в Бостоне. Чеснок способен положительно влиять на когнитивную функцию. Он улучшает память, помогает мозгу лучше удерживать информацию.
Помочь при онкологии
В качестве вспомогательной терапии при некоторых видах рака. Действует он благодаря своим уникальным антиоксидантным свойствам. Касается исследование, которое провели в Таиланде, экстракта чеснока. Ученые смогли установить и положительное действие овоща при борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями и предотвращении деменции.
Снизить кровяное давление
Но не сразу, а при регулярном употреблении. Это установили эксперты из Индии. Для этого подходит свежий чеснок. А австралийские ученые установили, на чем основан этот эффект. Благодаря полисульфидам, которые содержатся в чесноке, клетки получают сигналы об элементах, которые требуют восстановления. Это помогает выравнивать и поддерживать, в том числе, и уровень артериального давления.
Спровоцировать изжогу
При всей полезности, чеснок может и навредить организму, считают эксперты журнала
Вызывать вздутие живота
В чесноке содержатся углеводы, которые называются фруктаны. Они есть также в пшенице, ржи, луке, спарже, грейпфруте, арбузе, черной фасоли и кешью. Американские ученые установили, что непереносимость глютена часто путают с непереносимостью фруктанов, так как симптомы очень похожи. Это вздутие живота, боли в желудке, судороги, избыток газов. Однако осложнений не будет, если чеснок термически обработать.
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