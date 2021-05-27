Чтобы снизить риск возникновения онкологических заболеваний, необходимо правильно питаться,
Чеснок
Свой список онколог начал с чеснока. Как утверждает эксперт, этот овощ содержит соединения, предохраняющие от онкологии, особенно от рака кожи, толстой кишки и легких. Доктор советует включить чеснок в рацион, если у вас нет медицинских противопоказаний (как и в отношении всех нижеперечисленных продуктов).
Брокколи
Брокколи (а также обычная брюссельская капуста) содержит мощные антиоксиданты, которые могут снизить риск образования опухоли в груди, а также уберечь от других видов рака.
Брокколи можно вообще назвать «борцом» с онкологией. Дело в том, что этот овощ может предсказать, входите ли вы в группу риска людей, у которых может появиться новообразование. Университет Пенсильвании проводил эксперимент, в котором приняли участие 5,5 тысячи женщин. Исследование показало: участницы, которые ощущали горечь в брокколи, на 60% чаще заболевали раком. К «продуктам-предсказателям» можно добавить горький шоколад, кофе и другие крестоцветные овощи. Они все содержат особое вещество — фенилтиокарбамид, или РТС. Он как раз и придает брокколи и кофе горьковатый привкус. Его чувствуют только те, кто входит в группу риска, сделали вывод ученые.
Цельнозерновые
Цельные зерна (злаки) содержат антиоксиданты, волокна и фитоэстрогены. Употребление таких продуктов может снизить риск развития рака толстой кишки, говорит онколог. К ним можно отнести овес, рис, пшено, гречиху, булгур, кукурузу, ячмень и другие крупы.
Зелень с темными листьями
Такая зелень — это богатый источник каратиноидов. Они удаляют из организма опасные радикалы, не позволяя спровоцировать возникновение рака. Сейчас в магазинах можно встретить множество сортов салата, а также свежий базилик, рукколу и шпинат, которые отлично подойдут для полезного меню.
Зеленый чай
В его состав входят флавоноиды, которые способны предотвратить или замедлить развитие нескольких типов рака, включая рак толстой кишки, печени, молочной железы и простаты.
Томаты
Эти овощи содержат каротиноидный пигмент ликопин, который помогает предотвратить рак простаты, молочной железы, легких и желудка.
Свежие помидоры рекомендуют при заболеваниях, связанных с нарушением обмена веществ, расстройствах ЖКТ и сердечно-сосудистых заболеваниях.
Черника
Из всех видов ягод она содержит больше всего полезных соединений, которые предотвращают появление любых видов рака.
Виноград
Виноград (и даже красное вино) содержит ресвератрол, который считается сильным антиоксидантом, способным предотвратить повреждение клеток.
Помимо этого виноград содержит множество витаминов и минералов. Он поможет укрепить сердечно-сосудистую систему, иммунитет, улучшает работу головного мозга и обмен веществ, а также оказывает благоприятное воздействие на состояние волос и кожи.
Льняное семя
В его состав входят лигнаны, которые действуют как антиоксиданты. Они могут блокировать или подавлять раковые изменения, пояснил онколог. Семена льна богаты клетчаткой, витаминами группы В, Е, а также необходимыми для нормального функционирования организма макроэлементами: это кальций, калий, магний, фосфор, сера. Поэтому их тоже желательно включить в свой рацион.
Грибы
«Многие виды грибов считаются источниками полезных веществ, помогающих организму бороться с раком и укрепить иммунную систему», — говорит доктор.
Здоровым людям ежедневно можно употреблять около 150 граммов грибов. В них содержится белок, витамины группы В и С, никотиновая и фолиевая кислота, кальций, фосфор и железо. Как правильно собирать грибы, чтобы они дольше оставались свежими, какую обработку они обязательно должны пройти и кому вообще не рекомендуются блюда из грибов можно прочитать здесь.
Морские водоросли
Морские водоросли могут помочь в профилактике рака легкого за счет содержащихся в них кислот.
Еще один весомый плюс этого продукта: если вы не любите рыбу, то морские водоросли могут отлично ее заменить. В их состав входят омега-3, каротиноидами, витаминами и незаменимыми аминокислотами.
Цитрусовые
Завершают список полезных противораковых продуктов цитрусы. Так, грейпфруты содержат монотерпены, которые помогают снизить риск развития рака всех видов, выводя канцерогенные вещества из организма. Апельсины и лимоны богаты лимоненом — он стимулирует работу иммунных клеток (например лимфоцитов), которые затем помогут уничтожить раковые клетки.
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