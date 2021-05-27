Чтобы снизить риск возникновения онкологических заболеваний, необходимо правильно питаться, говорит врач-онколог Иван Карасев. Эксперт перечислил 12 продуктов, которые помогут в профилактике различных новообразований. И никакой «экзотики» здесь нет: почти все продукты мы периодически включаем в своей рацион, а некоторые из них точно можно найти в любом холодильнике.

Чеснок

Свой список онколог начал с чеснока. Как утверждает эксперт, этот овощ содержит соединения, предохраняющие от онкологии, особенно от рака кожи, толстой кишки и легких. Доктор советует включить чеснок в рацион, если у вас нет медицинских противопоказаний (как и в отношении всех нижеперечисленных продуктов).

Брокколи

Брокколи (а также обычная брюссельская капуста) содержит мощные антиоксиданты, которые могут снизить риск образования опухоли в груди, а также уберечь от других видов рака.

Брокколи можно вообще назвать «борцом» с онкологией. Дело в том, что этот овощ может предсказать, входите ли вы в группу риска людей, у которых может появиться новообразование. Университет Пенсильвании проводил эксперимент, в котором приняли участие 5,5 тысячи женщин. Исследование показало: участницы, которые ощущали горечь в брокколи, на 60% чаще заболевали раком. К «продуктам-предсказателям» можно добавить горький шоколад, кофе и другие крестоцветные овощи. Они все содержат особое вещество — фенилтиокарбамид, или РТС. Он как раз и придает брокколи и кофе горьковатый привкус. Его чувствуют только те, кто входит в группу риска, сделали вывод ученые.

Цельнозерновые

Цельные зерна (злаки) содержат антиоксиданты, волокна и фитоэстрогены. Употребление таких продуктов может снизить риск развития рака толстой кишки, говорит онколог. К ним можно отнести овес, рис, пшено, гречиху, булгур, кукурузу, ячмень и другие крупы.