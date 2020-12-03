Диетологи составили рейтинг лучших «зимних» фруктов для иммунитета

Зимой мы больше всего подвержены респираторным заболеванием, поэтому именно в это время года так важно заботиться о своем иммунитете. Врачи-диетологи составили рейтинг из пяти фруктов, которые помогут избежать авитаминоза и поддержать силы организма. А чтобы получить больше пользы от цитрусовых, придется есть их с кожурой.

Чтобы избежать авитаминоза и уберечь организм от простуды, совсем не обязательно налегать на витамины из аптек. Все необходимые микронутриенты (витамины и минеральные вещества — Прим. Ред.) можно получить из продуктов питания, тем более зимой это полезнее для организма, уверяют врачи. Какие фрукты принесут больше всего пользы? На этот вопрос отвечают диетологи Тамара Крамченинова и Ольга Кузнецова.

1. Груша

На первом месте оказалась груша — этот фрукт лидирует благодаря питательной ценности. Груши богаты кремнием, кобальтом и медью. Помимо этого, в них высокое содержание клетчатки (наравне с яблоками), они сохраняют больше витаминов, чем те же апельсины, помогают бороться с кашлем и простудой.

Медь, которая содержится в грушах, участвует в метаболизме железа, стимулирует усвоение белков и углеводов, обеспечивает ткани организма кислородом. Недостаток железа, которым тоже богаты груши, приводит к гипохромной анемии (недостатке гемоглобина), атрофическому гастриту и миокардиопатии (сердечной патологии, при которой нарушается циркуляция крови в организме — Прим. Ред.). При дефиците железа снижается тонус скелетных мышц и повышается утомляемость. Еще один важный элемент — кобальт, он запускает процессы в огранизме, которые позитивно сказываются на иммунной системе.

Груша считается «природным лекарством» при головокружениях и усталости, помогает нормализовать обмен веществ. Рекомендуется при бронхите.

В 100 граммах груши содержится 0,45% жиров, 20% кремния, 12,8% железа, 100% кобальта, 12% меди от суточной нормы.

2. Хурма

Хурма отвечает за наш иммунитет, так как в ней содержится много витамина А, йода, селена и минералов, полезных для щитовидной железы. Это важно, поскольку когда снижается активность щитовидной железы — ослабевает иммунитет.

Хурма «вяжет» — для многих это становится причиной отказа от этого фрукта. А зря. Такому эффекту способствует высокое содержание танина — группе соединений растительного происхождения. Танины в медицине используют как антибактериальные, кровоостанавливающие и противовоспалительные средства. Они укрепляют сосуды и помогают усваиваться витамину С.

Врачи рекомендуют хурму при гипертонии, анемии, болезнях сердечно-сосудистой системы. Хурма помогает «обновиться» клеткам в легких и бронхах, поэтому может быть полезна для профилактики кашля. Растительный сахар, содержащийся в хурме, принесет пользу сердцу и не испортит фигуру, а витамин РР помогает организму бороться с усталостью.

Чем еще богата хурма? В 100 граммах продукта содержится 0,6% жиров, 13,9% железа, 14% магния, 40% йода, 22% витамина А, 17% витамина С, 152% витамина В5 и 24% бета-каротина от суточной нормы.

3. Гранат

Полезен при анемии, недостатке витамина С, помогает улучшить свертываемость крови и поддерживает нормальную работу ЦНС (центральной нервной системы — Прим. Ред.) - все это про гранат, ему достается третье место в рейтинге. Гранаты богаты витаминами В6, К и С, зерна этого фрукта полезны при простуде и кашле, в восстановительный период после болезней, а также при истощении. Именно гранат помогает железу лучше усваиваться, что необходимо при анемии.

В гранате содержится полтора десятка полезных аминокислот, которые необходимы нашему организму для полноценной работы. Часть из них можно найти еще в мясе, уверяет диетолог Ольга Кузнецова.

Ещё одна важная деталь: гранат полезен для женщин, особенно в осенне-зимний период. Подойдет он и тем, кто хочет похудеть: в гранате мало сахара, да и «переесть» его не просто.

В 100 граммах граната содержится 15,8% меди, 0,9% жиров, 16,7% кремния, 16,7% витамина К, 21% витамина С, 25% витамина В6 от суточной нормы.

4. Цитрусовые

Цитрусовые богаты флавоноидами — веществами, которые помогают не только нормализовать, но и укрепить иммунитет. Всем известно, что цитрусовые из-за высокого содержания витамина С рекомендуют есть как для профилактики простуды, так и во время болезни. Апельсины не лидируют — врачи считают, что наибольшую пользу принесут грейпфруты и лимоны. Но из всех овощей и фруктов больше всего витамина С содержится в чесноке и луке.

Грейпфруты и апельсины богаты бета-каротином, витаминами А и В6, правда, не сама мякоть, а кожура. Если вы не готовы есть фрукт целиком, то диетологи советуют сделать цукаты. Они полезны не только для общего тонуса, но и для зрения.

В 100 граммах грейпфрута содержится жира ( 0,3%), калия (7,4%), кремния(133,3%), витамина С (50%) от суточной нормы. Грейпфруты рекомендуют при ослабленном иммунитете, хронической усталости и во время восстановительного периода после болезней.

Занять более высокую позицию в рейтинге этим фруктам мешает аллергическая реакция, которую они могут вызвать у страдающих аллергией.

5. Бананы

Пятое место в рейтинге заняли бананы. Всем известно, что этот фрукт богат углеводами, следовательно, может способствовать набору веса. Диетолог Тамара Крамченинова заверила: один банан в день точно не принесет вреда вашей фигуре.

Бананы богаты витаминами В6, марганцем и калием. Так, в 100 граммах банана содержится одна пятая от суточной нормы витамина В6 - именно он необходим для укрепления иммунитета и нормального формирования эритроцитов в крови. Калий полезен для сердца, он необходим пожилым и спортсменам, так как улучшает работу сердечно-сосудистой системы, а марганец способствует метаболизму аминокислот и углеводов в организме.

Врачи особенно рекомендуют включить бананы в рацион тем, кто подвержен хронической усталости, подавленности и раздражительности.

В 100 граммах банана содержится жиров — 0,45%, калия — 14,3%, марганца — 13,5%, магния — 6,8%, витамина С — 8,7%, витамина В6 — 18,4% от суточной нормы.

© Доктор Питер