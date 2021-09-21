- При участии йода происходит образование неактивного гормона щитовидной железы Т4 и последующее его преобразование в активную форму Т3, — поясняет врач Ирина Юзуп. — При недостатке йода в организме снижается уровень гормона Т3, который выступает «командиром» для наших клеток, заставляя их работать. Этот гормон есть во всех клетках организма, в том числе на месте «стыковки» нервов, при недостатке Т3 развивается депрессия, тревожные состояния.
Ирина Юзуп
Медицина
Кандидат медицинских наук, врач-педиатр, нутрициолог, специалист интегративной, превентивной и конвенциональной медицины, сооснователь Академии врачей UniProf
Недостаток йода приводит и к сбоям в работе щитовидной железы, может проявиться и проблемами с молочной и предстательной железами. Дефицит йода увеличивает риск развития рака груди, рака яичников и простаты.
- Проводились исследования, показавшие, что йод помогает уменьшить боли при фиброзно-кистозной мастопатии, уменьшает узлы. Также этот микроэлемент может поспособствовать уменьшению миомы матки, — говорит Ирина Юзуп. — А мужчинам особенно важно регулярно проверять уровень йода в организме и при необходимости принимать добавки йода, чтобы предотвратить развитие доброкачественной гиперплазии предстательной железы и рака предстательной железы.
Дефицит йода может стать причиной развития сердечной недостаточности, аритмии.
- Важно знать, что существует две формы йода: йодид и йод, — поясняет эксперт. — Для образования Т4 и Т3 нужен йодид, а вот молочной железе и простате этот микроэлемент нужен в форме йода.
Признаки недостатка йода в организме:
• апатия и плохое настроение;
• подверженность стрессам;
• головные боли;
• выпадение волос и ломкость ногтей;
• повышение внутричерепного давления;
• быстрая утомляемость, упадок сил и снижение работоспособности;
• гипотиреоз — недостаточность функции щитовидной железы;
• депрессивные состояния;
• снижение фертильности;
• увеличение веса;
• запоры;
• повышение уровня холестерина.
Основные причины недостатка йода в организме
• Сниженное содержание йода в воде и почве в месте проживания. Большая часть нашей страны относится к йододефицитным регионам.
• Полный отказ от употребления соли.
• Медицинские процедуры с радиоактивным йодом.
• Потребление пищи с токсичными галогенами, включая фторированную и хлорированную воду.
• Веганство, вегетарианство.
• Недостаточное потребление рыбы и морепродуктов, ракообразных.
Победить дефицит йода в организме можно с помощью добавок. Часто приходится слышать о том, что добавки йода нужно принимать всем, но это заблуждение, так как избыток йода не менее опасен, чем его дефицит.
Признаки избыточного уровня йода в организме
• повышенная раздражительность, упадок сил, плаксивость;
• высыпания и угри;
• бессонница;
• увеличение потливости, пот при этом приобретает резкий запах;
• появление тремора;
• снижение работоспособности.
Как дома определить, достаточно ли йода в организме — метод йодной сетки
Йодная сетка (несколько горизонтальных и вертикальных линий ватной палочкой, смоченной в йоде) наносится на живот или на внутреннюю поверхность предплечья или бедра.
Если йодная сетка исчезла полностью за 12 часов — можно говорить йодной недостаточности.
Если йодная сетка исчезла только через сутки — дефицита йода нет.
Однако нужно учитывать, что скорость испарения йода зависит от атмосферного давления и температуры окружающей среды.
Также показатель йода у конкретного человека меняется в зависимости от питания, приема лекарственных препаратов, а также в течение дня.
- Данный тест не может заменить лабораторные исследования, — уточняет врач Ирина Юзуп. — Но несмотря на то, что этот тест не является точным, он позволяет получить общее представление о том, имеется ли в организме дефицит йода.
Какие анализы покажут дефицит йода и как их правильно сдавать
Анализ крови
- Наиболее точным является метод определения йода в сыворотке крови, — объясняет врач. — При подготовке к исследованию нельзя принимать пищу в течение 2-3 часов (разрешается пить негазированную воду), нельзя курить — за 30 минут до сдачи крови.
Референсные значения — 30-60 мкг/л.
Анализ мочи методом масс-спектрометрии с индуктивно-связанно плазмой
- Уровень йода в моче отражает поступление этого микроэлемента в организм непосредственно в момент исследования, — говорит Ирина Юзуп. — Поэтому необходимо интерпретировать полученный результат с учетом клинической картины и данных других лабораторных исследований. Почки выводят до 90% йода, потребляемого с пищей. Если поступление микроэлемента в организм снижается, уменьшается и его выведение с мочой, одновременно с этим происходит его компенсаторное поглощение щитовидной железой до 90%.
Референсные значения — 28-544 мкг/л.
Измерение уровня тиреоглобулина
Данный анализ зарубежные специалисты считают наиболее чувствительным биомаркером йодного статуса, в сравнении с Т3, Т4 и ТТГ.
Наш организм не может самостоятельно вырабатывать йод, поэтому так важно своевременно пополнять его запасы извне с помощью продуктов или минеральных комплексов. Но принимать добавки йода необходимо после предварительной консультации с врачом.
Продукты, богатые йодом
Водоросли — НО очень осторожно!
Продаются в магазинах в сушеном виде, содержат слишком большое количество йода. Так, в 3,5 грамма таких водорослей может содержаться до 4500 мкг этого микроэлемента, что в десятки раз превышает суточную потребность организма. Поэтому употреблять их нужно с осторожностью и в небольших количествах. Можно добавлять водоросли в готовые блюда (супы, салаты), в чай.
Клюква
Треска
Креветки
Картофель — в одном среднем клубне содержится до 40% от рекомендуемого суточного количества йода. Его лучше употреблять в печеном виде вместе с кожурой.
Молоко
Грудка индейки
Морские бобы
Чернослив
Яйца
Консервированный тунец в масле
Йогурт
Клубника
Бананы
Консервированная кукуруза
Йодированная соль — польза и вред
- Использование йодированной соли не всегда помогает обеспечить достаточное поступление йода, — рассказывает врач. — Ее чрезмерное потребление может стать причиной развития гипертонии в связи с тем, что в организм в составе соли поступает большое количество натрия. Больше пользы принесет гималайская или морская соль.
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