Недостаток йода приводит и к сбоям в работе щитовидной железы, может проявиться и проблемами с молочной и предстательной железами. Дефицит йода увеличивает риск развития рака груди, рака яичников и простаты.

- Проводились исследования, показавшие, что йод помогает уменьшить боли при фиброзно-кистозной мастопатии, уменьшает узлы. Также этот микроэлемент может поспособствовать уменьшению миомы матки, — говорит Ирина Юзуп. — А мужчинам особенно важно регулярно проверять уровень йода в организме и при необходимости принимать добавки йода, чтобы предотвратить развитие доброкачественной гиперплазии предстательной железы и рака предстательной железы.