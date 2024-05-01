Топ-10 мифов о менструальном цикле: детали разбирает гинеколог Уланкина

Не так давно, около ста лет назад, менструация была запретной темой. Говорить о ней было не принято даже между собой.
Прошли годы, но многие мифы о месячных до сих пор встречаются на просторах Интернета. Развеем их вместе с акушером-гинекологом Ольгой Уланкиной, врачом-экспертом лаборатории «Гемотест».
Кандидат медицинских наук, акушер-гинеколог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест»
Миф № 1. Во время менструации невозможно забеременеть
Действительно, вероятность забеременеть гораздо выше в середине цикла. Но не стоит забывать о том, что сперматозоиды могут в течение нескольких дней сохранять свою активность внутри женского тела. Это значит, что, занявшись незащищенным сексом на 4-й день месячных, вполне можно зачать ребенка, особенно если цикл при этом укороченный и овуляция наступает раньше.
Миф № 2. Во время месячных нельзя заниматься спортом
Все зависит от самочувствия. Если у женщины нет боли и слабости, можно сходить на тренировку, например на пилатес, йогу, зумбу или растяжку. Главное — прислушиваться к своему организму и, если появятся неприятные ощущения, прекратить занятия.
Миф № 3. В норме цикл длится 28 дней
Нормальным считается цикл от 21 до 38 дней, но все индивидуально. Есть примеры совершенно здоровых женщин с 40-дневным циклом. Если продолжительность цикла вас беспокоит, следует сходить на прием к гинекологу. Только врач сможет установить, вариант нормы у вас или есть проблемы с работой репродуктивной системы.
Миф № 4. Чем длиннее цикл, тем позже наступит менопауза
Прямой зависимости между двумя этими факторами нет. На время наступления менопаузы влияют:
естественное старение организма (у женщин этот процесс может протекать с разной скоростью);
прием оральных контрацептивов или заместительной гормональной терапии;
генетические предпосылки;
курение;
операции на матке или яичниках;
некоторые хронические заболевания (например, сахарный диабет).
Миф № 5. Внутри влагалища можно потерять тампон
Длина влагалища обычно не превышает 8-10 см. В таком небольшом пространстве тампон попросту не может потеряться. Тем более он не может оказаться в матке, поскольку ее шейка очень узкая. Бывают случаи, когда женщина по невнимательности забывает достать старый тампон и использует новый. Но в итоге оба они обязательно обнаруживаются.
Миф № 6. Девственницам нельзя использовать тампоны
Во время месячных эластичность девственной плевы немного повышается. Поэтому небольшие по размеру тампоны никак не могут повредить ее.
Миф № 7. Не наступившие вовремя месячные — признак беременности
Отсутствие месячных действительно может говорить о беременности. Но это не единственная причина такого явления. Менструация может не наступить из-за гормонального сбоя, сильного эмоционального потрясения, смены часовых поясов во время командировки или отпуска. Точно установить причину сбоя может гинеколог.
Миф № 8. Циклы месячных синхронизируются в женском коллективе
Есть поверье, что у женщин, которые много общаются, циклы становятся примерно одинаковыми. Однако это не так. Если учесть, что продолжительность цикла в среднем составляет 28 дней, а сами месячные при этом идут дней пять, то просто вероятность совпадения довольно велика.
Миф № 9. Во время менструации нельзя принимать обезболивающие препараты
Врачи иногда сами назначают нестероидные противовоспалительные средства (НПВС), чтобы облегчить самочувствие женщины и дать ей возможность спокойно заниматься работой и повседневными делами. Но если боль очень сильная, мучительная, не стоит терпеть ее или заглушать лекарствами. Нужно обратиться к врачу.
Миф № 10. Во время менструации запрещено заниматься сексом
Во время месячных матка становится более уязвимой к инфекциям. Поэтому от незащищенных половых актов стоит воздержаться. Если вы уверены в своем партнере, то секс не запрещен.