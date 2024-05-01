Топ-10 мифов о менструальном цикле: детали разбирает гинеколог Уланкина

Действительно, вероятность забеременеть гораздо выше в середине цикла. Но не стоит забывать о том, что сперматозоиды могут в течение нескольких дней сохранять свою активность внутри женского тела. Это значит, что, занявшись незащищенным сексом на 4-й день месячных, вполне можно зачать ребенка, особенно если цикл при этом укороченный и овуляция наступает раньше.