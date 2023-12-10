Университет Тулейн: первые месячные до 13 лет повышают риск инсульта и сахарного диабета

Первые месячные у девочек могут прийти в разном возрасте. У представительниц европейской расы первая менструация обычно наступает в 12-13 лет. Но бывает, что это происходит позже или раньше. Причем последний вариант в наши дни происходит все чаще, и порой родителям приходится покупать прокладки своей десятилетней дочери.
Как выяснили ученые, слишком ранние месячные могут быть тревожным признаком. И речь не о рисках для репродуктивного здоровья. Исследование показало, что девочки, у которых менструация начинается в очень юном возрасте, подвергаются более высокому риску развития диабета второго типа и инсульта во взрослом возрасте.
Ученые Университета Тулейн в Луизиане изучили данные более 17 тысяч женщин в возрасте от 20 до 65 лет в период с 1999 по 2018 год.
Их поделили на группы в зависимости от того, в каком возрасте у них начались первые месячные: 10 лет и младше, 11, 12, 13, 15 лет и старше. Далее авторы работы следили за их состоянием здоровья.
За годы наблюдений 1773 человека (10%) заболели диабетом второго типа, а среди этой группы 205 женщин также сообщили о некоторых типах сердечно-сосудистых заболеваний.
Затем полученные данные проанализировали. Оказалось, что женщины, у которых первая менструация произошла раньше 13 лет, имеют более высокий риск развития диабета второго типа в зрелом возрасте.
Было обнаружено, что те, у кого менструация началась в возрасте 10 лет или младше, имели повышенный риск на 32%. У тех, кто столкнулся с месячными в 11 лет, риск был выше на 14%, в 12 лет — 29%.
Кроме того, что у женщин с диабетом более ранний возраст начала менструации был связан с повышенным риском инсульта. У дам-диабетиков, столкнувшихся с первыми месячными в 10 лет или раньше, риск повышался в три раза.
По мнению ученых, такие результаты связаны с тем, что у женщин с более ранним возрастом менархе организм более длительный период времени подвергается воздействию эстрогена. Кроме того, ранняя менструация изначально связана с более высоким уровнем этого гормона.
Авторы работы подчеркивают: хотя связь между возрастом первых менструаций и осложнениями инсульта немного ослабла после учета веса, она все еще оставалась статистически значимой, пишет издание
Кстати
Перед месячными многие женщины сталкиваются с рядом неприятных симптомов: головной болью, раздражительностью, скачками настроения. По