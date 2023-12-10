Университет Тулейн: первые месячные до 13 лет повышают риск инсульта и сахарного диабета

Их поделили на группы в зависимости от того, в каком возрасте у них начались первые месячные: 10 лет и младше, 11, 12, 13, 15 лет и старше. Далее авторы работы следили за их состоянием здоровья.

За годы наблюдений 1773 человека (10%) заболели диабетом второго типа, а среди этой группы 205 женщин также сообщили о некоторых типах сердечно-сосудистых заболеваний.